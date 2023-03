TV: Traore tvåmålsskytt mot Halmstad - Häcken kvartsfinalklart

BK Häcken tog emot Halmstads BK i gruppfinalen av svenska cupen. Hemmaseger eller kryss hade inneburit Häcken-avancemang vidare till kvartsfinal, medan HBK var piskat att vinna för att gå vidare.

För hemmalaget saknades långtidsskadade Ali Youssef, Tobias Sana, Filip Trpcevski och Blair Turgott, samt Franklin Tebo, Tobias Carlsson och Mikkel Rygaard. Oscar Uddenäs insjuknade kort inpå matchen och fanns inte heller han med i truppen. Halmstad fick klara sig utan Gustav Friberg, Taulant Parallangaj och Jonathan Svedberg.

Hisingslaget satte direkt tonen i matchen och det dröjde inte länge innan det blev nätrassel. Ibrahim Sadiq spelade in till Lars Olden Larsen, som fick ett gyllene läge men sköt rakt på Malkolm Nilsson Säfqvist. Sekunder senare fick man i stället en ny chans efter ett nytt inspel - och Bénie Traore kunde rulla in 1-0.

I den tolfte spelminuten var Traore så när att bli tvåmålsskytt när han dribblade bort flera HBK-försvarare, men Malkolm Nilsson Säfqvist stod för en strålande räddning. Trots ett kraftigt spelmässigt övertag för hemmalaget skulle gästerna komma att hitta in i matchen. I minut 21 stod Häcken-backen Johan Hammar för en helt misslyckad rensning, varpå kalabalik uppstod runt hemmalagets mållinje. Efter ytterligare en misslyckad rensning, då från Even Hovland, studsade bollen på Viktor Granath och in i mål till 1-1.

Strax innan paus luckrade Häcken framgångsrikt upp HBK-försvaret genom Romeo Amane. 19-åringen satte in bollen till Bénie Traore, som distinkt kunde sätta dit 2-1 och återta hemmalagets ledning i matchen.

- Jag är glad för målen. Jag borde ha gjort fler mål, framför allt de sista chanserna jag hade. Men vi måste bara fortsätta i andra halvlek, sa Traoré till C Mores i paus.

- Det är en bra känsla att vara tillbaka och att göra mål är en fantastisk känsla.

HBK-forwarden Alexander Johansson:

- Det är en ganska tuff första halvlek. Det känns inte som att vi har så mycket boll. De spelar igenom oss, mellan oss och dribblar av oss. Vi kan gå ut och höja oss lite i andra halvlek.

Inför de avslutande 45 minuterna bytte HBK-tränaren Magnus Haglund in både Marcus Olsson och Thomas Boakye i spel i backlinjen. Ut klev Phil Ofosu-Ayeh och Benjamin Hjertstrand. Två mål till och vinst var fortfarande ett måste för att hallänningarna skulle ta sig vidare.

Bollinnehavet var något jämnare i den andra halvleken - och det dröjde ett tag innan målchanserna började trilla in. Efter dryga timmen spelad provade Alexander Johansson från snäv vinkel, men utan framgång. Minuten senare fick Häckens Lars Olden Larsen chansen från distans, men prickade inte mål.

Halmstad gick allt hårdare för en kvittering, vilket öppnade upp ytor i motsatt riktning. Med kvarten kvar av ordinarie speltid fick Romeo Amane ett helt öppet läge från nära håll, men sköt över.

Någon större anstormning kom aldrig riktigt från Halmstad och matchen slutade 2-1. Därmed är BK Häcken klart för kvartsfinal i cupen, vilken går av stapeln nästa helg.

HBK-kaptenen Andreas Johansson var besviken efter slutsignal:

- Vi mötte ett bra Häcken som hade 23 raka utan att förlora inför matchen. Vi var ändå med i paus och hade förhoppningar då, men i andra halvlek spelade de egentligen av tiden. De visste att de hade gått vidare på ett oavgjort resultat ändå så de kontrollerade matchen rätt bra, säger han till C More.

Häckens stjärnmittfältare Samuel Gustafson sammanfattade matchen på följande vis:

- I första halvlek hade vi solen i ögonen och i andra höll man på att frysa ihjäl. Men vi ville kvalificera oss till kvartsfinal och det lyckades vi med, så jag är nöjd med det, säger han till C More.

Fotbollskanalen sänder lottningen av svenska cupen-slutspelet klockan 21.15 på måndag.

Startelvor:

BK Häcken: Abrahamsson - Fridriksson, Hammar, Hovland, Lund - Romeo, Sa. Gustafson, Si. Gustafson - Sadiq, Traoré, Olden Larsen.

Halmstads BK: Nilsson Säfqvist - Ofosu-Ayeh, Andreas Johansson, Baffoe, Hjertstrand - Karlsson, Allansson, Al-Ammari, E. Ahlstrand - Alexander Johansson, V. Granath.