AIK's kräftgång fortsätter

Veckans avrundas på absolut bästa sätt med ett Europatips som inte går av för hackor. Flera stora drakar ska in i elden i Premier League medan premiäromgångarna från Serie A och La Liga ska följas upp. Lille - PSG blir sedan en smaskig karamell innan fyra nervkittlande bataljer från Allsvenskan drar kalaset in över mållinjen. Jag har grottat ner mig ordentligt i kupongen och har stora förhoppningar på Spela Tillsammans-laget. Via länken nedan tar ni plats i gemenskapen!

Revanschen! - 1. Leeds - Chelsea Chelsea tar retroaktiv revansch Förra helgens Londonderby mellan Chelsea och Tottenham innehöll allt som en fotbollsälskare kan önska. Högt tempo, fina mål och minst sagt heta känslor både på och utanför plan. Chelsea stod för en ofantligt mycket bättre insats än den i premiären mot Everton och The Blues ska faktiskt vara missnöjda som inte avgick med ännu en trepoängare. Gästerna var klart bättre än rivalen som fick ett och annat tveksamt domslut med sig. Thomas Tuchel var inte sen med att påtala detta efter sitt gurgel med Antonio Conte. Lyckas tysken få sina adepter att konservera en bråkdel av den energin de visade i derbyt kommer Leeds att få det oerhört tufft emot trots fördelen av hemmaplan. Sterling, Mount och James är alla förstklassiga spelare i de tillrestas offensiv och jag blev även imponerad av Havertz insats mot Spurs. Detta trots att tysken brände ett jätteläge när hans volley seglade utanför stolpen. Chelsea kan göra mål på flera olika sätt och efter adderingen av Koulibaly besitter grabbarna från London ännu en fruktad skalle – eller fötter för den delen – att sikta på när det vankas fasta situationer. Poängmässigt har Leeds öppnat lika starkt som söndagens kombattanter, men för alla med sympatier för “Påfåglarna” är jag rädd att denna drabbning kommer att dra i samma riktning som fjolårets motsvarande möte. Då vann gästerna med 3-0 och även om mycket hänt i framför allt Leeds trupp sedan dess håller jag Chelsea minst två hack högre än de hemmahörande. Efter att ha vänt 0-1 till 2-1 i premiären fick The Damned United smaka på ungefär samma medicin i den senaste omgången mot Southampton där de rödvita hämtade ikapp 0-2 till 2-2. Jesse Marschs kompani visade då sin oförmåga att hålla tätt i eget straffområde och det blir inte lättare att lyckas med den biten denna söndag. Chelsea har fler bitar på plats och lyckas den nytillträdda ägaren Todd Boehly även lösa en anfallare av rang innan transferfönstret stänger kommer de blåklädda att bli livsfarliga framöver. Väl medveten om att tvåan streckas hårt finner jag få argument, utom möjligen överstreckning, som talar för Leeds på Elland Road. Stannar Chelsea i trakter omkring 70-75 procent ligger spiken nära till hands. Går den över 75-strecket kan åsikten revideras. Missar matchen Stuart Dallas, Leeds (benskada)

Luke Ayling, Leeds (knäskada)

Mateo Kovacic, Chelsea (knäskada) Osäker till spel Liam Cooper, Leeds (smäll)

Junior Firpo, Leeds (smäll)

Patrick Bamford, Leeds (muskelskada)

Joe Gelhardt, Leeds (lårkaka)

Marcos Alonso, Chelsea (matchotränad)

N’Golo Kanté, Chelsea (knäseneskada) Favoriten! - 2. Newcastle - Manchester City City ser urstarka ut Även om Arsenal står noterade för samma antal poäng råder det enligt mig ingen tvekan om vilket lag som hittills sett överlägset bäst ut i Premier League. Manchester City städade förbluffande enkelt av West Ham i premiären och följde sedan upp det med att i treans växel köra över Bournemouth. Guardiolas mannar sätter knappt en fot fel på det gröna schackbrädet och jag blir inte förvånad om Jürgen Klopp kallsvettas över titelrivalens prestationer. I matchen mot “Körsbären” tilläts Cancelo trycka upp betydligt högre i banan än vad han gjorde mot West Ham, men denna söndag tror jag att utgångspositionen går tillbaka till den i premiären. Bortaplan och en trots allt inte oäven opponent är faktorer som torde innebära att Pep inte beordrar en ursinnig offensiv, men det ska å andra sidan inte spela någon större roll. Får de ljusblå lika bra rull på kulan som mot West Ham blir de i princip omöjliga att stoppa. När Walker och Cancelo flyttar in och håller Rodri i handen tillåts De Bruyne och Gündogan att göra samma sak med den norska terminatorn på topp. Hade Foden inte haft skygglappar på sig senast hade Haaland redan tangerat farsgubbens målrekord – tre – i ljusblå dress. Anfallaren blev skogstokig när han inte serverades öppet mål, något jag tror Newcastle kan få sota för. Med snuskigt skickliga spelare i sin omgivning kan Haaland fokusera på att hålla sig på rätt plats inne i straffområdet och jag har svårt att se hur Newcastle ska få till räkningen i och runt eget straffområde. “Skatorna” har hittills inte släppt in något mål, men nollan borde med det sagt spruckit senast mot Brighton. Potters gäng snurrade gång efter annan upp Howes dito på läktaren men saknade kvalitet i sina avslut. Det gör inte Manchester City. City vann fjolårets motsvarande möte med 4-0 och även om Howe konstruerar en svartvit mur framför Nick Pope mellan stolparna ska besökarna kunna knacka ner densamma. Med det sagt är 85 procent på tvåan inget som får det att spritta i vagusnerven. I denna analys kommer jag att lämna City på egna ben, men på andelssystemet kommer jag inte vara blyg för krysset om priserna stannar vid rådande streck. Missar matchen Jonjo Shelvey, Newcastle (knäseneskada)

