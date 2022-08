"AIK är en favorit i fara"

Londonderbyt! - 1. Chelsea - Tottenham Laddat derby på Stamford Bridge Det blåser upp till Londonderby på Stamford Bridge där två aktörer med segrar från premiären i bagaget ska mäta svärd. Chelsea åkte till Goodison Park och duellerade med Frank Lampards Everton, en akt som renderade i tre poäng utan större besvär. The Toffees valde att låta de blåklädda opponenterna äga merparten av bollinnehavet för att sedan satsa på omställningar, men den tama offensiven besvärade inte rutinerade trion Azpilicueta/Silva/Koulibaly nämnvärt. Den sistnämnda klarade sin debut med den äran och även om Raheem Sterling inte hade en av sina bättre dagar visade även han att snabbheten i pjäxorna kommer bli värdefull för Chelseas annars statiska offensiv. Det kommer att krävas en bättre insats av Tuchels gäng för att lägga Tottenham på rygg och jag är övertygad att The Blues höjer intensiteten när svårighetsgraden på motståndet jackas upp flera hack. I fjol stötte dessa herrskap på varandra vid inte mindre än fyra tillfällen och Chelsea var fullständigt överlägsna i samtliga av dessa. Totalt 8-0 över 360 minuter är siffror som vittnar om detta, men med det sagt går det inte att förneka att Tottenham ser ut som en klart bättre upplaga den här säsongen. Antonio Conte har fått möjligheten att driva upp sina lirares uthållighet till bisarra höjder under försäsongen och insatsen i premiären mot Southampton var onekligen en imponerande sådan. Spurs inledde förvisso med ett tidigt baklängesmål signerat James Ward-Prowse, men därefter tog de liljevita över matchbilden så det stod härliga till. Bäst av alla var en vänsterfotad svensk som gjorde precis som han ville på sin högerkant. Värvningen av Richarlison har höjt frågetecken för Dejan Kulusevskis speltid, men lirar Spångasonen fotboll som han gjorde i lördags blir det i princip omöjligt för Conte att bänka honom. Ett mål och en assist var faktiskt en klen skörd med tanke på hur mycket “Kulan” låg bakom i offensiv riktning. Parhästarna Son och Kane stod inte ut lika mycket som svensken, men där finns det samtidigt sparkapital i kubik att utnyttja. Tottenhams självförtroende är på topp inför detta derby men jag skriver med det sagt under på att Chelsea ska stå som tämligen klara favoriter inför avspark. Den sunt streckade ettan är således en vettig spik på denna analys, men jag stänger inte dörren för garderingar på andelssystemet. Missar matchen Oliver Skipp, Tottenham (benskada) Osäker till spel Ross Barkley, Chelsea (lårskada)

Spiken! - 2. Nottingham - West Ham West Ham reser sig Nottingham har varit ett av de allra mest aktiva lagen under sommarens transfermarknad. Med tanke på att Forests trupp i fjol byggdes på flertalet lån har värdarna varit tvungna att öppna plånboken för att ge sig själva bästa möjliga chans att hänga kvar i Premier League. Det syntes också i premiären mot Newcastle att Steve Coopers adepter inte hunnit lära känna varandra. De rödklädda var överallt och ingenstans och att siffrorna stannade vid 0-2 ska Nottingham vara tacksamma för. Skatorna luckrade upp de hemmahörandes försvarsspel gång efter annan och det faktum att The Reds inte fick iväg ett enda skott på mål var väldigt talande för insatsen i stort. Nottingham lär vara extremt revanschsugna när de springer ut framför en förmodat entusiastisk hemmapublik, men jag vill höja ett varningens finger för att motståndet inte blir enklare denna söndag. West Ham är ett lag som trivs med matchbilder där motståndarna bjuder upp till dans och efter att knappt ha fått en syl i vädret mot Manchester City bör även Moyes gäng vilja visa framfötterna på anrika City Ground. Michail Antonio medgav i en intervju i veckan att The Hammers jagade skuggor i premiären, men här kommer gästerna att få bedriva desto mer anfallsspel. Antonio, Bowen och Fornals är alla spelare som kan bidra med olika spetsegenskaper och jag är dessutom spänd på att se om nyförvärvet Scamacca kan knipa en startplats. Italienaren fick inte ut mycket matnyttigt av sitt inhopp, men den välväxta anfallaren hann ändå med att visa sin styrka i duellspelet. City-spelarna flög som vantar när Scamacca tryckte till med sina pasta-marinerade axlar och det blir inte kul för Nottingham att stångas med honom och Antonio. Jesse Lingard är en lirare som kommer att se fram emot denna drabbning lite extra då han som bekant spenderade en succéfylld tid i rödblå tröja för ett tag sedan, men jag har svårt att se engelsmannen och dennes kamrater röra West Ham trots fördelen av hemmaplan. Den procentuella fördelningen kommer att följas med lupp när det närmar sig spelstopp, men så länge tvåan inte rusar över 50 procent är jag beredd att lämna den allena. Missar matchen Ryan Yates, Nottingham (knäskada)

