FEM SPANINGAR: "Norrköping har fått flera viktiga svar"

PEKING HAR FÅTT VIKTIGA SVAR

Det fanns en rad frågetecken gällande var bägge lagen befann sig inför cupavgörandet mellan Gais och Norrköping.

För gästernas del har en rad förändringar gjorts, så väl på tränarbänken som i laget. Peking har känts betydligt mer intressant under starten av 2025 jämfört med i fjol. Samtidigt blev Gais på bortaplan det första större testet för tränare Falks nybygge.

Då blandade Peking, inte helt ologiskt, i sin prestation under matchen - innan man likväl blixtsnabbt som imponerande kunde kontra in 2-0 och 3-0 sent i matchen och ta en tung seger.

Att så slå ut Gais på bortaplan är givetvis en oerhört skön energiboost för Peking, samtidigt som gruppspelet har gett flera viktiga svar om var laget står. Något som man nu kan bygga vidare på fram till seriestart.

GAIS MANFALL BLEV FÖR TUNGT

Gais saknade hela nio spelare till söndagens möte med Norrköping:

Rehab på Joackim Åberg, Mergim Krasniqi och William Milovanovic. Sjukdom på Robin Wendin Thomasson, Gustav Lundgren, Jonas Lindberg, Simon Sjöholm, Lucas Hedlund och Daniel Bengtsson.

Av dess får fyra-fem stycken anses vara spelare som normalt sett går in i startelvan när de är friska. Samtidigt brukar tränare Fredrik Holmberg rotera friskt, vilket är en fördel när allt fler spelare försvinner från matchtruppen.

Oavsett fanns det givetvis ett frågetecken kring hur Gais det skulle påverka Gais mot Peking. Det stora frågetecknet? Hur Grönsvart skulle klara sig utan lagets stjärna Gustav Lungren.

När Lundgren inte kan spela tappar Gais sin stora kreatör. Mot Norrköping föll det ansvaret - något otacksamt - extra mycket på 20-årige Amin Boudri, som gjorde sin första match i cupspelet efter avstängning.

Boudri hade svårt att bli tillräckligt involverad i matchen före paus. Gais nummer tio stod för ett par vassa dragningar, men överlag gick hemmalagets spel mest längs kanterna och där var det tydligt att tillräckligt med kvalitet saknades denna dag.

Efter paus kom Boudri mer till sin rätt, där 20-åringen bland annat stod för ett klockrent inspel till Diabate som nickade i stolpen med halvtimmen kvar.

Det räckte däremot inte för ett ineffektivt Gais som åkte ur cupen efter att Peking kontrat in både 2-0 och 3-0 sent.

Summa summarum: Gais manfall blev för svårhanterat, även för Fredrik Holmberg, där frågan hur Lundgrens kreativitet ska komplementeras lär bli en följetång framöver.

MATCHENS HÄNDELSE

Matchens första mål är alltid viktigt. När matcher står och väger på sättet som söndagens möte mellan Gais och Norrköping gjorde, då blir det första målet ännu viktigare.

Moutaz Neffatis felträff i minut 38 blev en perfekt framspelning till Tim Prica - som behärskat rakade in bollen i nät för gästerna. Det gav laget välbehövligt självförtroende och en trygghet i spelet som hade saknats tidigare i matchen.

FRÅGETECKNET

Anfallsesset Alexander Ahl Holmström har lämnat och ersatts av Ibrahim Diabate. Än så länge känns Gais-förvärvet från Västerås SK inte redo att axla det ansvaret till fullo, vilket hämmar det grönsvarta anfallsspelet.

Diabate har en mycket intressant anfallsprofil, men om han räcker långsiktigt återstår att se. Det är ett av Gais största frågetecken just nu.

MATCHENS SPELARE

1. Christoffer Nyman. Alltid så viktig för sitt Norrköping! Så även mot Gais, där han spelade fram Moberg Karlsson till 2-0 innan han gjorde 3-0 på egen hand. En av gruppspelets absolut främsta spelare.

2. Tim Prica. Blev oerhört avgörande med sitt 1-0-mål.

3. Harun Ibrahim. Går från klarhet till klarhet på Gais centrala mittfält.