Alexander Isaks Newcastle sänker Arsenal

Veckans Europatips slutade muntert med 13 rätt och en klart godkänt slant tillbaka på andelarna. Siktet ställs in högre under söndagen när en spretig men högoktanig kupong står för dörren. Premier League och Allsvenskan sticker ut lite extra men veckoslutets smällkaramell är onekligen “De eviga rivalernas derby” från grekiska Super League. Haffa en andel så guidar jag er rätt i nedanstående analys!

Höjdaren! - 1. Newcastle - Arsenal Högoktanig fight från norra England (till Europatipset) Under söndagen ställs mycket på sin spets på St James’ Park dit tabelltrean Newcastle välkomnar tvåan Arsenal. För de sistnämnda är tre poäng ett måste om drömmarna om guld ska hållas vid liv och för The Magpies ges ytterligare en inspirerande möjlighet att knäppa ett storlag på näsan framför egen publik. Efter 0-3 i brakan mot Aston Villa har Eddie Howe beordrat en monstruös offensiv från sina adepter som gjort 13(!) mål på sina tre senaste ligamatcher. Det har givetvis lett till tre raka segrar och jag blev framför allt imponerad av 6-1-vinsten mot Tottenham. I perfekt symbios med en högljudd publik gick Alexander Isak i bräschen och såg till att Spurs hade pinsamma 0-5 i baken redan efter 20 minuter. Newcastles högstanivå är vansinnigt hög när de får spelet att stämma och med nyss nämnda svensk som spjutspets finns allt att önska av en anfallare i Premier League. Arsenal kommer att bli en flera resor svårare uppgift än ett havererande Tottenham, men när gästerna saknar Saliba och Tomiyasu samt har frågetecken för Gabriel är det snarare Londonlaget som bör darra i knäskålarna. 3-1 i derbyt mot Chelsea var en förlösande trepoängare efter den minst sagt svidande örfilen mot Manchester City, men jag är inte övertygad om att Artetas gäng skakat av sig tidigare poängtapp. The Gunners hade stundtals enorma problem med Newcastles intensiva presspel i det vändande mötet och även om gästerna kontrollerade merparten av samma matchbild var 0-0 inget orättvist resultat. I Englands norra delar tror jag att problemen kan bli större än så och det är bara att konstatera att mittbacksproblemen är ett huvudvärksgivande aber för Arteta och hans stab. Arsenal besitter såklart kunnande nog för att kunna straffa Newcastle när tillfälle ges, men hemmaplansfördelen är samtidigt en som jag anser väger tungt denna söndag. Till vad som ser ut att bli jämnt fördelade streck känns ettan som en sund och vettig utgång. Skulle den springa upp över 40 procent kommer tvåan övervägas på andelssystemet. Inte minst då jag tror att en målrik och böljande akt ligger i korten. Notabla avbräck Jamaal Lascelles, Newcastle (vadskada)

William Saliba, Arsenal (ryggskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (knäskada) Osäker till spel Allan Saint-Maximin, Newcastle (matchotränad)

Sean Longstaff, Newcastle (fotskada)

Gabriel Magalhaes, Arsenal (smäll)

Skrällen! - 2. West Ham - Manchester United Man United streckas för hårt (till Europatipset) Efter torsdagens allsvenska matcher blev det helt perfekt att zappa över och följa tillställningen mellan Brighton och Manchester United. Hjärnornas kamp mellan Roberto De Zerbi och Erik ten Hag blev en 90 minuter lång spänningsthriller där den förstnämnda till slut drog det längsta strået efter att Mac Allister förvaltat en straffspark på bästa sätt. Sett till matchbilden var Uniteds nederlag inte orättvist där gästerna framför allt hade svårt att få grepp om mittfältet. Brightons otroliga skicklighet på att spela med bara ett tillslag öppnade gång efter annan upp The Red Devils bakre led. Nilsson Lindelöf och Shaw skötte sig bra som mittlås men firma Casemiro/Fred hade inte sin bästa dag på det centrala fältet. Jag är övertygad om att Eriksen är tillbaka bredvid Casemiro när en helt annan matchbild är att vänta mot West Ham. Här bör de tillresta kunna klara av att ta tag i taktpinnen och kan Rashford erbjuda samma typ av hot som han gjorde mot Brighton får värdarna onekligen se upp. Tillsammans med Fernandes och Martial kan engelsmannen åstadkomma väldigt mycket av väldigt lite, men en brasklapp bör skjutas in för att matcherna duggar väldigt tätt just nu. Torsdagens bravader bör sitta i benen på Ten Hags gäng som streckas väl hårt för att ges fullt förtroende på främmande mark. West Ham har fått en dags längre vila i kropparna efter 0-3 mot Manchester City och den marginella fysiska fördelen ska inte borstas under mattan hur som helst. Tre raka förluster är dock illavarslande för David Moyes kompani och skotten bör klia sig i hårbotten med tanke på truppläget. Zouma och Coufal brottas båda med skador och när Rice, Aguerd och Soucek dragits med sjukdomar är förutsättningar inte optimala inför söndagen. Med det sagt har The Hammers förtjänat fler poäng än vad de hittills fått med sig och skulle tvåan hålla sig en bit över 60 procent är det svårt att backa Manchester United hela vägen. Den allmänna rekommendationen är att följa truppinfo och procent med lupp så nära spelstopp som möjligt. Tvingas jag lämna något tecken därhän just nu är det tvåan, men tillåter plånboken föredras hela spannet. Notabla avbräck Kurt Zouma, West Ham (ankelskada)

