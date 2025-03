Gulliksen besviken över bänkningar: "Inte en optimal situation"

Förra året var Tobias Gulliksen given i Djurgårdens startelva, först under Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf, sedan under Roberth Björknesjö. Men så har det inte varit under Jani Honkavaara.

I svenska cupens gruppspel har mittfältaren bänkats i två av tre matcher.

Gulliksen bänkades i 2-0-segern mot Sandviken, startade i 2-2-mötet med Oddevold, men blev utbytt i andra halvlek när det stod 0-2, och så bänkades han i söndagens match som slutade 3-4 mot IFK Göteborg.

- Det är så klart inte en optimal situation. Men man får försöka göra det bästa av saken, säger han.

Har du fått någon förklaring till varför du inte fick starta?



Annons

- Jag har fått höra att de ska hitta en fin roll… men vi får se vad som händer, säger han.

Har Jani sagt att han letar efter en roll till dig?

- Jag läste det i media.

Efter 2-2-matchen mot Oddevold sa Jani Honkavaara att Gulliksen inte är på den nivån där han vill ha honom. Tränaren sa också att han försöker hitta en roll för Gulliksen så att han inte behöver springa så mycket utan att han i stället kan använda energin till offensiven.

Hur Gulliksen ser på det?

- Jag hoppas så klart att det händer… annars får man jobba hårt och visa att man ska spela.

- Man vill spela, speciellt i såna matcher som det var i dag och den som är på torsdag (mot Pafos i Europa Conference League). Men man får jobba hårt på träning och varje dag visa att man ska spela.

Det var inte så att du vilade mot IFK Göteborg för att starta mot Pafos?



Annons

- Nej det tror jag verkligen inte.