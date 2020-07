TV: Wernersson hjälte efter turbulenta dagarna - sköt Blåvitt till cupfinal

BORÅS. Victor Wernersson, 25, har varit rubrikernas man den senaste tiden. I förlängningen i cupsemifinalen mot Elfsborg var det han som klev fram och sköt IFK Göteborg till final. - Matchen är en mental berg-och-dal-bana, säger Wernersson till C More.

Efter fem minuter skapade IFK Göteborg matchens första chans. Hosam Aiesh skarvade fram bollen till georgiern Giorgij Charaisjvili, som fick ett klockrent läge i boxen. Tim Rönning motade dock skottet. Efter 16 minuter fick Elfsborg en jättechans. Efter ett skott från Johan Larsson rullade bollen mellan benen på Giannis Anestis, tog i stolpen och rullade på mållinjen innan Anestis fick tag i den. Där var det mycket nära 1-0 till hemmalaget. I 27:e minuten var Elfsborg nära på nytt. Rasmus Alm fick en jättechans framför mål, men Anestis räddade friläget med en fin benparad.

Sedan följde en period där det egentligen inte hände någonting. Med tre minuter kvar av första halvlek serverade Giorgij Charaisjvili Sargon Abraham, men Abrahams avslut gick över ribban. Första halvlek förblev mållös i cupsemifinalen.

Två minuter in i andra halvlek fick Blåvitt frispark utanför offensivt straffområde. Tobias Sana fick till en ganska bra träff, men Rönning räddade säkert till hörna. I 55:e minuten fick Rasmus Alm ett nytt bra läge framför mål. Avslutet blev för tamt och Anestis behövde inte förta sig. Fyra minuter senare testade Charaisjvili Rönning med ett skott utifrån. Rönning fångade skottet. Och i nästa anfall kunde Jesper Karlsson sånär skarvnicka in 1-0. Men han fick ingen riktig fart i nicken och Anestis räddade.

Med 20 minuter kvar hettade det till i matchen. Då nickade nämligen Mattias Bjärsmyr i ribban efter hörna från Alexander Farnerud. Efter ribbträffen kom Elfsborgs ordinarie lagkapten Sivert Heltne Nilsen in istället för Robert Gojani. I 77:e minuten fick Elfsborgs mittfältare Simon Olsson ett bra skottläge utifrån. Han avancerade och fick gott om tid på sig, men skottet var för lamt. Sedan däckades Sivert Heltne Nilsen av ett hårt skott från Aeish, men reste sig och spelade vidare.

I 86:e minuten fick Elfsborg straff sedan Victor Wernersson rivit ner Jesper Karlsson. Karlsson stegade fram själv och sköt och Anestis svarade med en finfin räddning. I fjärde och sista tilläggsminuten fick Elfsborg ett ypperligt läge att avgöra efter ett inlägg från höger. Joseph Okumu var sist på bollen vid bortre stolpen, men lyckades inte styra in den. Matchen gick till förlängning.

Fem minuter in i förlängningen kom Marokhy Ndione in för Elfsborg samtidigt som Per Frick klev av. Tre minuter senare tog IFK Göteborg ledningen. Emil Holm spelade in bollen från höger. Bollen nådde Victor Wernersson som distinkt sköt in bollen. Därmed fick Wernersson revansch på sig själv för att ha orsakat straffen.

Vänsterbacken är som bekant klar för belgiska klubben Mechelen till nästa säsong och har varit i centrum den senaste tiden. Han dök inte upp på den matchförberedande träningen inför matchen mot IFK Norrköping efter att det uppstått strul med flyget på vägen hem från Belgien, där han nyss signat för Mechelen och poserat i belgarnas tröja. Han fick börja på bänken mot ”Peking” och efteråt uppdagades det att Victor Wernersson utsatts för hot efter den uppmärksammade övergången. IFK Göteborg gick då tydligt ut och tog avstånd från hoten som Wernersson utsatts för. Nu klev han fram och blev målskytt när det som mest behövdes.

Elfsborg försökte att forcera fram en kvittering, men Anestis var lugn och stabil i målet. I den 114:e minuten träffade Elfsborg stolpen. Johan Larsson nickade och Anestis svarade för ett utmärkt ingripande. Bollen tog sedan i stolpen innan den kunde rensas. I slutsekunderna flyttades målvakten Tim Rönning upp och var nära att styra in kvitteringen. IFK Göteborg redde till slut ut stormen och avancerade till final i svenska cupen.

- Det är svårt att beskriva den här matchen. Det är en mental berg-och-dal-bana, säger Wernersson till C More efter matchen.

I finalen möter Blåvitt antingen Mjällby AIF eller Malmö FF, som gör upp i den andra semifinalen på Strandvallen under torsdagskvällen.

Startelvor:

IF Elfsborg: Rönning - Larsson, Väisänen, Okumu, Strand - Gojani, Holst, Olsson - Alm, Karlsson, Frick.



IFK Göteborg: Anestis - Jallow, Calisir, Bjärsmyr, Wernersson - Yusuf, Sana, Erlingmark - Charaisjvili, Abraham, Aiesh.