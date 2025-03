Björklund om Janssons ankomst: "Vi sitter inte och darrar"

Hammarby IF

IFK Göteborgs chefstränare Stefan Billborn fick för ett antal år sedan sparken av Jesper Jansson i Hammarby IF, och i fredags blev det klart att just Jansson tar över som ny fotbollschef i Blåvitt från och med april i år. Jansson ska först avsluta sitt uppdrag i seriekonkurrenten Östers IF.

Efter 4-3-segern mot Djurgårdens IF och avancemanget till svenska cupen-kvartsfinal svarar tränaren Joachim Björklund, som också jobbat ihop med Jansson i Bajen, om fotbollschefens ankomst. Han ser fram emot att arbeta ihop med Jansson igen.

- Jag och Jesper har en lång historia, då vi har känt varandra länge. Både jag och Stefan har haft förmånen att jobba med honom i Hammarby. Han är en fotbollskille med en enorm erfarenhet och ett fantastiskt kontaktnät inom fotbollen. Jag ser fram emot det, både professionellt och personligt, säger Björklund.

Björklund lämnade Bajen vintern 2022 för att göra Billborn sällskap i Sarpsborg. Han hade inte något snack med Jansson innan nyheten blev officiell.

- Det var hemliga klubben. Jag fick ett mejl från klubben, och jag hade inte hört något. Det är nästan så man blir lite besviken, men det är väl bra att det inte längre läcker i Blåvitt.

På frågan om Björklund och Billborn är oroliga över att få sparken igen är svaret följande.

- Jätte, säger han skämtsamt och fortsätter:

- Det här jobbet är enkelt. Det handlar om att vinna fotbollsmatcher. Om man vinner för få fotbollsmatcher är man i riskzonen. Jag vet inte hur ansvarsfördelningen kommer se ut, men vi sitter inte och darrar än så länge.

Jansson gjorde Billborn till Bajen-huvudtränare inför säsongen 2018, och under sommaren 2021 fick tränaren kicken. Björklund blev i sin tur assistent till Billborn under 2018.

