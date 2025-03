Tounekti vill bli allsvenskans poängkung - pushade för Bajen-flytt: "Var tydlig"

Nyligen köpte Hammarby loss Sebastian Tounekti. Ytterforwarden skrev då på ett kontrakt som löper över säsongen 2029, och han fick en drömstart mot Kalmar FF senast.

22-åringen gjorde ett mål och bjöd på flera dribblingsräder när Bajen vann med 2-1 och gick vidare till kvartsfinal i svenska cupen.

Tounekti beskriver sina första dagar i grönvitt som fina och han är glad över att leverera direkt i debuten.

- Det betyder något. Det är inget jag ska försöka dölja. Jag har kommit till en stor klubb med stora förväntningar, vilket är naturligt. Då är det fint att visa att jag är här för att bidra, säger han.

- Och jag vill bidra ännu mer framöver. Det var en fin start.

Norsktunisiern berättar vidare att han har fått positiv respons av Hammarby-supportrar via sociala medier efter matchen.

- Det var fint att få visa supportrarna lite vad jag kan. Men jag känner att jag har mycket, mycket mer att bidra med. Det är tidigt in på säsongen. Jag vet att när jag kommer in mer i "zonen" och lär känna mina nya lagkamrater bättre så kommer det bara bli bättre.

Den tidigare Bodö/Glimt- och Groningen-spelaren är väl medveten om att han har en spelstil som kan uppskattas av supportrar.

- Jag är en spelare som vill underhålla. Jag är en spelare som fansen förhoppningsvis kan gilla. Men samtidigt som jag vill underhålla så vill jag också vara en spelare som bidrar med poäng. I slutändan är det viktigaste att vi vinner matcher.

- Om jag kan bidra med både och (underhållning och poäng) är jag strålande glad.

Vad jobbar du med just nu för att komma in i Hammarbys spelsätt?

- Det är mycket information att ta in på en gång. Självklart handlar det för mig om att komma in fint i gruppen kring hur de vill spela, och där har jag fått ganska klara besked om vad som gäller. Och jag har sett mycket på video.

- Så för min del handlar det om att förstärka allt och bli ännu starkare i sista fasen. Sen ska jag förhoppningsvis också bli en bra presspelare. Att vara bra defensivt är också viktigt i ett lag som Hammarby.

Tounekti fortsätter:

- Jag vill utveckla hela mitt spel. Det är en av anledningarna till varför jag kom hit. Jag har en stor tro på att jag kan utveckla mig här och ta ännu större steg.

22-åringen medger att hans roll är annorlunda i Bajen jämfört med hur den såg ut i Haugesund.

- Den stora skillnaden är att jag spelar med en del bättre spelare här. All respekt till Haugesund. Men det är en högre nivå här. Jag känner att jag sätts i lite bättre positioner i matcher och träningar. Det är den stora skillnaden.

I pressen krävs det också andra saker av Tounekti.

- Det är mycket mer intensivt här. Jag är van vid att ligga lite lägre och kontra. Här vill vi ha bollen så mycket som möjligt. Vi vill inte ligga lågt i längre perioder. Vi vill pressa så fort vi tappar bollen. Det passar mig bra.

- Det gör att vi har bollen mer ofta och det är kanon för mig.

Yttern tycks njuta av att vara en Hammarby-spelare och han förklarar att han aldrig tvekade på att det här var en bra flytt för honom.

- För min del var det en no-brainer, så fort jag hörde om intresset från Hammarby. Då var jag bestämd kring att det var det här jag skulle köra på.

- Det var så intressant med hela paketet. Med klubben, med ambitionerna, med allt runt omkring klubben. Supportrarna som finns här.

Tounekti berättar att han själv låg på för att få till en affär.

- Det var så intressant med Hammarby att jag gav ett klart och tydligt besked till Haugesund, tidigt in i processen, att jag ville få igenom den här övergången.

Egentligen ville den norska klubben behålla Tounekti.

- Jag märkte att de gav lite motstånd inledningsvis. Det är ju helt naturligt i och med att jag kanske var deras bästa spelare. De ville så klart behålla mig.

- Men återigen: jag sa till Haugesund att det här var en möjlighet jag verkligen ville ta. Till slut satte de sig ner runt förhandlingsbordet och lyckades komma överens.

Han fortsätter:

- De fick till ett bra avtal både för Haugesund och Hammarby. Det slutade bra.

Nyförvärvet har inför flytten skaffat information om vad som väntar honom i grönvitt.

- Jag känner en del spelare som spelat i Hammarby tidigare; August Mikkelsen och Oscar Krusnell. Jag har snackat med de två. Jag vet vilken typ av klubb jag har kommit till. En klubb som har ambitioner och förväntningar. Supportrarna här har förväntningar.

- Jag vet att jag kommer till en av de största klubbarna i Skandinavien. Utan tvekan. Så det lever jag fint med. Att behöva leverera varje match är det jag lever för som spelare. Det är det jag älskar.

Han avslutar sitt resonemang:

- Jag älskar att jag måste leverera i varje match.

Malmö FF är laget som alla jagar i allsvenskan. Tror du att ni kan utmana MFF i år?

- Jadå, absolut. Vi har ett ungt och bra lag. Det är en liten mix mellan ungt och gammalt. Jag tror absolut vi kan vara med och konkurrera.

- Jag vet att Malmö är ett bra lag, att de spelat mycket ute i Europa och varit ett topplag i Sverige i många år. Men vi har ambitioner om att vara med i toppen och slåss.

Även Tounektis personliga ambitioner är stora. Efter fyra mål och tre assist i den norska ligan i fjol siktar han på ett helt annat facit i Bajen.

- Jag är en spelare som vill producera saker. Sen har jag varit i ett lag som kanske inte producerat så mycket framåt. Det har varit lite tunt för mig på mål- och assistfronten från min sida.

- Jag känner att jag har så många mål och assist inom mig. Det är en av anledningarna till varför jag valt att komma hit. Jag tror att jag, om jag spelar med den typen av spelare som finns här, kommer komma fram i fler situationer där det slutar med mål eller assist för mig.

Han fortsätter:

- Jag har stora ambitioner om att bidra mycket vad gäller den biten.

Hur många poäng ska det bli i år?

- Haha, det är en bra fråga. Men jag vill vara en av de som är med i toppen av poängligan. Det ska jag vara ärlig och säga.

- Jag har ambitioner. Jag vill vara en av de offensiva spelarna i allsvenskan som producerar flest poäng.

Du är inte rädd för att sätta den pressen på dig själv?

- Nejdå. Nej, nej. Absolut inte. Det lever jag fint med. Jag har stora förväntningar på mig själv. Så det är mitt mål den här säsongen.

Hammarby ställs mot IFK Göteborg i svenska cupens kvartsfinal under söndagen.

IFK Göteborg-Hammarby har avspark klockan 13.00 under söndagen. Matchen sänds på TV4 Play och sändningen startar klockan 12.30.