Ångestmöte när Isak saknas - fördel United

Veckans första Europatips inleds med ett gäng Ligacupmatcher från England. Flera stora drakar ska in i elden och jag riktar störst fokus mot Old Trafford där Manchester United ställs mot Newcastle. Därefter ska vi även titta till Coppa Italia samt DFB Pokal innan målgång sker i League One och skotska Premiership. Let’s go!