AIK förlänger sin mäktiga förlustfria svit

Skrällen? - 1. Everton - West Ham

The Hammers tar säsongens första poäng?

De två mest storsatsande lagen bakom topp 6-klubbarna i Premier League får sägas vara Everton och West Ham. Under söndagseftermiddagen möts de i ett betydande möte där framförallt Manuel Pellegrini och The Hammers behöver få med sig något från Liverpool.

West Hams öppning har nämligen varit allt annat än bra. Londonlaget är ensamma om att stå på noll poäng efter fyra spelade omgångar. Senast var The Hammers på väg mot en pinne hemma mot Wolverhampton men signifikativt för inledningen åkte laget på ett mål i baken på tilläggstid.

Det var ytterligare en svag insats från den relativt stjärnspäckade truppen. Manuel Pellegrini har hittills inte alls fått bitarna på plats och både ledningen och framförallt supportrarna börjar bli otåliga. Poängen måste börja trilla in om den argentinska tränaren inte ska bli den första att bli sparkad i Premier League den här säsongen.

Marco Silva blev sparkad av Watford i fjol och tillhör numera Everton. Där har han fått en godkänd start och de blåvita är utan förlust efter fyra omgångar. Tre av matcherna har dock slutat oavgjort, varav poängtappet senast hemma mot Huddersfield var en rejäl missräkning.

Där saknades succéförvärvet Richarlison efter hans utvisning mot Bournemouth och det var tydligt i The Toffees anfallsspel. Brassen, som målade för Brasilien i veckan, är avstängd även här vilket troligen återigen lämnar plats för Dominic Calvert-Lewin.

Den engelska U21-landslagsmannen har dock haft problem med en vrist och är en av flera spelare som är osäker till spel i Everton. Theo Walcott, Séamus Coleman och Idrissa Gana Gueye är tre andra. Dessutom saknas troligen de tre mittbackarna Michael Keane, Phil Jagielka och Yerry Mina.

West Ham har också ett par avbräck men inte i närheten av samma som Everton. Hemmalagets frånvaroläge och svaga insats mot Huddersfield senast gör att skrällen inte känns otänkbar. Detta är betydligt mer öppet än streckningen antyder och värdet finns på The Hammers. Med tanke på att Londonlaget inte är speciellt tillförlitliga rekommenderas dock samtliga tecken.

Missar matchen

Richarlison, Everton (avstängd)

Michael Keane, Everton (skallfraktur)

Phil Jagielka, Everton (knäskada)

Bernard, Everton (muskelskada)

Andy Carroll, West Ham (vristskada)

Manuel Lanzini, West Ham (korsbandsskada)

Winston Reid, West Ham (ligamentskada)





Osäker till spel

Yerry Mina, Everton (vristskada)

André Gomes, Everton (lårskada)

James McCarthy, Everton (matchotränad)

Idrissa Gana Gueye, Everton (knäskada)

Theo Walcott, Everton (revbensskada)

Séamus Coleman, Everton (fotskada)

Dominic Calvert-Lewin, Everton (vristskada)

Jack Wilshere, West Ham (vristskada)

Arthur Masuaku, West Ham (muskelskada)

Höjdaren - 6. IFK Norrköping - AIK

Krysset mest troligt i allsvenskt toppmöte

Ett av AIK:s allra tuffaste återstående test på vägen mot SM-guldet väntar under söndagen. De gulsvarta beger sig till Östergötland för en svår bortamatch mot tredjeplacerade IFK Norrköping.

Peking har länge tassat med bakom de två Stockholmslagen men frågan är om chansen till guldet inte försvann senast när det bara blev 1-1 mot Trelleborg. Östgötarna har nu nio poäng upp till AIK och ska minsta chans finnas att upprepa 2015 års sensationella SM-tecken krävs en seger här.

Formen är dock inte den bästa. Det har “bara” blivit nio poäng på de sex senaste och offensiven har inte alls sprudlat lika mycket som under inledningen av säsongen. Hemmaspelet är dock alltjämt starkt och där är Norrköping, tillsammans med just AIK, bäst i Allsvenskan.

