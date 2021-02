TV: Ur arkivet: När Kristinsson bombade ut AIK ur cupen: "Var ren lycka"

I helgen börjar svenska cupen - bli medlem på Fotbollskanalen och få rabatt på C More!

1-1 vid full tid. 1-1 efter 120 minuter. Trötta ben och krampkänning på flera håll. Eero Markkanen sköt högt över i straffrunda fyra. Då klev målvakten Ögmundur Kristinsson fram till straffpunkten och skickade Hammarby till semifinal i svenska cupen.

- Jag vill bara lägga bollen som om jag skulle ta en utspark. Sen såg jag att (Patrik) Carlgren stod kvar så jag slicade upp den, sa Kristinsson till Fotbollskanalen efter matchen.

Cupkvartsfinalen mellan AIK och Hammarby på Friends Arena våren 2016 fick en speciell avslutning.

- Det är underbara minnen, säger Stefan Batan när Fotbollskanalen når honom.

Han är en av de som spelade hela matchen för Hammarby.

- Det var ren lycka. Underbara minnen. Vad är inte underbara minnen från den tiden? Det var så klart extra kul att slå ut AIK i en kvartsfinal.

Hammarby mötte AIK i cupen även 2015, då vann man och slog ut rivalen i gruppspelet inför återkomsten till allsvenskan efter ett Johan Persson-avgörande.

- Det första året var väldigt speciellt. Jag förstod verkligen när jag kom till Hammarby hur mycket derbyna betyder för supportrarna. Det är fascinerande att supportrar bryr sig om sin klubb så mycket. Första året var obeskrivligt, och jag märker än i dag hur stor betydelse derbyvinsterna hade. Jag får en uppskattning som är obeskrivlig, på stan och i sociala medier.

- Tack vare det vi gjorde kommer jag aldrig bli glömd av Hammarbys supportrar. Det är obeskrivligt, säger Stefan Batan som fortfarande följer Bajen nära.

Den 7 mars ska Hammarby ta sig an AIK hemma på Tele2 Arena i cupgruppspelet. C More sänder matchen.

- Jag är övertygad om att Hammarby är ett bättre lag än AIK, men ett derby är ett derby. Man behöver visa vart skåpet ska stå. Det gäller att vara tuff i närkamperna och vinna första- och andrabollarna. Det blir inget finlir, säger Batan.

