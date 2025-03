JUST NU: Förlängning mellan Peking och TFF

IF Elfsborg

IFK Norrköping tar under söndagseftermiddagen emot Trelleborgs FF på hemmaplan i kvartsfinal i svenska cupen-slutspelet.

När startelvorna presenterades fanns IFK Norrköpings kapten och målspruta Christoffer Nyman inte med i truppen.

"Christoffer Nyman har utgått ur truppen på grund av sjukdom", skrev Peking på X.

Efter dryga kvarten var IFK Norrköping ytterst nära att ta ledningen. David Moberg Karlsson slog ett fint inlägg, som Arnor Traustason bara skulle lägga in. Men islänningen missade bollen.

- Det där ska vara 1-0 för IFK Norrköping, sa TV4:s expert Erik Edman.

Men det var Trelleborg som skulle ta ledningen i den första halvleken.

Med fem minuter kvar av den första halvleken tryckte Felix Hörberg av från distans - och bollen seglade hela vägen in i mål.

TFF höll undan och tog med sig 1-0-resultatet in i pausvilan.

- Vi kommer in i det mer och mer desto längre halvleken går. Sedan åker vi på ett baklängesmål. Det är bara att hålla sig lugn och fortsätta med det vi ska göra, så har jag full tro på oss, sa IFK:s Tim Prica till TV4 i halvtid.

- Det finns ganska mycket yta att spela på. Vi behöver bara bli lite skarpare i den sista tredjedelen, fortsatte han.

TFF:s målskytt Felix Hörberg:

- Jag tänkte: jag drar den på ett och försöker få in den i bortre, och jag fick en bra träff, sa han om sitt mål.

Han fortsatte:

- Vi börjar bra, vi är lugna med bollen på offensiv planhalva och spelar bra. Men Norrköping blir bättre ju längre halvleken går. Och vi går ner oss lite när vi väl har bollen och slarvar en hel del, och stressar. Men kan vi hålla lugnet mer blir det nog bra.

Peking-tränaren Martin Falk:

- Vi har gjort lite korrigeringar, både offensivt och defensivt. Men framförallt gäller det att fortsätta tro på det. Vi kommer ut svagt, men efter det har vi en bra period. Det gäller att fortsätta på det och tro på det hela vägen, sa han i TV4.

En och en halv minut in i den andra halvleken kvitterade Peking. Tim Prica hamnade i ett friläge och var iskall när han rullade in 1-1. Axel Brönner slog passningen, som gick fram via en TFF-spelare.

Den andra halvleken fortlöpte, och det var Trelleborgs FF som var närmst ett avgörande mål. Man radade upp ett flertal lägen, men Peking höll undan och keepern David Andersson storspelade. Och med ett par minuter kvar av ordinarie tid åkte TFF på en frilägesutvisning, då Tobias Karlsson rev ned Isak Sigurgeirsson.

IFK Norrköping tryckte på för ett avgörande mål med en man mer på plan. Men det kom aldrig. Efter 90 minuter plus tillägg var ställningen alltjämt 1-1. En dramatisk förlängning stundade, således.

Startelvor:

IFK Norrköping: Andersson - Nefati, Watson, Oppong, Kalley - Traustason, Andersson, Ceesay - Moberg Karlsson, Prica, Sigurgeirsson.

Trelleborgs FF: Nilsson - Martinsson, Hörberg, Weberg, Godwin - Jakob Andersson, Christiansson, Vidjeskog - Karlsson, Culum - Bohman.

Matchen sänds på TV4 Play.