Uppskjuten match ingenting ovanligt för Blåvitts målvakt: "Händer ofta i Grekland"

Det var i måndags som matchen mellan IFK Göteborg och Gais på Bravida Arena fick avbrytas efter att fyrverkerier skjutits in från läktarhåll. Efterspelet var en långbänk och slutade med att Gais tilldömdes segern med 3-0. En som däremot inte är helt ovan vid varken pyroteknik eller att matcher avbryts är IFK Göteborg-målvakten Giannis Anestis. Greken är van vid liknande situationer från sina år i sitt hemland och åren i AEK Aten.

- Det händer ofta i Grekland. Ibland stoppas matcherna, ibland bara fortsätter det. Så det var en vanlig match för mig, säger han till GP.

Anestis linkade av planen sist av alla när den avbröts. Nu menar han att det bara är att ta nya tag mot Örebro SK under söndagen.

- I Grekland har vi haft samma grej många gånger. Så för mig är det normalt. Vi kunde inte spela klart matchen, så vi får försöka vinna nästa match för att gå vidare.

