"AIK håller derbyspöket vid liv"

Toppmötet! - 1. Liverpool - Manchester City City vinner prestigemötet på Anfield Efter sex spelade omgångar leder Liverpool Premier League och Klopps gäng är det enda lag som ännu inte har förlorat. Förutom hemmamötet mot Chelsea, där The Reds fick god hjälp av en straff och ett rött kort på en motståndare, har de rödklädda dock haft ett ganska enkelt spelschema hittills. Nu kommer Liverpool däremot testas fullt ut när de regerande mästarna kommer på besök. Liverpool har tveksamheter kring Alexander-Arnold som inte fanns med i veckans Champions League-match mot Porto. James Milner vikarierade då på ett förtjänstfullt sätt och det ska sägas att hela Liverpool såg riktigt bra ut i den matchen. Salah satte dit två bollar och det gjorde även Bobby Firmino efter att han hoppat in från bänken. Brassen är annars inte känd som någon större målskytt så det var säkerligen skönt för hans självförtroende att hitta nätet. Manchester City spelade också i Champions League under veckan och för deras del var det PSG på bortaplan som gällde. En match där City faktiskt var det klart bättre laget. De fick dock inte in bollen trots att Bernardo Silva vid ett tillfälle hade öppet mål från två meters avstånd. Istället blev PSG:s individuella kvalitéer avgörande då de kontrade in två bollar. Framförallt det andra målet signerat Messi var en riktig läckerbit. Guardiolas gäng behöver dock inte hänga läpp, prestationen var bra. Defensivt har de ljusblå sett väldigt täta ut under egentligen hela hösten och i Premier League har endast en boll släppts in hittills. Förra helgen stod Chelsea för motståndet på Stamford Bridge och då släppte faktiskt inte City till ett enda skott på det egna målet. Med Dias, Laporte, Cancelo och Walker i backlinjen är det helt stängt. Guardiola har fått sitt lag att varva igång ordentligt och när nästan hela truppen är skadefri (endast Zinchenko och Gündogan saknas) har han gott om alternativ på alla positioner. Motsvarande möte i fjol slutade med en 4-1-seger för besökarna och även om det inte blir lika stora siffror denna gång tror jag att det blir samma vinnare. Manchester City är en maskin som bara rullar över hemmalaget. Tvåan singlas. Missar matchen Thiago, Liverpool (vadskada)

Harvey Elliott, Liverpool (vristskada)

Benjamin Mendy, Manchester City (avstängd av klubben)

Ilkay Gündogan, Manchester City (mjukdelsskada)

Alexander Zinchenko, Manchester City (mjukdelsskada) Osäker till spel Trent Alexander-Arnold, Liverpool (ljumskskada)

Spiken! - 5. Atalanta - Milan Atalanta är starkast i miniderbyt Det är alltid en stor händelse i vackra Bergamo när stadens lag Atalanta får besök av någon av storklubbarna från Milano. Det skiljer bara fem mil mellan städerna och rivaliteten är stor, åtminstone från Atalantas sida. Under söndagen är det dags då Milan kommer på besök och det blir den andra omgången i rad som Atalanta ställs mot motstånd från den närbelägna miljonstaden. Förra helgen var det Inter borta som gällde och då stod Atalanta för en riktigt stark insats. Visserligen fick de nöja sig med 2-2, men det var Gasperinis gäng som förde den matchen. Bland annat hade de 11-4 i hörnor och 23 avslut under matchen. Det är inget snack om att Atalanta har spelat upp sig efter en svag start på hösten. Tre segrar och en oavgjord på de fyra senaste tävlingsmatcherna är starka papper och spelare som Zapata, Muriel, Malinovsky, De Roon och Freuler håller hög klass. Milan slutade tvåa i Serie A i fjol och ligger på samma placering inför den sjunde omgången. Fem segrar och ett kryss hittills visar att Rossoneri vill vara med och slåss om guldet hela vägen denna säsong. Samtidigt har Milan en del skador att ta hänsyn till och truppen slits hårt i det dubbla matchandet med Champions League. Där åkte de rödsvarta på andra raka förlusten i gruppspelet mot Atlético Madrid tidigare i veckan. Zlatan Ibrahimovic har varit skadad under större delen av hösten och kommer inte delta här. Det gör inte heller Florenzi och Bakayoko. Däremot ska Simon Kjaers muskelskada ha läkt ihop tillräckligt bra för att dansken ska kunna figurera under söndagen. I övrigt får vi troligen se Kessié och Tonali på mittfältet medan Saelemaekers och Leao skapar chanser från kanterna. En bra uppställning det också. Det är en riktigt häftig match som väntar som betyder en hel del för klubbarna. Jag tycker Atalanta ser bättre och bättre ut för varje dag som går och håller de blåsvarta högre här. Bergamo-klubben har dessutom gått starkt i inbördes möten de senaste åren och bara torskat två av de tolv senaste matcherna mot Milan. Stannar ettan i trakterna kring 40 procent är det en vettig spik på en väldigt tuff kupong. Missar matchen Hans Hateboer, Atalanta (fotskada)

