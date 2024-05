"Allt ställs på sin spets - succélagets rekord förlängs"

Efter fullträffen på söndagens Europatips är det med studs i dojan som torsdagens dito ska tas an. 3 miljoner i jackpot bådar gott och med fighter från Premier League, Europa League och Europa Conference League finns det gott om godis på kupongen. Notera att äventyret sträcker sig över två dagar. Häng med i värmen via nedanstående länk!

Derbyt! - 1. Chelsea - Tottenham

Londonderby mellan två opålitliga lag- till Europatipset

Det blåser upp till derby i The Big Smoke där Chelsea ställs mot Tottenham på Stamford Bridge. The Blues stod för en kraftigt förbättrad insats när de följde upp hemska 0-5 mot Arsenal med att hämta upp 0-2 till 2-2 mot Aston Villa. Sett till matchbilden borde de blåklädda fått med sig samtliga poäng. Tottenham gick i sin tur på pumpen mot just Arsenal med 2-3.

Prestationen i The North London Derby var med det sagt en som gav mersmak inför de avslutande omgångarna. Arsenal hade verkligen marginalerna med sig när de gjorde mål på i princip allt som skapades medan Tottenham grinades rakt i ansiktet av Fru Fortuna. Van de Vens kvittering till 1-1 dömdes bort för en hårfin offside och närmare än 2-3 kom aldrig Postecoglous mannar.

Fortsätter de liljevita att prestera samma fina fotboll fram till säsongens slut tror jag att de tar över fjärdeplatsen på Aston Villas bekostnad, men gästerna får samtidigt en dags kortare vila än Chelsea inför derbyt. På tal om förbättrade insatser var The Blues gestaltning mot Aston Villa en man inte såg skymten av mot Arsenal. Villas 2-0-ledning i halvtid var direkt orättvis, men Chelsea visade prov på osedvanlig moral i den andra akten.

Anförda av Madueke tog sig Pochettinos mannar tillbaka till 2-2 och det var till slut bara ett tveksamt domslut emellan en eller tre poäng. Precis som för Tottenham råder samma visa för de hemmahörande. Om prestationsnivån bibehålls under avslutningen är det inte otänkbart att Chelsea seglar förbi West Ham, Newcastle och Manchester United i kampen om sjätteplatsen.

Ska bägge lagen lyckas med sina respektive uppgifter krävs det högst troligt tre poäng denna torsdag. Det är således bäddat för ett sjöslag på Stamford Bridge och det brukar sannerligen inte sparas på krutet när dessa herrskap drabbar samman. Jag förväntar mig en böljande matchbild med stenhårda dueller och en hel del mål. I kraft av hemmaplan får Chelsea mitt förtroende, men på andelssystemet kan tvåan mycket väl åka med.

Notabla avbräck

Levi Colwill, Chelsea (tåskada)

Enzo Fernández, Chelsea (ljumskskada)

Roméo Lavia, Chelsea (lårskada)

Wesley Fofana, Chelsea (knäskada)

Destiny Udogie, Tottenham (lårskada)

Manor Solomon, Tottenham (knäskada)

Osäker till spel

Robert Sánchez, Chelsea (matchotränad)

Christopher Nkunku, Chelsea (matchotränad)

Raheem Sterling, Chelsea (ryggskada)

Carney Chukwuemeka, Chelsea (knäskada)

Malo Gusto, Chelsea (knäskada)

Ben Chilwell, Chelsea (knäskada)

Reece James, Chelsea (knäseneskada)

Lesley Ugochukwu, Chelsea (knäseneskada)

Oliver Skipp, Tottenham (smäll)

Semin! - 2. Roma - Leverkusen

Allt ställs på sin spets i Europa League - till Europatipset

Under torsdagen är det dags att koppla in så pass många skärmar att propparna går i elskåpet. Londonderbyt i Premier League och de fyra semifinalerna från Europa League samt Europa Conference League konkurrerar alla om att stjäla bara två ögons uppmärksamhet. Mitt huvudfokus kommer med det sagt att riktas mot duellen som äger rum på Olimpico.

Roma ställs mot Bayer Leverkusen i vad som blir en repris på semifinalen som ägde rum i samma turnering för ganska exakt ett år sedan. Där och då hyllade José Mourinho sin gamla adept Xabi Alonso som en blivande stortränare för att sedan stänga ner spanjorens Leverkusen utan pardon. Roma tog sig vidare efter totalt 1-0 över två möten där det kändes som att Giallorossi hade hållit nollan om dubbelmötet pågått i 40 timmar.

