Djurgården får hoppas på MFF och Bajen: "Det svider"

Djurgårdens IF föll under söndagen tungt mot IFK Göteborg med 3-4 på 3Arena i sista gruppspelsomgången i svenska cupen. Djurgården behövde vinna för att gå vidare till kvartsfinal, men blev alltså i stället utslaget ur turneringen.

För Adam Ståhl svider det med fyra insläppta mål på hemmaplan, något som inte hör till vanligheterna på 3Arena.

- Det var tufft, en jävla tuff dag på jobbet. Vi gjorde egentligen en bra match, men vi kan inte släppa in fyra mål. Det fungerar inte. Vi gjorde tre mål framåt och om man gör det på 3Arena ska det räcka. Vi kan inte släppa in fyra mål. Utöver det var prestationen och energin bra. Vi gjorde det tränarna ville, men vi kan inte släppa in fyra mål. Det går inte, säger Ståhl och fortsätter:

- Jag tror att de hade två avslut och gjorde två mål i första halvlek. Det svider. Det var elektriskt och det var ett jävla bra go. När de gjorde första målet kändes det inte som att det var någon stress, att vi skulle köra på så som vi gjorde. Vi kom också ut bra i andra, men sedan fick de momentum och belöning med mål. De tog över hela matchen och vi blev desperata. Vi gjorde tre mål framåt, vi ska vinna matchen på det, men det går tillbaka till att vi inte ska släppa in fyra mål.

Fyra mål, går det att peka på var det brast defensivt?

- Det är svårt att göra det direkt efter en match, då det är mycket känslor och man inte har en klar bild. Det kan vara försvarsmissar, dålig kommunikation, positionering. Det kan gå fort i fotboll, så det är svårt att säga. Det kan vara en blandning. Det är försvarsspelet som helhet.

Djurgården slutade i fjol på fjärde plats i allsvenskan och har därmed nu inte längre Europa-kval i sommar i egna händer. Cupvinnaren får en Europa-kvalplats, men vid seger för Malmö FF eller Hammarby IF i cupfinalen, så får "Blåränderna" en kvalplats.

- Det är därför jag inte är så pigg och glad som jag brukar vara. Den här förlusten gjorde ont. Det var mycket på spel, och vi kom från en sämre prestation mot Oddevold. Vi kom ut och gjorde det bra, men släppte in fyra mål. Vi hade det inte i egna händer, men i första halvlek och i början av andra halvlek kändes det som att vi skulle ta det och att det var vår match, men det rann ut i sanden, säger Ståhl och fortsätter:

- Vi får hoppas att de andra vinner, så vi får en Europa-plats. Det är vår chans. Det svider att inte ha det i egna händer. Vi ska göra det bättre, men det är fotboll. Ibland är det skit.

På torsdag väntar en ny viktig match för Djurgården - Pafos borta i första åttondelsfinalmötet i Europa Conference League-slutspelet.

- Hela förra hösten hade vi två matcher i veckan. Vi gjorde det inte bra i allsvenskan under stora delar av hösten, men vi gjorde det i Europa. Man kan gå runt med sina känslor och sin besvikelse i 24 timmar, men sedan får man släppa det. Vi har inte tid att grotta ner oss i våra känslor, tycka synd om oss själva och leka offer. Vi kan vara arga och besvikna i kväll, men sedan får vi komma tillbaka i morgon, gå igenom matchen och ta med de bra bitarna. Det var många bra bitar som vi får ta med oss. Sedan får vi kolla på vad vi kan göra bättre och köra vidare.

Lottningen av slutspelet i svenska cupen sänds på Fotbollskanalen på måndag med start runt klockan 20.50.