Omar Richards, Nottingham (vadskada)

Craig Dawson, West Ham (lårskada)

Lukasz Fabianski, West Ham (smäll)

Nayef Aguerd, West Ham (ankelskada) Osäker till spel Angelo Ogbonna, West Ham (matchotränad) Skrällen! - 3. AIK - IFK Värnamo Gnaget är en favorit i fara Ur blågul synvinkel var torsdagens kval mot Europa League och Europa Conference League positiva sådana. Malmö FF gjorde jobbet mot Dudelange samtidigt som Djurgården enkelt avfärdade Sepsi OSK på Tele2 Arena. AIK skulle i sin tur resa till Skopje för att stångas med Shkendija. Den första akten lagen emellan slutade 1-1 efter en jämn och spelmässigt bedrövlig tillställning, ett tema som fortsatte i Nordmakedoniens huvudstad. AIK inledde returmötet på försiktigt vis och när Collins agerade naivt i eget straffområde tilldömdes Shkendija en straff som Hasani förvaltade. Där och då såg avancemanget ut att rinna solnaiterna ur händerna, men utan att imponera lyckades de svartgula ändå hitta ett sätt att ta sig tillbaka in i matchen. Hemmasonen Ayari gav Gnaget hopp när han tryckte in 1-1 från nära håll och det resultatet stod sig sedan över 90 minuter. Förlängning följde där två till synes tröttkörda kombattanter inte åstadkom något att skriva hem om i offensiv riktning. I straffläggningen drog AIK det längsta strået tack vare flertalet snedseglare från nordmakedonierna och hoppet om tre svenska lag i europeiska gruppspel lever således vidare. Jag är dock inne på att ansträngningen som krävdes kommer att påverka värdarna i negativ bemärkelse när IFK Värnamo kommer på besök. För bara ett par veckor sedan spelades det vändande mötet i Småland där Värnamo såg ut som ett allsvenskt topplag medan AIK mer liknade ett bottenlag. John Guidetti lyckades trots det orkestrera ett mål och en assist som ledde till värdarnas 3-2-seger, men det ska sägas att anfallaren fick god hjälp av slarvigt försvarsspel hos smålänningarna. Kim Hellbergs gäng har troligtvis lärt sig sin läxa sedan dess och med tanke på förutsättningarna ska nykomlingarna inte räknas bort från en likvärdig prestation på nationalarenan. Det är stor skillnad på AIK framför egen publik kontra på resande fot, men när ettan målas upp runt 70 procent kan jag inte annat än att dra öronen åt mig. Värnamo besitter alla nödvändiga nycklar för att kunna låsa upp Gnagets bakre led och till vänstervridna streck är det onekligen ett saftigt skrälläge som råder på Friends. Jag helgarderar och försöker jobba in X2 som rensar friskt. Missar matchen Per Karlsson, AIK (överkroppsskada)

Francis de Vries, IFK Värnamo (knäskada) Osäker till spel Alexander Milosevic, AIK (ansiktsskada)

John Guidetti, AIK (sjukdom)

Nabil Bahoui, AIK (underkroppsskada)

Albin Lohikangas, IFK Värnamo (smäll)

Edvid Becirovic, IFK Värnamo (smäll)

