MFF till cupsemi - efter Kiese Thelins förlängningsmål mot Elfsborg

Det sista semifinallaget skulle utses på Eleda Stadion, där Malmö mönstrade en identisk elva som i gruppavslutningen mot Västerås. Hos Elfsborg gick nyförvärvet Taylor Silverholt in från start medan Camil Jebara inledde på bänken jämfört med mötet med BP.

Boråsklubben inledde med en kalasmöjlighet i den fjärde minuten. Simon Hedlund länkade snyggt och frispelade Gottfried Rapp, som fick en total felträff och bollen gick utanför. Tio minuter skapade MFF sin första målchans efter en soloprestation från Emmanuel Ekong på högerkanten, men varken Erik Botheim eller Anders Christiansen fick in bollen på returen och bollen gick till hörna.

Christiansen gav sedan Botheim ett friläge i den 21:a minuten, men avslutet var löst och gick rakt på målvakten Isak Pettersson. Efter den starka Elfsborg-inledningen tog Malmö över matchbilden. Gästerna attackerade dock finurligt och kunde hota MFF både efter kontringar och längre bollinnehav.

Botheim fick ytterligare ett läge i den 37:e minuten där Pettersson parerade norrmannens nick, innan målvakten enhandsräddade Christiansens avslut någon minut senare. Halvleken slutade därmed 0-0.

- Jag känner att jag har haft övertag på honom (Niklas Hult) i första halvlek, men vi har inte riktigt kommit igång i vårt spel. Jag är säker på att vi kommer göra det i andra halvlek, sa Ekong till TV4 Play.

- Vi behöver fortsätta hota offensivt och göra mål, fortsatte han.

Elfsborgs Simon Olsson i samma sändning:

- Jag tycker att vi gjorde en bra första halvlek. Vi var lugna med bollen. De hade några farliga kontringar, men annars tycker jag att vi gjorde en bra första halvlek, sa han.

MFF-tränaren Henrik Rydström till TV4 Play:

- Jag vill se en massa saker. Vi är långt ifrån nöjda. Jag tycker att vi hade de bästa chanserna, men det är inte riktigt så här vi vill ha det. Det är utdraget, långa avstånd och rätt segt i förflyttningar som en följd av de långa avstånden. Vi behöver korrigera det. Det såg ut som att bollen brann, då man slängde den vidare. Det var inte bra.

Matchbilden var inte alls lika öppen efter pausen. MFF fortsatte att ha det mesta av bollinnehavet men Elfsborg stod strukturerat i defensiven. Efter 20 minuter byttes Taha Ali in mot Ekong, och MFF-yttern fick omedelbart en möjlighet som han avslutade rakt på Pettersson.

På tilläggstid fick Hugo Bolin bollen i mål, spelet var dock avblåst efter en offside och matchen gick till förlängning. Fyra minuter in på den ordnade Ali en straff till MFF, sedan han hakats upp av inhopparen Ludvig Richtnér.

En annan inhoppare, Isaac Kiese Thelin, tog hand om straffen och gjorde likadant som i den allsvenska guldmatchen 2023 - det vill säga mål. På tilläggstid i den första förlängningskvarten fick 19-årige Richtnér chansen från en snäv vinkel, men avslutade utanför.

Matchen slutade 1-0 till hemmalaget.

- Jag kom in och ville avgöra matchen. Jag ville komma in med energi till grabbarna och jag märkte att Elfsborg-spelarna var trötta, så jag försökte pusha på och trycka upp tempot. Jag tycker att vi gjorde det, säger Kiese Thelin till TV4 Play och fortsätter:

- Vi visade mental styrka och vi var inte så nöjda med första halvlek, men i andra halvlek dominerade vi och vi vann rättvist till slut.

Kiese Thelin har fått agera en del inhoppare i svenska cupen, och på frågan om målet betydde mycket för honom är svaret följande:

- Jag är van att göra mål och det är mitt jobb att göra mål, så det var det jag visade.

Är det frustrerande då att inte spela lika mycket från start som du varit van vid?

- Ja, självklart är det så, men man får använda det till energi som jag gjorde i dag när jag kom in. Thats it, säger han.

Malmö FF kommer möta IFK Göteborg i semifinal på söndag klockan 16.00 i Skåne. Tidigare samma dag möts BK Häcken och IFK Norrköping klockan 13.00 i den andra semin. Resultatet innebär att Elfsborg missar Europaspel kommande säsong.

- Det betyder jättemycket (att spela hemma i semifinalen). Vi älskar att vara här på Stadion och vi hoppas på en fullsatt arena och en fotbollsfest. Det är då man trivs som bäst, säger Kiese Thelin.

Elfsborgs Rasmus Wikström är besviken efteråt.

- Det är otroligt tungt att förlora på en förlängning. Det var en tajt, jämn och bra match med mycket kamp. Det är en tuff dag, säger han till TV4 Play.

- Vi var inte helt nöjda med vårt gruppspel och det fanns mer att hämta. Det är mycket "basic-saker". De var helt klart mycket bättre i dag. Alla måste upp på en nivå och vi måste vara på den nivån i varje match med alla de här "basic-sakerna", som att springa, fajtas och ta kampen.

Malmö FF:s lag: Friedrich - Karlsson, Jansson, Rösler, Busanello - Bolin (M. Olsson 116'), Rosengren (Berg 83'), Berg Johnsen, Christiansen (K) (Haksabanovic 75') - Ekong (Ali 65'), Botheim (Kiese Thelin 83').

IF Elfsborgs lag: Pettersson - Wikström, Holmén (K) (Aronsson 78') , Yegbe - Hedlund (Richtnér 83'), Magnusson, B. Zeneli (Thomasen 91'), S. Olsson, Hult - Silverholt (Abdullai 67'), Rapp (Kaib 83').

Samtliga matcher i svenska cupen sänds på TV4 Play.