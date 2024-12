"Ångestmöte i Manchester - Pep får slutligen jubla"

Att tänka på

Kupongen innehåller 3,5 miljoner i jackpot.

Tottenham har bara vunnit en av sina åtta(!) senaste i alla tävlingar och lider av ett ansatt truppläge. Jag är småsugen på att chansspika Southampton.

Bologna är obesegrade på hemmaplan i Serie A.

Roma matchas tufft just nu och är ingen favorit att hålla i handen mot Como. De sistnämnda är på samma nivå som romarna sett till Expected Points.

Parma har bara vunnit två av åtta hemmamatcher i Serie A.

Alavés har tagit elva av sina totalt 15 poäng på hemmaplan.

Bortsett från PSG har Lyon bland de högsta xG-siffrorna i Ligue 1. Jag vill gärna ta betalt för gästernas högstanivå när PSG streckas hårt i tungviktsmötet.

Ligacupfinalen i Skottland spelas på neutral plan på Hampden Park. Då spikar jag inte gärna Celtic till överdriven procent. Rangers räknas tidigt i Old Firm!

Övriga spikförslag

West Bromwich - Tillsammans med Blackburn är Watford det lag som allra minst förtjänat att befinna sig i trakterna runt playoff-platserna i The Championship. The Hornets har överpresterat Expected Points med bred marginal och jag låter mig inte luras av att Tom Cleverleys mannar ännu inte har förlorat på hemmaplan. Den första förlusten är nära förestående och jag tror att den kan komma mot ett cyniskt West Bromwich. The Baggies har förvisso också tagit fler poäng än vad prestationerna har lovat, men Corberáns kompani har åtminstone de defensiva grunderna på plats. Så länge de blåvita håller ihop organisationen i utkanten av London tror jag att de hittar ett sätt att lämna Vicarage Road med hela konfekten. I vad som ser ut att bli en helt jämnt streckad fight lockas jag av att ta ställning för det, i mitt tycke, bättre laget. Tvåa.

Villarreal - Tre raka ligamatcher utan seger tycks ha tagit udden ur Villarreal. “Den gula ubåten” har dock förtjänat väldigt mycket mer än vad de senaste resultaten säger och när ett troligen slitet Real Betis möter upp i Vila-real är jag på det utvilade hemmalagets sida. Avstängda Comesana är ett avbräck men när Marcelinos offensiv innehåller pjäser som Barry, Baena, Pino och Pérez går det ingen nöd på de gulklädda. Real Betis har inte vunnit en ligamatch sedan slutet på oktober och Pellegrinis skadeskjutna trupp görs inga tjänster av dubbeljobbet i Europa Conference League. Andalusierna har personalbrist på det centrala mittfältet och orkar inte stå emot Villarreal över 90 minuter. Trots viss överstreckning väljer jag att spika ettan.

Avstängningar på tipset

Rico Lewis (Manchester City)

Pedro Neto (Chelsea)

Jack Stephens (Southampton)

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Yves Bissouma (Tottenham)

Santi Comesana (Villarreal)

Arthur Vermeeren (RB Leipzig)