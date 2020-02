TV: Smakstart för Elfsborg i cupen - Frick tvåmålsskytt och Karlsson med klassmål

Foto: C More.

Jesper Karlsson svarade för ett vackert mål. Och Per Frick blev tvåmålsskytt. Elfsborg vann med 3-0 mot Brage - och fick en drömstart i cupen. - Skitskoj, säger måslkytten Karlsson till C More.

Elfsborg inledde sin premiärmatch i svenska cupen mot Brage klart starkast och radade upp chanser. Boråslaget hade dessutom en boll i mål efter dryga fem minuter då Per Frick rullat in den i öppet mål. Det dömdes dock bort efter att domaren Kaspar Sjöberg och hans assisterande hittat en offside.

Efter lite mindre än halvtimmes spel fick Elfsborg utdelning. Per Frick nådde högst hörna och knoppade in 1-0. Det var också matchens enda mål i den första akten.

- Jag kom in i rätt yta. Får jag det målet är jag glad, jag vet inte hur den går in men jag är på rätt plats och skarvar den åt det hållet jag vill. Den går in på ett eller annat sätt. Det är skönt, sa målskytten Frick till C More i paus.

Han fortsatte:

- Det är bra gnugg från vår sida. Vi möter ett bra lag som visar att de är skickliga och man förstår varför de kom så högt upp i superettan förra året (trea). Vi kan inte slappna av.

Tio minuter in i matchens andra akt utökade Elfsborg sin ledning två gånger om - och det ena målet var riktigt vackert. Jesper Karlsson tog emot ett inlägg, vände och vred och dunkade sedan upp bollen i krysset. Bara en minut efter 2-0-målet testade Per Frick från straffområdeskanten och han borrade dit sitt andra mål i matchen.

Därefter kunde Elfsborg hålla undan, spela av matchen och vinna sin första match i årets upplaga av svenska cupen.

- Vi sätter standarden direkt. Vi visar vilka som ska ha den här matchen. Vi rullar och rullar och är bra defensivt. Vi gör mål, säger Jesper Karlsson till C More efter matchen.

Han var också nöjd med sitt mål.

- Jag fick leta några gånger innan det öppnade sig (krysset). Vänster funkar också. Skitskoj.

Se 2-0-målet och 3-0-målet i spelaren ovan.

Startelvor:

Elfsborg: Rönning - Holst, Väisänen, Okumu, Kaib - Heltne Nilsen, Gojani, Olsson - Alm, Frick, Karlsson.

IK Brage: Enhdahl, Zetterström, Garcia, Sellin, Kanteh Hellberg, Kouakou, Pllana, Kashaev, Hindrikes, Antonsson Duffield, Andersen.