Gästernas form är det allt annat än något fel på. AIK har radat upp åtta raka segrar i ligaspelet och mäktiga 32 raka allsvenska matcher utan förlust. Stockholmarna har nu “enbart” 17 ytterligare matcher till Malmö FF:s rekord från 1949/50. Med lagets nuvarande försvarsspel och stabilitet känns inte det som någon omöjlighet.

Defensivt har de gulsvarta imponerat oerhört. Ynka elva mål har släppts in på 20 matcher. Med det är Gnaget överlägset bäst i serien. Intressant är dock att tre av dessa kom i hemmamötet mot just IFK Norrköping i slutet av maj. Det var AIK:s senaste poängtapp när det slutade 3-3 i en fartfylld tillställning.

Rikard Norling lär vara relativt nöjd med att få med sig en poäng från Östgötaporten. Det gör att krysset är det tecken jag utgår ifrån. Därefter åker tvåan ned på mina system. AIK känns trots allt snäppet starkare. Finns kapital är trots allt en helgardering att föredra då Peking är ett av få lag som kan såra serieledarna i Allsvenskan. X2 på mindre system och helgardering på större således.

Missar matchen

Jesper Nyholm, AIK (brutet ben)

Osäker till spel

Robert Lundström, AIK (matchotränad)

Joel Ekstrand, AIK (knäskada)

Ångestmötet - 8. IFK Göteborg - Elfsborg

Fördel Blåvitt i västderby

Från toppen av Allsvenskan tar vi oss till de nedre regionerna där både IFK Göteborg och Elfsborg relativt oväntat är indragna i nedflyttningsstriden. Faktum är att dessa två klubbar är de enda som spelat samtliga säsonger i Allsvenskan under 2000-talet. Nu löper de alltså en risk att åka ur det svenska finrummet. Oerhört viktiga poäng står således på spel på Gamla Ullevi i detta västderby.

IFK Göteborg har inte haft någon vidare säsong under Poya Asbaghi. Tränarens spelfilosofi har hittills inte satt sig. Även om Blåvitt har lite mer boll än tidigare säsonger har det istället renderat i ett sämre försvarsspel där Änglarna gång på gång blivit straffade alltför enkelt. Just nu snittas 1,6 mål per match i baken vilket är den sämsta noteringen sedan laget var nykomlingar i Allsvenskan 1977.

Det har lett till att Asbaghi övergått från en trebackslinje till en form av 4-2-3-1 uppställning de senaste matcherna. Nyförvärvet Fredrik Oldrup Jensen har tagit platsen som balansspelare på mittfältet och då gett betydligt mer defensiv stadga.

Elfsborg lider istället av en svag offensiv. Boråsarna har hittills bara mäktat med 18 mål på 20 matcher och är med det tredje sämst i Allsvenskan. Tre mål har gjorts på de två senaste matcherna (2-2 mot Djurgården och 1-1 mot Kalmar), men dessförinnan hade de gulsvarta sex raka matcher utan mål framåt.

Nyförvärvet Chinedu Obasi har inte inneburit den utväxling Elfsborg velat och nigerianen står ännu mållös. Simon Lundevall är lagets bästa målskytt med sina sex fullträffar men de senaste rubrikerna har handlat om något helt annat gällande 29-åringen. Lundevall åkte nämligen fast för rattfylla för en dryg vecka sedan. Inte den perfekta uppladdningen för honom och laget inför detta viktiga derby.

Det har varit klar fördel för Blåvitt de senaste säsongerna dessa lag emellan. IFK har faktiskt tolv raka matcher utan förlust mot Elfsborg och för att hitta senaste gången boråsarna vann en allsvensk match på Gamla Ullevi får vi gå tillbaka till 2003. Det har dock slutat oavgjort otaliga gånger.

Med den statistiken i ryggen ska IFK Göteborg ses som relativt klar favorit här. Krysset ska med det sagt plockas med omgående men att lämna tvåan utanför mina system känner jag mig ganska komfortabel med. 1X spelas således.

Missar matchen

Tobias Hysén, IFK Göteborg (meniskskada)

Ibrahim Dresevic, Elfsborg (avstängd)

Osäker till spel

Robert Gojani, Elfsborg (illamående)

Jon Jönsson, Elfsborg (oklart)