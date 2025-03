Ingen oro i Bajen - trots stor förlust: "Vi är mycket bättre än förra året"

Hammarby åkte på en rejäl smäll och förlorade med hela 0-4 mot IFK Göteborg. Men Nahir Besara drar inte för stora växlar av förlusten.

- Vi ger det ett försök i andra halvlek, men åkte på 3-0 och 4-0. Det är en cupmatch, det spelar ingen roll om man förlorar med 4-0 eller 1-0, säger han.

Är du orolig på något sätt?

- Nej. Vi är mycket bättre än vad vi var förra året och jag vet att vi kommer att bli bättre. Det gäller bara för oss att få till vissa saker, då kommer vi att bli bra.

I halvtid valde Kim Hellberg att byta ut Nahir Besara. Något som han inte är van vid.

- Jag tycker inte att det är värsta grejen. Tränaren behövde göra något och ingen är större än klubben. Det som tränaren tycker är bäst för laget, det gör man, säger han.

Hur ser du på din insats?

- Den var okej. Det var en svår match. Vi hade några lägen och spelade oss igenom några gånger. Vi kunde ha gjort mer. Men nu har vi Göteborg i premiären om tre veckor. Jag sa till grabbarna efter matchen att det här är en läxa, inte bara mot Göteborg utan mot hela säsongen. Att vi får den här läxan nu, det är bra. Ta den i ansiktet, bygg upp det här i tre veckor, och då har vi revansch att kräva.

Warner Hahn håller med Besara om att 0-4 mot IFK Göteborg är en läxa man måste lära sig av.

- Förmodligen kommer fler lag att spela så här mot oss. Så vi måste hitta rätt väg, och jag vet att vi kommer att hitta det. Det är också skönt att premiären i allsvenskan är hemma mot IFK Göteborg. Då är det upp till oss att visa att vi har lärt oss av läxan, säger han.

Är du orolig över att ni släppte in fyra mål?

- Nej. Men det är klart att du inte vill släppa in fyra mål. Fyra är mycket. Det kanske låter löjligt, men det här är cupen, om du förlorar med 1-0, 4-0 eller 10-0, det är skit i vilket fall som helst. Vi vill inte förlora och vi vill inte släppa in fyra mål. Vi gav det en chans när vi låg under med två mål och tryckte på framåt, då åkte vi på en kontring och så var det 3-0. Då är du villig att ta risker, men då åkte vi på fyra mål.

Hur ser du på det första målet, en hörna som gick rakt in i mål?

- Det är mitt jobb att sätta upp organisationen. Vi visste att de hade fyra spelare längst bak. Vi hade också sett på klipp att de lagt många hörnor på den bakre stolpen och i mitten. Så vi bestämde att jag skulle ta de ytorna. Vi trodde att vi hade bättre täckning vid första stolpen. Men det hade vi inte. Det är skit att släppa in på det sättet.

- Jag är inte glad över att släppa in en hörna. Självklart är jag arg. Men vi kan inte göra något åt det nu så det är bara att köra vidare.

Känner du att det målet är ditt fel?

- Jag tycker att det målet är vårt fel.