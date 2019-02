TV: Tidig och sen fullträff gav Dalkurd seger i cuppremiären

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Dalkurd, som i fjol blev degraderat från allsvenskan till superettan, inledde svenska cupens gruppspel på bästa sätt då man på måndagskvällen bortabesegrade Eskilsminne med 2-0. Esklisminne var som bekant det lag som skrällde och slog ut storebror HIF i omgången innan gruppspelet.

I mötet på Olympiafältet i Helsingborg fick gästerna en riktig pangstart då Ferhad Ayaz placerade in bollen i den bortre gaveln. Under matchen slutminuter, närmare bestämt minut 89, kom sedan spiken i kistan genom Peshraw Azizi. Azizi fick bollen till skänks på offensiv planhalva och från långt håll kunde han placera in 2-0 bakom Eskilsminnes målvakt, Pontus Löfvenmark, som kommit lite på mellanhand.

I den andra matchen i samma grupp vann Hammarby som väntat mot Varberg, med 3-0.