Samuel Leach Holm: "Tror på mig själv fullt ut - handlar om att prestera"

Samuel Leach Holm lämnade Djurgården, efter endast ett halvår i klubben, under uppmärksammade former.

Den spelskicklige mittfältaren skrev i stället på för BK Häcken - där han nu har befunnit sig sedan i somras.

- Det har varit upp och ner. Det är klart att det finns en inre motivation som är väldigt hög. Jag tränar och försöker visa upp mig för mitt eget och lagets bästa.

Hur ser du på den kommande säsongen?

- Vi har ett bra lag, en bra ledarstab, vi är positiva och jobbar jävligt hårt. Jag tror att det kan bli ett väldigt positivt år för Häcken.

Samuel Leach Holm spelade totalt tio allsvenska matcher i Häcken-tröjan under hösten. Under cupspelet har 27-åringen fått inleda vid sidan i alla tre gruppspelsmatcher, under nye tränaren Jens Gustafsson.

I stället har stjärnförvärvet Silas Andersen gått före på mittfältet, ihop med Simon Gustafson och Mikkel Rygaard.

- Vi har många bra fotbollsspelare i laget, likaså på mittfältet. Det handlar om att prestera, helt enkelt, säger Leach Holm.

Hur ser du på dina möjligheter att slå dig in från start?

- Som alla fotbollsspelare tror jag på mig själv fullt ut. Annars hade man inte varit här och hållit på med det här. Vill man tillhöra ett topplag kommer konkurrens att vara en del av det. Jag har vad som krävs för att spela - men det har alla i det här laget.

Hur har dialogen med Jens Gustafsson gått?

- Vi har en jättebra dialog jag och Jens. Jag tycker att Jens är en jättefin människa och bra tränare, så det är inga konstigheter där.

- Jag skadade mig i Marbella (under försäsongslägret) så jag har försökt komma tillbaka i rätt slag. Jag har kunnat gå för fullt nu ett tag, men det handlar om att komma i form, visa upp sig och vissa av spelarna har gjort de väldigt bra. Det är många parametrar som ska in.

Härnäst väntar en avgörande cupkvartsfinal borta mott gruppspelets suverän Mjällby. Då tror Leach Holm att mötet avgörs främst via rätt inställning.

- Jag tror att det handlar om att vilja vinna mest. Förmodligen är planen inte jättegrön och vacker, vilket gör att vi som lag, som har en viss fotbollsfilosofi, kommer behöva anpassa oss dit vi kommer och försöka ta fajten med dem.

Hur ser du på era chanser att vinna cupen?

- De är goda. Vi börjar med en ganska tuff bortamatch mot Mjällby, men det ljusnar väl upp sedan. Om man får säga så.

Vinnaren i mötet mellan Mjällby och Häcken ställs mot antingen Norrköping eller Trelleborg på hemmaplan i semifinalen.

Cupkvarten mellan Mjällby och Häcken sparkar igång klockan 16.00 under lördagen och visas i TV4 Play.