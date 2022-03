TV: Wendt sköt Blåvitt till kvartsfinal - Mjällby utslaget

Inför svenska cupens avslutande omgång mellan IFK Göteborg och Mjällby AIF var förutsättningarna klara. Blåvitt behövde vinna för att vara helt säkert på avancemang, medan Mjällby också behövde gå för segern för att ha chans på kvartsfinal. I hemmalaget fanns både Emil Salomonsson, Blåvitts målskytt i matchen mot Norrby, och Oscar Vilhelmsson på bänken. I gästande Mjällby fanns anfallsförvärvet Albin Mörfelt med i truppen för första gången.

Det var gästerna som inledde klart starkast. Med en boll i stolpen och en jättechans från nära håll - den gången för Mamudo Moro - var Mjällby klart närmast ett ledningsmål.

I stället ställde Samuel Brolin till det för sig efter kvarten spelad, och stod för en stor tavla när han tappade boll i utsatt läge. Marcus Berg var påpasslig och kunde rulla in sitt första mål för säsongen.

Mjällby skulle dock svara - snabbt. I den 20:e minuten släppte Warner Hahn retur på ett skott från Mamudo Moro, som sedan kunde skicka in kvitteringen till 1-1. En händelserik halvlek avslutades med att Hahn på nytt släppte retur - och Moros Gracia kunde ge sitt Mjällby ledningen med 2-1.

I halvtid var Blåvitts ende målskytt, Marcus Berg, långt ifrån nöjd med sitt lags insats under de första 45 minuterna.

- Det sista målet är ett skämt. Jag tycker ändå att vi har hyfsad kontroll, vi ska komma till fler lägen, men det sista målet är inte okej, sa Berg till C More och fortsatte:

- Nu är jag så förbannad. Vi släpper in ett mål i sista sekunden från ett jävla inkast. Jag orkar inte analysera mer än så.

I den andra halvleken backade Mjällby hem, och målchanserna lyste med sin frånvaro. Blåvitt-tränaren Mikael Stahre försökte vaska liv i sitt lag och bytte in både Oscar Vilhelmsson och Alexander Jallow.

Bytena gav också effekt - och med 25 minuter kvar att spela etablerade Blåvitt ett massivt tryck på offensiv planhalva. I den 85:e minuten fick Oscar Wendt ett gyllene läge att sätta dit kvitteringen. 36-åringen gjorde inga misstag, utan satte distinkt dit 2-2-målet.

Resultatet stod sig matchen ut, och vilket innebär att Blåvitt hamnar på samma poäng och målskillnad som Norrby, då de besegrade Landskrona med 3-1. Tack vare fler gjorda mål är det IFK Göteborg som får platsen i kvartsfinalen.

I första hand var det därmed en nöjd Wendt som intervjuades efter matchen, även om det fanns mer att önska i vissa aspekter.

- Vi är vidare och även om det inte var topp i alla tre matcher, så är vi vidare och det var målet, säger Wendt till C More och fortsätter:

- Vi är missnöjda med första halvlek. Allt var inte nattsvart, men vi var alldeles för långsamma, lite för passiva med och utan boll och släppte inte på handbromsen så som vi hade velat. Även om det inte var skönspel hela tiden i andra halvlek, så hade vi ett helt annat go i laget och var mer framåtlutade och tryckte på. Om man skapar ett tryck över 45 minuter ska någon boll trilla in någon gång. Som tur var blev det så också.

Wendt hymlar inte om att Blåvitt vill plocka hem cuptiteln.

- Det är en utslagsturnering nu, så vi vill gå hela vägen. Jag vet inte om man kan svara på ett annat sätt. Om man är med i cupen är man med för att vinna. Vi går självklart för att gå hela vägen.

För Mjällby, som i delar av andra halvlek hade en kvartfinalsplats, var det mindre glatt efter slutsignal.

- Jag tycker att vi gjorde en ganska bra första halvlek. Om vi hade varit riktigt effektiva hade vi kunnat göra tre första kvarten, men i stället låg vi under. Det kändes tungt. Sedan var vi i ledning och då blev det ett lite lurigt läge i och med den andra matchen. Ska vi gasa? Vi blev kanske lite för försiktiga i andra halvlek. Det är bittert, men över 90 gjorde vi en okej match, säger Mjällby-tränaren Andreas Brännström till C More.

Kvartsfinallottningarna äger rum i morgon, måndag, klockan 21.15 och sänds här på Fotbollskanalen.

Startelvor:

IFK Göteborg: Hahn - Jallow, Bjärsmyr, Johansson, Wendt - Aiesh, Svensson, Thern, Norlin - Berg, Sana

Mjällby: Brolin - Kricak, Gracia, Eile - Persson, Gustafson, Rosengren, Gustavsson, Ståhl - Moro, Löfquist