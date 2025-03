Bajen-doldisen Selini: "Kan diskutera en detalj i timmar med Hellberg"

Hammarby IF:s andraplats i fjol var herrlagets bästa placering på 21 år i allsvenskan. Detta under Kim Hellbergs första säsong som chefstränare i Bajen, efter 37-åringens flytt från IFK Värnamo.

Hellberg tog med sig den sex år yngre David Selini från Småland till Stockholm, och präntade in en hyllad bollinnehavsfotboll. Selini, vars farfar är från Lombardiet i norra Italien, har dock en kort bana bakom sig som elittränare.

Selini besökte IFK Norrköping för att få inspiration. Där träffade han Anes Mravac, samarbetsklubben IF Sylvias dåvarande tränare. Mravac - som efterträdde Hellberg i Värnamo förra vintern - tog sig tid för Selini och erbjöd honom en roll i ettan-lagets Sylvias ledarstab.

Hösten 2021 pendlade han mellan Linköping och Norrköping och "dubblade" som tränare i studentlaget och Sylvia. Ett halvår efter anställningen hos Sylvia blev han erbjuden samma roll hos den allsvenska nykomlingen IFK Värnamo, under lagets nye tränare Kim Hellberg.

Hellberg förde IFK Värnamo till en tiondeplats under lagets historiska debutsäsong i allsvenskan, och följde upp med sensationell femteplats 2023. Selini uppfattar det som att hans syn på fotboll vuxit ihop med Hellbergs.

- Eftersom jag varit tränare själv under ganska många år så har jag byggt upp en egen bild, och den utvecklas hela tiden. Man lär sig nya saker och tar ny inspiration från olika håll. Men jag har lärt mig oerhört mycket om fotboll av Kim, och utan tvekan är han den fotbollstekniskt- eller taktiskt viktigaste människan jag träffat, i hur han inspirerat mig och lärt mig massa saker, säger Selini och fortsätter:

Bajen upprepade samma pass under eftermiddagen, och klämde in totalt 50 minuters teorigenomgång. Selini slår hål på en myt och menar att spelare visst kan konsumera en stor mängd videoklipp per tillfälle.