Honkavaara förklarar alla skiften - och uttrycker besvikelse: "Smärtsamt"

Hammarby IF

Djurgårdens IF ställdes under söndagen inför en avgörande match mot IFK Göteborg på hemmaplan i svenska cupen-gruppspelet. Efter förra helgens missräkning mot IK Oddevold (2-2) på bortaplan valde finländske tränaren Jani Honkavaara att byta ut hela sitt mittfält.

Matias Siltanen, Rasmus Schüller och Patric Åslund startade i dag, medan Tobias Gulliksen, Hampus Finndell och Daniel Stensson fick inleda på bänken. Vidare förpassades även forwarden August Priske till bänken, medan Nino Zugelj fick chansen i elvan.

Efter 3-4-förlusten och cupputtåget förklarar Honkavaara skiftena.

- Stensson var lite sjuk under veckan och återhämtade sig inför matchen, men vi tränade i stort sett hela veckan med Schüller och Siltanen. Schüller har missat två matcher, medan Siltanen kom in mot Oddevold och vi var nöjda med hur han spelade. Han ger balans i spelet och håller bollen i rörelse. Jag tycker att han gjorde en bra match då, så det var anledningen, säger Honkavaara under presskonferensen och fortsätter:

Annons

- Sedan har Åslund presterat bra, och förra matchen fick Gulliksen starta. Det fanns ingen stor anledning till det i dag. Åslund har gjort det bra under veckan och vi ville starta med honom. Vi har spelat med olika uppställningar på mitten under starten av säsongen. Jag säger inte att vi ska fortsätta med det under en lång tid, då vi också måste hålla det mer stabilt med positionerna där. Vi har många bra möjligheter.

Tränaren berättar även att han övervägde att starta med Malkolm Nilsson Säfqvist i stället för Jacob Rinne, men den förstnämnde blev sjuk inför matchen.

- Vi tänkte på det, men han var borta, då han var sjuk i går. Det hade kanske varit en möjlighet för Malkolm att starta, men han blev sjuk och var inte redo.

Honkavaara är besviken över att Djurgården släppte in fyra mål, men ser samtidigt att laget stundvis gjorde en bra match.

Annons

- Det är väldigt svårt att acceptera resultatet på många sätt, då vi speciellt i första halvlek var ett bra lag. Vi spelade som vi ville, men vi släppte fortfarande in två mål i första halvlek, så det var smärtsamt precis före halvtid. Vi hade ett bra momentum i matchen då, men vi hade också dåliga stunder i matchen, säger Honkavaara och fortsätter:

- Vi slutade göra saker, och väntade på att något skulle hända i stället för att göra så det hände. Andra halvlek var ganska bra, då vi hade bra möjligheter att göra mål, men det var också bra mål från Göteborg. Det är ett bra lag. Vårt problem i dag var att vi släppte in fyra mål. Det är väldigt svårt att acceptera. Vi gjorde två mål och borde fått med oss ett resultat från den här matchen. Överlag är jag glad över första halvlek och många stunder i matchen, men utifrån den stora bilden måste vi bli bättre.

Annons

På torsdag ställs Djurgården mot Pafos borta på Cypern i åttondelsfinal i Conference League.