Cronquist poängräddare - firade mot MFF:s klack: "Många långfinger"

Jo-Anne Cronquist inledde derbyt mellan Malmö FF och FC Rosengård på bänken.

Men i den andra halvleken byttes hon in, ett beslut som visade sig vara rätt av huvudtränare Joel Kjetselberg. 20-åringen kom in på planen och i matchminut 89 kunde hon klacka in 1-1 på efter en fin boll slagen av Bea Sprung, som även hon byttes in i andra halvlek.

- Jag följde inte riktigt mina instruktioner, jag gick på fel yta, avsiktligt. Jag kände att det fanns någonting bra där på bakre ytan. Det var skitnice att jag lyckades hoppa högt och få tag på bollen, säger Cronquist efter matchen.

Efteråt valde hon att fira framför MFF-klacken. Ett beslut som inte var helt genomtänkt, Cronquist gick på känsla.

- Det är ingenting mot Malmö FF och klacken. Jag tycker att deras fans är helt otroliga. Sedan att jag hade en adrenalinkick och firade sådär, det står jag för.

Fick du något mothugg från klacken?

- Nja, jag såg bara många långfinger.

- Jag tycker inte att det är någonting fel med att det blir lite hets och sura miner i derby. Det är bara gött. Jag har varit så avundsjuk på stockholmarna som har så många lag. Nu har vi äntligen två damallsvenska lag och det är bättre för Malmö.