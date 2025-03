FEM SPANINGAR: "Markovic ger ett långfinger till personerna som inte trodde på honom"

EN ELVA SOM FÖLL VÄL UT OCH EN SOM INTE GJORDE DET

Det var en oväntad startelva som Hammarby kom till spel med mot IFK Göteborg. Ingen av niorna Jusef Erabi och Abdelrahman Boudah från start. På bänken fick de sällskap av båda vänsterbackarna Shaquille Pinas och Simon Strand. Det var dels en markering av Kim Hellberg att han inte är helt nöjd med sina nior och att han vill förstärka där, dels en signal till sina spelare när det kommer till träningskultur, att om du är jättebra på träningar så kommer du att få spela. För av det jag har hört så har 17-årige Adrian Lahdo varit väldigt vass på träningar under de senaste två veckorna. Då belönades han med en startplats i kvartsfinalen mot IFK Göteborg. Det var samma sak i gruppspelet mot FC Stockholm, då fick 18-årige Wilson Lindberg Uhrström en startplats. Det trots att han inte hade gjort en enda match i HTFF. Rakt från U19 till en startplats i en tävlingsmatch för A-laget. För att han hade varit en av de bästa på träningslägret i Marbella.

Annons

Men det föll inte väl ut.



Bajen saknade en nia som kunde hålla i bollen så att laget kunde komma högre upp och etablera anfallsspel. I den första halvleken hade man stora problem att få till ett anfallsspel och man blev väldigt låga.



Det blev inte heller lyckat att Ibrahima Fofana startade som högerback och att Hampus Skoglund, som har varit så bra som högerback, flyttade över till vänster. Fofana hade problem både defensivt och offensivt och Tobias Heintz hade ett övertag på den kanten. Det var tydligt att Hellberg var missnöjd med laguttagningen. I halvtid tog han in Erabi och Pinas mot Fofana och Nahir Besara. Efter 60 minuter hade Hammarby båda bänkade niorna inne på plan när Boudah ersatte Lahdo.



Lahdo spelade i 60 minuter. Han hade, precis som hela laget, en jobbig första halvlek. Han var lite valpig när han tappade boll utanför IFK Göteborgs straffområde innan 2-0. Då ställde hemmalaget om blixtsnabbt och kontrade in matchens andra mål.

Annons

I IFK Göteborg hade Stefan Billborn för första gången alla offensiva spelarna tillgängliga och behövde därför ta ett beslut om vem som skulle bänkas. Det blev nyförvärvet Sebastian Clemmensen.



Blåvitts elva föll väldigt väl ut.



Yttrarna Tobias Heintz och Eman Markovic, som spelade i stället för Clemmensen, levererade. Heintz gjorde 1-0 och Markovic 2-0, 3-0 och 4-0.



IMPONERANDE IFK GÖTEBORG

Efter tunga år så ser det nu bättre ut än på länge. IFK Göteborg har värvat bra och har nu spets, bredd, konkurrens och material till att klara av att spela fin fotboll. I söndagens kvartsfinal körde man fullständigt över förra årets allsvenska tvåa Hammarby och vann med 4-0. Det kan bli ett roligt år för Blåvitt. Många var bra mot Bajen. Unga högerbacken Felix Eriksson plockade bort Hammarbys nyförvärv Sebastian Tounetki, mittbackarna Gustav Svensson och August Erlingmark satte inte många fötter fel, Ramon Pascal Lundqvist gjorde ännu en fin match, Max Fenger var klok och tappade inte många bollar när han var felvänd, Tobias Henitz var smart och visade flera gånger upp sin fina fot - och bäst av alla var Eman Markovic.

Annons

MATCHENS HÄNDELSE

Från utfryst till succé. Vilket pannben han visar, Eman Markovic. Förra vintern var han utfryst och oönskad i IFK Göteborg. Han fick inte ens vara med och träna med laget och fick även stanna hemma när det var träningsläger i Portugal. Dåvarande tränaren trodde noll på yttern och gick till och med hårt åt honom i media när han sa att Markovic inte passade in i sättet som laget ville jobba på, och att det både gällde fotbollsmässigt och personlighetsmässigt. Ett år senare ger nu Eman Markovic ett långfinger till personerna som inte trodde på honom. Han gick på lån till Sandefjord och är nu tillbaka. I Stefan Billborns lag är han välkommen. Då har Markovic tagit en startplats och mot Hammarby höll han nyförvärvet Sebastian Clemmensen på bänken. 25-åringen tackade för förtroendet och levererade. Markovic gjorde tre mål och var fullständigt dominant. 2-0 satte han efter en fin kontring där avslutet var behärskat och bra. Innan 3-0 satte han upp inhopparen Clemmensen i ett jättefint läge, men han slarvade bort avslutet. Men Clemmensen jagade ikapp bollen, snurrade upp Pinas på läktaren och satte in den i straffområdet. Till slut hamnade bollen hos Markovic som placerade in 3-0. Vid 4-0 slog Clemmensen en fin passning in till Markovic som i straffområdet tog emot och skruvade in den i bortre hörnet.

Annons

Av det som Jens Askou sa så får man en bild av att Markovic var för dålig för IFK Göteborg och att hans karaktär var svag. Av det som han visar nu så är han en av IFK Göteborgs bästa spelare. Han är lojal och kämpar både offensivt och defensivt. Han är också kreativ och skapar chanser. Och han är också en poängspelare.



FRÅGETECKNET

Hammarby. Bajen har mycket att bevisa och man har ännu inte imponerat i år. Spelet mot Kalmar FF hade mer att önska och det var lite upp till bevis mot IFK Göteborg. Då vek man ner sig totalt och blev utspelade. Paulos Abraham snackade inför matchen och sa att han såg fram emot att slakta Blåvitt. Ska man prata på det sättet så är det bäst att sedan leverera. Speciellt när man kommer tillbaka och möter till sitt förra lag. Men Abraham klarade inte av att leva upp till sitt snack. I stället hjälpte han nog IFK Göteborg att få tändvätska.

Annons

MATCHENS BÄSTA SPELARE (3 är bäst)

3: Eman Markovic. Gjorde tre mål. Fina avslut. Låg bakom väldigt mycket.



2: Felix Eriksson. Stark insats och plockade bort Tounetki.



1: Gustav Svensson. Väldigt viktig för sitt lag.