Gianluca Scamacca, West Ham (knäskada)

Lisandro Martínez, Manchester United (fotskada)

Raphaël Varane, Manchester United (fotskada) Osäker till spel Nayef Aguerd, West Ham (sjukdom)

Tomas Soucek, West Ham (sjukdom)

Declan Rice, West Ham (sjukdom)

Vladimir Coufal, West Ham (knäseneskada)

Scott McTominay, Manchester United (smäll)

Alejandro Garnacho, Manchester United (ankelskada)



Klassikern! - 3. Malmö FF - AIK AIK vantrivs i Malmö (till Europatipset) Jag bollade upp Malmö FF som en liten favorit i fara borta mot Varberg där skåningarnas höga procent var det främsta argumentet. Det procentuella favoritskapet dämpades dock när klockan slog spelstopp och efter tio minuters lir hade “Di Blåe” säkrat de tre poängen. Rieks, Nanasi och Hugo Larsson stod under det korta tidsspannet för varsitt mål och Nanasi passade sedan på att göra två strutar till innan domaren blåste för full tid. 6-0-segern var en manifesterad styrkedemonstration och höjden som Rydströms gäng hittills visat upp är skrämmande. Varken Christiansen eller Vecchia fanns med mot BoIS och under de sista 20 minuterna plockades Kiese Thelin av för att ha fräscha ben inför klassikermötet med AIK. Tinnerholm är fortfarande ett frågetecken inför söndagen men det tycks spela mindre roll då Ceesay vikarierat med den äran. Sex raka segrar talar sitt tydliga språk och känslan är onekligen att MFF prickat helt rätt i sin tränarrekrytering. Rydströms filosofi vaggar snabbt från sida till sida och oavsett om opponenterna gått fram med mycket folk i sina anfall (Norrköping), legat lågt (Hammarby) eller försökt sätta hög press (Varberg) har de himmelsblå haft ett motgift som bitit extremt bra så här långt. Föga förvånande innebär det också att ettan streckas kusligt hårt av tipparna. AIK har inte alls fått samma effekt på sitt tränarbyte där Andreas Brännström haft svårt att få igång sina offensiva kanoner. Fischer, Guidetti och Faraj brände högkaratiga målchanser senast mot Mjällby (0-0) där den mållösa tillställningen var signifikativ för Gnagets inledning. De svartgula förtjänade med det sagt att vinna matchen, men de psykologiska spökena riskerar samtidigt att spela gästerna ett spratt i Skåne. Just i detta möte har AIK haft extremt svårt i modern nutid. Noll segrar i Allsvenskan på skånsk mark under hela 2000-talet är ett kvitto på detta och med tanke på vad dessa herrskap hittills visat upp är det svårt att tro på annat än att Malmö FF förlänger sviten. Över 80 procent på ettan är egentligen horribelt, men på denna analys kommer jag att låta MFF stå på egna ben. På andelssystemet kan det bli en annan femma. Notabla avbräck Ismael Diawara, Malmö FF (vadskada) Osäker till spel Anton Tinnerholm, Malmö FF (ljumskskada)

Mahamé Siby, Malmö FF (höftskada)

Niklas Moisander, Malmö FF (knäskada)

Sotirios Papagiannopoulos, AIK (underkroppsskada)

Vincent Thill, AIK (huvudskada)

Elias Durmaz, AIK (okänt)

