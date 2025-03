Viklund cuphjälte igen - avgjorde premiären

Emma Viklund blev stor cuphjälte för Piteå i fjol när hon avgjorde finalen mot Häcken med matchens enda mål. Nu har Viklund slagit till igen.

I dagens cuppremiär borta mot damallsvenska nykomlingen Alingsås höll hon sig framme i straffområdet och lyfte in 1-0 till Piteå efter ett inlägg från Saga Swedman. Viklund fick först bollen i ansiktet, men lyckades få ner den under kontroll innan hon fick bollen i nät via stolpen.

Piteå höll sedan undan och vann med uddamålet. I gruppen ingår även Hammarby och BP.