Snabbspolas tiden fram ett år har Mourinho fått lämna över skutan till Daniele De Rossi. Ett beslut som samtliga med sympatier i Roms röda delar knappast klagar över. Hemmasonen har fortsatt på Mourinhos cyniska spår där trepoängare staplas på hög trots att det rent spelmässigt inte alltid ser så övertygande ut. Det är en egenskap som väger tungt i kontinentalspelet.

Om Roma har genomgått förändringar som lett till samma mentala styrka har dock Leverkusen utvecklats i ljusets hastighet. I fjol handlades tyskarna till runt 3,30 gånger pengarna i motsvarande möte som var den första av två semifinaler. I år är förutsättningarna desamma, men istället är Kusarna nere i drygt 2,10 i odds. Det säger mycket om Alonsos jobb.

Gästerna är fortfarande obesegrade i samtliga tävlingar under säsongen och har gjort hisnande 21(!) mål efter att matchuret tickat över 86 minuter. Det är en annan sorts mental styrka än den Roma besitter och jag tror att Alonso med adepter lyckas i sin jakt på revansch från fjolåret. Tvåan ligger närmast till hands i den eviga staden och på denna analys spikar jag Leverkusen.

Notabla avbräck

Zeki Celik, Roma (avstängd)

Osäker till spel

Chris Smalling, Roma (lårskada)

Borja Iglesias, Leverkusen (armskada)

Adam Hlozek, Leverkusen (ankelskada)

Favoriten! - 5. Aston Villa - Olympiakos

Villa streckas för hårt - till Europatipset

Inför säsongen rekade jag Aston Villa att komma topp 6 i Premier League till 3,00 gånger såsen. Det kan redan hämtas hem trots att det återstår ett par omgångar. Unai Emery har spunnit vidare på vågen som han själv startade när han tog över i fjol och spanjorens renässans är beundransvärd efter den tuffa tiden i Arsenal. Med facit i hand skulle jag kanske till och med knipit Aston Vill att komma topp 4.

Som den erkända cuptränare han är har Emery också slagit sig in i supportrarnas hjärtan efter framgångarna i Europa Conference League. Aston Villa är framme i semifinal efter att ha betvingat Lille i kvartsfinalen och sett till oddsmarknaden är The Villans klara favoriter till titeln framför Fiorentina, Club Brugge och Olympiakos. Under torsdagen reser de sistnämnda till Birmingham för att brottas med favoriten.

Här tror jag med det sagt att Villa kan få större problem än vad både odds och streck visar. Prestationsmässigt har de rödblå inte övertygat på mig sedan ett bra tag tillbaka. 2-0-segern mot Arsenal är egentligen den enda klockrena insatsen sedan februari. Skadan på Kamara är ett enormt aber för mittfältet och Villa är dessutom snudd på oförmögna att spela i ledning.

Luton, Brentford, Lille och Chelsea har alla hämtat upp – eller varit snubblande nära på att hämta upp – underlägen till poängplock mot Emerys gäng. I uppställt försvarsspel har engelsmännen problem och när även Tielemans ser ut att saknas på mitten vill jag inte skoja bort Olympiakos hur som helst. Grekerna gör sin första europeiska semifinal någonsin – Villa sin första på över 40 år – och har en viss Mendilibar som bas.

Spanjoren har bland annat lotsat Sevilla till en Europa League-titel och sedan han tog över Olympiakos har grekerna tolv segrar på de 17 senaste tävlingsmatcherna. Truppen är dessutom fullpackad med spetsspelare där bland annat El Kaabi, Podence och Fortounis sticker ut. Skickliga Masouras saknas på grund av avstängning, men Villa saknar samtidigt slipsen Martínez av samma anledning. Krysset ser jag som nödvändigt sällskap åt den betrodda ettan.

Notabla avbräck

Emiliano Martínez, Aston Villa (avstängd)

Tyrone Mings, Aston Villa (knäskada)

Emiliano Buendía, Aston Villa (knäskada)

Boubacar Kamara, Aston Villa (knäskada)

Alex Moreno, Aston Villa (vadskada)

Jacob Ramsey, Aston Villa (tåskada)

Georgios Masouras, Olympiakos (avstängd)

Andreas Ntoi, Olympiakos (avstängd)

Osäker till spel

Nicoló Zaniolo, Aston Villa (muskelskada)

Youri Tielemans, Aston Villa (muskelskada)