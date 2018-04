AIK stora favoriter inför tungviktsmötet

Engelska höjdaren - 1. Chelsea - Southampton

Ingen promenadseger för Chelsea

Det är fotbollsfest på Wembley den här helgen och två lag ska bli klara för FA-cupfinalen den 19:e maj. Under söndagseftermiddagen ställs Chelsea mot Southampton i den andra semifinalen denna helg.

Lagen möttes så sent som i lördags, då på St Mary’s och i Premier League. Southampton hade då greppet och 2-0 ända till den 70:e minuten. Som så många gånger förr den här säsongen tappade dock The Saints sin ledning och Chelsea kunde via inhoppande Olivier Giroud vända på steken och vinna med 3-2.

Sedan dess har båda lagen spelat ytterligare en Premier League-match. Ett något reservbetonat Chelsea lyckades plocka samtliga poäng på Turf Moor när Burnley besegrades med 2-1 i veckan. Southampton fick en poäng borta mot Leicester (0-0) i en jämn tillställning.

Här är det dock, som sagt, FA-cupen som gäller och det gagnar Southampton. Lagets krampaktiga spel i Premier League har inte avspeglats på samma sätt i den anrika turneringen. Där har det synts tydligt att de rödvita kunnat spela med mindre press.

Trots The Saints prekära läge i Premier League förväntas Mark Hughes mönstra bästa möjliga lag i detta möte. En plats i finalen är trots allt på spel och nästa match i Premier League spelas först på lördag i sydkust-derbyt mot Bournemouth.

För Chelsea betyder naturligtvis matchen extremt mycket. The Blues har gjort en medioker säsong och ser ut att missa spel i Champions League till hösten. FA-cupen är Londonlagets chans till upprättelse och en turnering Chelsea inte vunnit sedan 2012.

Chelsea kommer till spel med en nästintill ordinarie trupp. Ett stort avbräck får dock Antonio Conte brottas med. Lagets enda spelare i säsongens lag, Marcos Alonso, är avstängd. I övrigt är David Luiz och Daniel Drinkwater fortsatt två osäkra kort.

Här har Chelsea blivit på tok för stora favoriter. Southampton är inte oävet och kan som sagt spela utan press till skillnad mot i Premier League. Ettan ska därför garderas omgående

med rensarkrysset. Söks miljonerna och plånboken tillåter behöver det heller inte vara fel att plocka med skrälltvåan.

Missar matchen

Marcos Alonso, Chelsea (avstängd)

Osäker till spel

David Luiz, Chelsea (vristskada)

Daniel Drinkwater, Chelsea (ljumskskada)

Mario Lemina, Southampton (ryggskada)

Sofiane Boufal, Southampton (illamående)

Svenska höjdaren - 2. AIK - IFK Göteborg

AIK vinner tungviktsmötet!

Ett av de mest klassiska svenska mötena stundar den här söndagen på Friends Arena. IFK Göteborg och AIK ligger tvåa respektive trea i den allsvenska maratontabellen och det finns extremt mycket prestige lagen emellan.

Denna säsong är det dock Solnalaget som ser klassen bättre ut. Säsongsinledningen har varit klart godkänd för Gnaget med åtta inspelade poäng på fyra omgångar. I onsdags kom dock en liten plump när det bara blev 1-1 mot Örebro efter en svag insats.

I mötet på Behrn Arena utgick dessutom det norska succéförvärvet Tarik Elyounoussi med ett lindat lår och det är ytterst osäkert om han finns med här. En som garanterat inte finns det är argentinaren Nicolás Stefanelli som visades ut på tilläggstid efter att ha fått sin andra varning efter en klumpig filmning.

Det är således ett offensivt försvagat AIK som kommer till spel men det ska inte spela någon större roll. Nybygget IFK Göteborg har väldigt mycket att jobba på för stunden och kommer inte ha med någon toppstrid att göra.

Det blev förvisso en 1-0 seger mot Dalkurd för Blåvitt i torsdags, men insatsen lämnade mycket övrigt att önska. Passningsspelet sitter inte ännu och det ger magiska omställningslägen för motståndarna mot en relativt långsam försvarslinje. Spelet på fasta situationer är dessutom ett frågetecken och något kraftfulla AIK ska kunna utnyttja.

Ettan är streckad i högsta laget här men det spelar ingen roll. Det finns så många potentiella skrällar i övriga matcher på kupongen att inga garderingar ska ödslas i denna fight. AIK bör vinna detta komfortabelt och spikas utan vidare fundering så länge de finns till under 70 procent.

Missar matchen

Nicolás Stefanelli, AIK (avstängd)

Jesper Nyholm, AIK (brutet ben)

Joel Ekstrand, AIK (knäskada)

Osäker till spel

Tarik Elyounoussi, AIK (lårskada)

Alexander Milosevic, AIK (ryggskada)

Patrik Karlsson Lagemyr, IFK Göteborg (knäskada)

Italienska höjdaren - 7. Juventus - Napoli

Juventus avgör troligen Scudetto-racet

Racet om Scudetton såg ut att vara avgjort i onsdags när både Juventus och Napoli var i spel. Den gamla damen ledde då borta mot Crotone, samtidigt som Napoli låg under hemma mot Udinese. Efter att Juve tappat in 1-1 och Napoli vänt på steken skiljer det nu hastigt och lustigt bara fyra poäng istället för nio när lagen drabbar samma i Turin under söndagskvällen.

Napoli har således långt ifrån gett upp hoppet om klubbens första ligatitel sedan 1990. Ska chansen finnas efter helgen är dock poäng och helst seger ett måste i den tuffa bortamatchen på Juventus Stadium.

Det blir inte det lättaste. Juventus har magnifik statistik på hemmaplan den här säsongen. 43 av 48 poäng har tagits i Turin. De sju senaste hemmamatcherna har dessutom gett maximala 21 poäng och fantastiska 19-1 i målskillnad.

Napoli har historiskt haft det extremt svårt i detta möte. De sex senaste åren har det blivit förlust i ligaspelet samtliga gånger för de ljusblå i Turin. När lagen möttes i Neapel vann dessutom Bianconeri med 1-0 efter en, som så många gånger förr, strålande försvarsinsats.

Juventus har det psykologiska övertaget här och känslan är att hungriga och offensivt skickliga Napoli kommer gå bort sig under matchens gång. Maurizio Sarris manskap har inte alls samma balans och stabilitet som hemmalaget. Troligt är därför att Juve får matchbilden dit de vill, maler ner Napoli och säkrar Scudetton.

Skulle Napoli få medgång tidigt och matchbilden dit de vill kan de dock inte räknas bort. De ljusblå är det lag med högst högstanivå i Serie A och kan de få ut denna under större delen av söndagens möte har de kapacitet att störa de 33-faldiga Scudetto-mästarna. På mer chansbetonade system kan det därför vara läge att gardera ettan.

Missar matchen

Mattia De Sciglio, Juventus (fotskada)

Faouzi Ghoulam, Napoli (knäskada)

Osäker till spel

Miralem Pjanic, Juventus (muskelskada)

Mario Mandzukic, Juventus (illamående)

Här nedan hittar ni tre spelförslag:

Hundringen - 1 hel, 5 halv (96kr): En bra men inte alltför dyr rad som kan ge klirr i kassan.

Henkes Favorit - 3 hel, 4 halv (432kr): Den rad jag själv genomgående spelar och har vunnit stora summor med genom åren.

Chansningen - (288kr): För dig som vill vinna de riktigt stora pengarna vid 13 rätt

(Vill du göra egna ändringar i Europatipset får du göra det här innan du trycker på "Spela Europatipset".)