Rosengårdstränarens irritation mot tvivlarna: "Det är respektlöst"

Svenska cupens andra omgång närmar sig och då väntar ett historiskt Malmöderby. Nykomlingen Malmö FF ska ställas mot fjolårets mästare FC Rosengård på Eleda. Matchen går av stapeln på lördag.

Båda lagen inledde cupen med en seger i premiären. För Rosengårds del innebar premiären en övertygande 2-0-seger mot Linköping FC. De två målen låg nyförvärven Oona Sevenius och Emilie Woldvik bakom.

- Jag är väldigt nöjd med de spelarna vi har fått in. Vi har fått in exakt de spelarna som vi ville ha. Förutom kanske (Elin) Rubensson så är det ingen som har värvat bättre än oss. Vi har fått in det vi vill ha och de karaktärerna vi ville ha. Det var viktigt för oss, säger huvudtränare Joel Kjetselberg till Fotbollskanalen.

Många av Rosengårds spelare blev attraktiva på marknaden efter den makalösa säsongen laget gjorde i fjol. Momoko Tanikawa, Jessica Wik, Rebecca Knaak, Olivia Holdt, Olivia Schoug, Mai Kadowaki och Ria Öling lämnade alla. Dessutom lade Caroline Seger skorna på hyllan.

Tunga tapp, minst sagt. Men ingenting att lägga för mycket energi på, menar Kjetselberg.

- Jag tänker inte så mycket om det egentligen. Det måste ju göras. Jag kan inte sitta och tycka att det är jobbigt eller tråkigt. Jag är stolt över det vi gjorde förra året och jag är stolt över att så många spelare blev attraktiva. Hade vi inte gjort den säsongen som vi gjorde så kanske bara några hade gått. Nu ville ju varenda klubb ha alla våra spelare, eftersom vi som lag presterade så bra.

Guldtränarens spelidé utgår från kollektivet snarare än från enskilda spelare.

- Jag vill att det ska fungera ganska maskinellt. Om en spelare är borta så ska inte det vara hela världen. Det såg vi förra året. Det gick att Tanikawa vara borta några matcher, att Holdt var borta och att Knaak var borta hela våren är det knappt någon som pratar om.

- För mig är det viktigt att varje spelare får en roll i kollektivet och att de ska få vara sig själva i rollen. Det går inte att säga att någon ska vara den nya Caroline Seger eller Momoko Tanikawa, exempelvis måste Emilia Pelgander få vara sig själv. Vi måste låta henne vara bra på de sakerna som hon är bra på, men se till att hon uppfyller de kraven som kollektivet kräver. Det är extremt viktigt, annars blir man alldeles för spelarberoende.

När stjärnflykten från Rosengård var ett faktum var det flera, inte minst i sociala medier, som räknade bort mästarlaget från årets guldstrid redan innan säsongen hade dragit i gång.

Hur har du och ni som lag tacklat att många tvivlar på er i år?

- Jag har varit irriterad på det för att jag tycker att det är respektlöst. Det är respektlöst mot de spelarna som har kommit in. Det är också respektlöst att man ena året kan sitta och säga att spelare är skit och att det är slut med Rosengård för att sedan hylla det under hela förra året. Men även om vi blev hyllade så skulle alla ändå prata om sjundeplatsen året innan. Vi kunde aldrig bara bli hyllade. Nu pratar man bara om hur bra vi var förra året och hur dåliga vi ska vara i år, säger Kjetselberg och fortsätter.

- Jag förstår att det fungerar så för att skapa intresse. Men jag tycker att det är respektlöst, dels mot spelarna som kommit in, dels mot de som är kvar. Också mot min profession. Jag visade att jag kunde ta ett lag från sjua till att vara helt överlägsna. Med det sagt var jag väldigt glad efter Linköpingsmatchen för jag tycker att vi såg väldigt lika ut som förra året.

Lördagens derby är nästa chans för Kjetselbergs Rosengård att tysta de som tvivlat. Men hur heta derbykänslor som kommer uppstå återstår att se. På torsdagens gemensamma pressträff med Rosengård och Malmö FF tycktes spelarna och Kjetselberg vara överens om att det kanske krävs ett par matcher för att bygga upp en rivalitet.

- För egen del så är det viktigt att ta tre poäng för att vi ska gå vidare till semifinal. Det är den första derbymatchen på någonting som ska byggas över tid. Jag ser det bara som en möjlighet att öka intresset för damfotbollen i Malmö och jag tycker att spelarna både i Malmö FF och i Rosengård förtjänar att folk kommer och tittar på de här matcherna, säger Kjetselberg.

Inför drabbningen så ligger både MFF och Rosengård på tre poäng i gruppen, där Rosengård har bättre målskillnad.

- Matchen kommer betyda mycket. Visst kommer gruppen fortfarande leva efter den här matchen oavsett resultat för båda lagen. Men vi vet också att laget som vinner har satt sig i en väldigt bra sits. Det kommer vara en nerv av att det är mer publik än man är van vid, där många kommer vara ljusblå. Jag hoppas att det kommer vara till vår fördel eftersom vi har fler spelare som är vana vid den typen av matcher. Har man varit med om det tidigare så kan det till och med vara så att man sträcker ännu mer på sig.

- Jag älskar den här typen av matcher. Jag älskar att komma till Kanalplan och de skriker ord som jag inte vill säga här till en och kastar halsdukar på en. Det är ju det bästa som finns, det är roligt, det är ju därför man håller på. Jag vill utstråla det till mina tjejer, att det är någonting vi måste älska.