Emil Krafth, Newcastle (ryggskada)

Jamal Lewis, Newcastle (ljumskskada)

Federico Fernández, Newcastle (vadskada)

Aymeric Laporte, Manchester City (knäskada)

Kalvin Phillips, Manchester City (muskelskada) Osäker till spel Ryan Fraser, Newcastle (ryggskada)

Matt Targett, Newcastle (knäseneskada)

Cole Palmer, Manchester City (fotskada)

Spiken! - 10. IFK Norrköping - AIK Gnagets kräftgång fortsätter Det blev som väntat en tuff resa till Tjeckien för AIK. Bartosz Grzelak valde att ställa ut sina mannar i en 5-3-2-uppställning, men den defensiva approachen gjorde knappast att tränaren sitter säkrare på solnaiternas bänk. Gnaget var i långa stunder utspelade och faktum är att siffrorna borde blivit större än 0-3 i ändan. Gästerna behöll hoppet om ett gångbart resultat till returen fram till den 77:e minuten, men på bara 240 sekunder lyckades tjeckerna döda dubbelmötet efter bland annat ett dråpligt självmål av Kristoffer Nordfeldt. I fredags fick dessutom Grzelak sparken. Ett snabbt mål nästa torsdag kan givetvis förändra saker och ting, men däremellan ska AIK också resa till Platinumcars Arena för att försöka haka på i toppstriden. Det blir onekligen tufft om prestationsnivån påminner om den senaste. Gästerna har inte vunnit i Östergötland sedan 2015 och faktum är att Gnaget gått segrande ur blott två av de senaste nio inbördes mötena med IFK Norrköping. Viktige Milosevic dras fortfarande med bekymmer och jag har inte blivit särskilt imponerad av Lustig när den forna landslagsbacken tvingats vikariera som mittback. Där finns svagheter som Peking kan utnyttja och sakta men säkert börjar vinden vända för de hemmahörande. Fyra poäng mot Degerfors och Elfsborg är inget som får hakan att slå i köksbordet, men jag tror samtidigt att värdarnas tuppkam stärktes efter att ha hämtat upp 0-1 till 1-1 mot de sistnämnda. Arnór Sigurdsson stod för kvitteringsmålet och det råder inget tu tal om att islänningen höjt hela lagets högstanivå sedan sin ankomst. Mittfältaren kan på egen hand uppehålla minst två gubbar hos samtliga allsvenska opponenter för att sedan gå på eget avslut eller fördela bollen vidare till firma Levi/Nyman. Ett förmodat slitet AIK behöver rota i reservtanken för att hinna med när trion sätter fart på konstgräsmattan. Även Peking har frågetecken för en tung pjäs i de bakre leden då Wahlqvist tvingades utgå med en befarad skada mot Elfsborg, men det anser jag inte ska spela lika stor roll som Milosevic eventuella frånvaro för AIK. Värdföreningen kan inte be om ett lämpligare tillfälle för denna uppgift än under söndagen och när ettan ser ut att hålla sig inom rimliga gränser finns inte mycket att tveka på. Spik! Missar matchen Jean Carlos de Brito, IFK Norrköping (knäskada)

Ari Skúlason, IFK Norrköping (avstängd)

Kristoffer Khazeni, IFK Norrköping (sjukdom)

Per Karlsson, AIK (överkroppsskada) Osäker till spel Linus Wahlqvist, IFK Norrköping (okänt)

Andri Gudjohnsen, IFK Norrköping (fotskada)

Alexander Milosevic, AIK (huvudskada)