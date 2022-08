"AIK tar sig samman - avancerar i Europa"

Skrällchansen! - 1. Dudelange - Malmö FF Betydelselös match i Luxemburg Malmö FF vann till sist med 3-0 i hemmamatchen mot Dudelange och därmed ska detta dubbelmöte vara dött och begravet. Samtidigt ska det sägas att MFF inte stod för någon övertygande insats nere i Skåne. De spelade med en man mer i en timme och det dröjde fram till matchens sista tio minuter innan de himmelsblå satte dit tvåan och trean. Dessförinnan såg det trögt ut. Dudelange bjöds också på fina omställningslägen som kunde ha utmynnat i bortamål. Efter det tog Andreas Georgson sina mannar till Uppsala där det blev stryk mot Sirius. Trots ett väldigt starkt material med spelare som Kiese Thelin, Toivonen, Christiansen, Birmancevic och Berget ligger MFF inte bättre än sexa i Allsvenskan. Känslan är att söndagens seriematch mot GIF Sundsvall är viktigare än denna batalj i Luxemburg. Dudelange spelade i gruppspelet av Europa League säsongen 2019/20 och är ett lag som förtjänar respekt, även om det ska sägas att de åkte ur Champions League-kvalet efter totalt 2-4 mot Pyunik Yerevan. Charles Morren, som visades ut förra veckan, är såklart avstängd nu och det är ett avbräck. Samtidigt finns det hyfsade lirare i klubben som säkerligen vill visa vad de går för framför hemmasupportrarna. Anfallsparet Joao Magno (Brasilien) och Samir Hadji (Frankrike) kommer testa Malmös bräckliga backlinje. Kan de bara hålla samtliga elva spelare på banan i 90 minuter tror jag de hittar nätet minst en gång. Bakåt hänger mycket på att Manuel da Costa har en bra dag. 36-åringen har under karriären spelat för klubbar som Olympiakos, West Ham och Trabzonspor. Han har rutinen som krävs för att stoppa Malmö FF också. Malmö är såklart ett mycket bättre fotbollslag än Dudelange, men jag är lite allergisk mot att spela på en överstreckad favorit som inte behöver vinna. Svenskarna kan som bekant förlora med upp till två bollar och ändå avancera till nästa runda. Känslan är att MFF aldrig lägger in femmans växel och då lockar skrällen till vänster. Börja med 1X och fyll på med tvåan först på större system. Missar matchen Charles Morren, Dudelange (avstängd)

Mahamé Siby, Malmö FF (knäskada)

Oscar Lewicki, Malmö FF (oklart)

Adi Nalic, Malmö FF (oklart) Osäker till spel Jo Inge Berget, Malmö FF (lårskada)

Spiken! - 5. Shkëndija - AIK AIK tar sig samman och avancerar till nästa runda Jag har varit extremt kritisk mot AIK:s spel under hela sommaren och har tippat emot solnaiterna i var och varannan match. Något som gett bra betalt då Gnaget trots allt bara har vunnit tre av sina nio senaste tävlingsmatcher. I helgen blev det stryk med 0-1 mot Kalmar FF på Guldfågeln Arena och de svartgula förtjänade inga poäng från den tillställningen. Jag tror dock att vi får se ett annat AIK i Nordmakedonien. Gnaget fick en mardrömsstart på Friends Arena för en vecka sedan när Shkëndija satte dit 1-0 redan i den första minuten. De kom dock tillbaka framburna av fansen och John Guidetti prickade in 1-1 efter framspelning av Sebastian Larsson. Två före detta landslagsspelare som ska leda detta lag mot framgång. I Lustig, Stefanelli och Hussein finns det tre andra klasspelare som lär finnas med i startelvan. Shkëndija slutade inte bättre än trea i den nordmakedonska ligan förra säsongen och har ännu inte satt igång sitt seriespel. De enda matcherna de spelat under sommaren är således träningskamper och kvalfajter. I Europa Conference League-kvalet har Ararat Yerevan från Armenien och Valmiera från Lettland slagits ut hittills. Motstånd av betydligt lägre klass än AIK. Ferhan Hasani, som gjorde målet på Friends Arena, är en hyfsad lirare som bland annat spelat i Bröndby och HJK Helsingfors tidigare. Sidrit Guri, som var ny från belgiska Oostende inför förra säsongen, är en annan pjäs med offensiva kvalitéer. I övrigt ser det ganska tunt ut hos värdarna även om det ska sägas att det är ett tekniskt skickligt lag. Jag tycker dock att AIK bör kunna dominera matchen på ren tyngd. I fjol åkte Shkëndija ur kvalet mot Europa Conference League efter 0-3 mot Riga. Det är den nivån de ligger på och det vore en ordentlig missräkning för AIK att torska mot ett motstånd av denna kaliber. Tipparna är tveksamma på solnaiterna efter den svaga sommaren och nu bjuds det faktiskt på värde på tvåan. Läge då att spika Gnaget och hålla tummarna för att de gör en bättre prestation än senast. Osäker till spel Per Karlsson, AIK (oklart)

Nabil Bahoui, AIK (oklart)

Alexander Milosevic, AIK (oklart)

Överstreckningen! - 6. Djurgården - Sepsi Djurgården tar det lugnt Djurgården följde upp det mycket övertygande dubbelmötet mot Rijeka med att bortabesegra Sepsi med 3-1. Att efter en lång resa och med en tuff bortapublik avfärda rumänerna så enkelt imponerar stort. Joel Asoro stod för två av målen och var ett stort hot matchen igenom. I helgens ligamatch mot Värnamo, som slutade 0-0, fick Asoro vila och det torde innebära att han startar här. Blåränderna lär rotera en del i sin trupp för att hålla alla spelare fräscha i det täta matchandet. Det väntar trots allt en väldigt tuff match mot Kalmar redan på söndag. Rasmus Schüller hade problem med ett lår som lindades när han byttes ut mot Värnamo och det lär inte tas några chanser med finländaren. Med Banda, Eriksson, Finndell och Andersson som alternativ kommer stockholmarna ställa ett starkt mittfält på benen ändå. Sepsi fick in 1-3 på straff i slutet av förra mötet och det gör att de fortfarande har en mikroskopisk chans att ta sig vidare. Tudorie var säker från elva meter då och det är en spelare som behöver vara på topp om rumänerna ska kunna vända på steken. Målskyttet har dock varit ett problem i början av ligaspelet där Sepsi endast lyckats vinna en av fyra omgångar så långt. Det stora hotet mot Djurgården är dock Mario Rondón. Den 36-årige strikern från Venezuela har åtminstone haft en hyfsad karriär där han representerat klubbar som Pacos Ferreira, Nacional och Cluj. Anfallaren har också gjort några landskamper för den sydamerikanska nationen, men det var sju år sedan sist och visst har han framtiden bakom sig. Han har dock potentialen att blixtra till. Djurgården är ett bättre fotbollslag än Sepsi, det visade Järnkaminerna för en vecka sedan, och framför de trogna fansen på Tele2 Arena bör det synas igen. Precis som fallet är för Malmö behöver huvudstadslaget dock inte vinna matchen och att ettan då är uppe kring 80 procent och snurrar är inte rimligt. Vi lär knappast få se någon tokoffensiv från hemmalaget om det står oavgjort mot slutet av matchen. Finns det resurser i plånboken ska helst alla tecken plockas med. Missar matchen Elliot Käck, Djurgården (knäskada) Osäker till spel Rasmus Schüller, Djurgården (lårskada)