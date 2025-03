IFK Norrköping vidare till semifinal i svenska cupen

IF Elfsborg

IFK Norrköping tog under söndagseftermiddagen emot Trelleborgs FF på hemmaplan i kvartsfinal i svenska cupen-slutspelet.

När startelvorna presenterades fanns IFK Norrköpings kapten och målspruta Christoffer Nyman inte med i truppen.

"Christoffer Nyman har utgått ur truppen på grund av sjukdom", skrev Peking på X.

Ett avbräck för Peking, med andra ord. Nyman hade nämligen gjort mål i alla tre gruppspelsmatcher i svenska cupen.

Kvartsfinalen sparkade igång utan Nyman - och efter dryga kvarten var IFK Norrköping ytterst nära att ta ledningen. David Moberg Karlsson slog ett fint inlägg, som Arnor Traustason bara skulle lägga in i mål. Men islänningen missade bollen.

- Det där ska vara 1-0 för IFK Norrköping, sa TV4:s expert Erik Edman.

Men det var Trelleborg som skulle ta ledningen i den första halvleken.

Med fem minuter kvar av tryckte Felix Hörberg av från distans - och bollen smet hela vägen in i mål.

TFF höll undan och tog med sig 1-0-resultatet in i pausvilan.

- Vi kommer in i det mer och mer desto längre halvleken går. Sedan åker vi på ett baklängesmål. Det är bara att hålla sig lugn och fortsätta med det vi ska göra, så har jag full tro på oss, sa IFK:s Tim Prica till TV4 i halvtid.

- Det finns ganska mycket yta att spela på. Vi behöver bara bli lite skarpare i den sista tredjedelen, fortsatte han.

TFF:s målskytt Felix Hörberg:

- Jag tänkte: jag drar den på ett och försöker få in den i bortre, och jag fick en bra träff, sa han om sitt mål.

Han fortsatte:

- Vi börjar bra, vi är lugna med bollen på offensiv planhalva och spelar bra. Men Norrköping blir bättre ju längre halvleken går. Och vi går ner oss lite när vi väl har bollen och slarvar en hel del, och stressar. Men kan vi hålla lugnet mer blir det nog bra.

Peking-tränaren Martin Falk:

- Vi har gjort lite korrigeringar, både offensivt och defensivt. Men framförallt gäller det att fortsätta tro på det. Vi kommer ut svagt, men efter det har vi en bra period. Det gäller att fortsätta på det och tro på det hela vägen, sa han i TV4.

En och en halv minut in i den andra halvleken kvitterade Peking. Tim Prica hamnade i ett friläge och var iskall när han rullade in 1-1. Axel Brönner slog passningen, som gick fram via en TFF-spelare.

Den andra halvleken fortlöpte, och det var Trelleborgs FF som var närmst ett avgörande mål. Man radade upp ett flertal lägen, men Peking höll undan och keepern David Andersson storspelade. Men med ett par minuter kvar av ordinarie tid åkte TFF på en frilägesutvisning, då Tobias Karlsson rev ned Isak Sigurgeirsson när islänningen var på väg mot ett friläge.

IFK Norrköping tryckte på för ett avgörande mål med en man mer på plan. Men det kom aldrig. Efter 90 minuter plus tillägg var ställningen alltjämt 1-1. En dramatisk förlängning stundade, således.

Det hade gått en minut av förlängningen när IFK Norrköping satte 2-1. Och det var nyförvärvet Sebastian Jörgensen - som blev presenterad igår - som prickade in bollen med sin vänsterfot.

- Det där är ju en drömdebut, sa TV4:s kommentator Peter Backe.

Luften gick ur Trelleborgs FF när Isak Sigurgeirsson sköt in 3-1 i ett öppet läge - assisterad av Sebastian Jörgensen.

Något ytterligare mål kom aldrig. IFK Norrköping kontrollerade hem den andra förlängningskvarten och säkrade en semifinalplats i svenska cupen, där man ställs mot BK Häcken nästa helg. De gulsvarta från Hisingen har hemmaplansfördel.

- Det var skönt, roligt att spela fotboll igen. Vi gör en bra match. Vi hade lite problem i början, men sedan spelar vi upp oss efter det röda kortet. En bra vinst, vi är nöjda, säger Sebastian Jörgenson i TV4:s sändning.

Han fortsätter:

- En otrolig känsla, jag har haft en träning med laget och kommer direkt in i matchen. Det har gått snabbt de senaste dagarna, men skönt att göra ett mål och assist - och hjälpa laget.

Jörgensen kom till Norrköping i början av helgen.

- Jag kom hit fredag kväll. Sedan dess har jag haft ett snack med Falk och gjort en träning. Så var det match idag. En fin start, sa Jörgensen.

Härnäst väntar BK Häcken i semifinal.

- Det blir spännande. Jag tror vi kan vinna mot alla lag. Vi har en bra chans, säger dansken.

TFF-tränaren Stefan Jacobsson:

- Just nu svider det ganska mycket. Vi gör en väldigt bra inledning, första kvarten. Och från matchminut 65 till utvisningen känns det som vi är det bättre laget. Så det är klart att det svider.

Arnor Traustason gav sin syn på Jörgensens intåg i IFK Norrköping:

- Jag vet hur bra han är. Jag har pratat lite med "AC" (Anders Christiansen) och Sören (Rieks) och de jag känner sedan tidigare. De har bara sagt bra saker. Jag kunde se det direkt på första träningen i går (lördag) och nu här i dag. Det här kommer verkligen hjälpa oss och lyfta oss ännu mer, säger han till NT.

Vissa IFK Norrköping-supportrar har samtidigt reagerat på att lånet av Jörgensen är ett korttidskontrakt. Magni Fannberg förklarar:

- Det handlar om lång sikt, kort sikt, ekonomi och en total. Det finns också saker som är sekretess, information som vi kan sitta på men som vi inte kan gå ut med till offentligheten.

Startelvor:

IFK Norrköping: Andersson - Nefati, Watson, Oppong, Kalley - Traustason, Andersson, Ceesay - Moberg Karlsson, Prica, Sigurgeirsson.

Trelleborgs FF: Nilsson - Martinsson, Hörberg, Weberg, Godwin - Jakob Andersson, Christiansson, Vidjeskog - Karlsson, Culum - Bohman.

Matchen sänds på TV4 Play.