José Luis Palomino, Atalanta (knäseneskada)

Zlatan Ibrahimovic, Milan (hälseneskada)

Alessandro Florenzi, Milan (knäskada)

Tiemoué Bakayoko, Milan (vristskada)

Rade Krunic, Milan (muskelskada)

Junior Messias, Milan (muskelskada)

Alessandro Plizzari, Milan (knäskada) Osäker till spel Robin Gosens, Atalanta (knäseneskada)

Derbyt! - 10. AIK - Djurgården AIK håller derbyspöket vid liv Det är en otroligt häftig match som ska spelas denna söndag när de allsvenska topplagen AIK och Djurgården drabbar samman. Inför den 22:a omgången leder Djurgården tabellen med tre pinnar ner till Malmö FF och AIK. Snacka om viktiga poäng på spel. En bortaseger här skulle mer eller mindre hänga av AIK från guldstriden, något som jag trots allt ser som ett osannolikt scenario. Inte minst då restriktionerna har släppts och det kommer bli ett magiskt tryck på Friends Arena. Djurgården har visserligen fått igång anfallsspelet på ett bra sätt och nätat sex gånger på de två senaste omgångarna. Bärkroth och Chilufya bidrar med speed framåt och dessutom har Hjalmar Ekdal fått för sig att han är Ronaldo och gjort mål i parti och minut mot slutet. Hjärnan i anfallsspelet är dock Mange Eriksson som belönats med en landslagsplats efter sin magiska säsong. Spelare som AIK behöver hålla koll på. Gnaget var inte alls bra på Stora Valla i den förra omgången och förlorade rättvist då. De svartgula har faktiskt bara vunnit en av sina fyra senaste matcher och det var mot ett uselt IFK Göteborg. Det var dock den enda av dessa matcher som spelades på Friends Arena och här är AIK helt omutliga. Solnaiterna har faktiskt inte torskat på den egna gräsmattan på hela säsongen och senast de ens tappade poäng här var i maj månad. Nu får Grzelak tillbaka Sebastian Larsson och Alexander Milosevic från botbänken och det har varit lagets kanske två allra bästa spelare under 2021. Den före detta landslagsspelaren Larsson är såklart en ettrig och duktig mittfältare, men det är hans högerfot klubben har haft störst nytta av. AIK vräker in mål på fasta situationer och det är Sebastian Larsson som tar hand om samtliga dessa. Dessutom är Alexander Milosevic ett hot i luftrummet. Ett annat hot är Nabil Bahoui som nätat fyra gånger på de senaste tre matcherna. Han tar troligen plats bakom anfallspositionen där Goitom bör ersätta Radulovic. Henok vet vad dessa matcher betyder och höjer sig alltid när det vankas derbyn. Med Stefanelli och Elbouzedi på kanterna finns det dessutom mycket fart i AIK. Djurgården har bara vunnit ett ligaderby mot Gnaget på tio år. Det är verkligen uppseendeväckande siffror och jag tror inte Järnkaminerna bättrar på statistiken nu när det ska spelas boll på naturgräs. Ettan riskerar att streckas lite väl hårt men spikas ändå. Missar matchen Jetmir Haliti, AIK (skada)

Jesper Nyholm, Djurgården (benskada)

Aleksandr Vasyutin, Djurgården (knäskada) Osäker till spel Jacob Widell Zetterström, Djurgården (sjuk)