Ångestmöte när United möter Chelsea - "Siffrorna talar sitt tydlig språk"

Hälften av Europamästaren är avklarat och för den som ligger en bit efter toppstriden är det dags att fundera på att ta ut svängarna. Mitt tipsförslag till tävlingen stannade på åtta rätt i söndags vilket jag ämnar att förbättra denna onsdag. Det var heller inte långt ifrån 13 rätt på andelssystemet som stannade vid elva gröna bockar. Ett nytt försök ska göras denna afton. Andelarna hittar ni som vanligt via länken!

Höjdaren! - 1. Manchester United - Chelsea

Jag lutar åt höger på Old Trafford - till Europatipset

Manchester United och Chelsea är de tveklöst största besvikelserna så här långt i Premier League. Hur United fortfarande har känning på Champions League-platserna framstår som en gåta när en kikar på tv-skärmen när värdarna är i farten. Rent spelmässigt blev The Red Devils avklädda av ett tungt skadedrabbat Newcastle i lördags där siffrorna kunde blivit betydligt större än 0-1.

Erik ten Hag ursäktas väl i viss mån av att Martínez, Casemiro och Mount inte finns tillgängliga, men om United ska kunna utmana om topp 4 hela vägen in på våren behöver prestationsnivån förbättras med flera hack. 8-0-6 är en resultatrad som vittnar om att de rödklädda har väldigt långt mellan sin högsta- respektive lägstanivå. Samma visa gäller även för Chelsea.

The Blues underliggande statistik – bland annat Expected Points – är bättre än Uniteds, men ett konstant jobbigt truppläge samt mängder av onödiga utvisningar har hittills förstört Chelseas säsong. Den senaste i raden att se rött var Conor Gallagher vars utvisning nästan såg till att gästerna i söndags tappade en till synes enkel trepoängare mot Brighton till delad pott.

Pochettinos gäng redde trots det ut stormen till 3-2. Enzo Fernández var starkt bidragande med sin doppietta och argentinarens dagsform blir av yppersta vikt på Old Trafford. Framför allt när Gallagher saknas. För Manchester Uniteds del gäller det att firma Mainoo/Fernandes har en bra dag. Ska någonting hända i offensiv riktning är det upp till duon att tända sin kreativa gnista.

Jag har svårt att sia om matchbilden på Old Trafford där det mycket väl kan uppstå både ett och flera individuella misstag. Det lag som lyckas minimera snedstegen, framför allt på egen planhalva, tror jag blir det som segrande ur ångestmötet. Stannar tvåan under 40 procent lockar högertecknet mest. I den här analysen lämnas Chelsea allena. På andelssystemet kan ettan finnas med.

Notabla avbräck

Jadon Sancho, Manchester United (avstängd)

Lisandro Martínez, Manchester United (fotskada)

Christian Eriksen, Manchester United (knäskada)

Jonny Evans, Manchester United (muskelskada)

Casemiro, Manchester United (knäseneskada)

Conor Gallagher, Chelsea (avstängd)

Ben Chilwell, Chelsea (knäseneskada)

Malo Gusto, Chelsea (knäskada)

Carney Chukwuemeka, Chelsea (knäskada)

Roméo Lavia, Chelsea (ankelskada)

Wesley Fofana, Chelsea (knäskada)

Osäker till spel

Mason Mount, Manchester United (vadskada)

Christopher Nkunku, Chelsea (knäskada)

Spiken! - 2. Aston Villa - Manchester City

Fördel City på Villa Park - till Europatipset

Jag trodde väldigt hårt på Manchester City i söndagens match mot Tottenham. Med facit i hand var kampen en som de ljusblå skulle vunnit sex av sju gånger i veckan. Ineffektivitet i offensivt straffområde, slappa händer från Ederson samt bristande fokus i de bakre leden ställde dock till det ännu en gång för Pep Guardiolas gäng. 3-3 innebar det tredje raka poängtappet för de regerande mästarna.

Som om inte det vore nog drog dessutom Rodri och Grealish på sig varsitt gult kort. Duon saknas således när The Citizens tar sig an Grealishs gamla klubb på Villa Park. Nämnas bör även att Doku tvingades utgå med en känning, men jag skulle bli ytterst förvånad om belgaren inte kommer till spel under onsdagen. Gör han det anser jag trots allt Citys segerchans som god.

Tillsammans med Haaland, Foden och Silva kan Doku riva upp stora sår i en försvarslinje som i mångt och mycket påminner om Tottenhams. Unai Emerys Aston Villa är det lag som ställer överlägset flest motståndare i offside i hela Premier League. När fällorna lyckas framstår Emery som ett geni, men gränsen mellan genialitet och galenskap är samtidigt väldigt hårfin.

Hade City haft skärpan på plats kunde de straffat Spurs flera gånger i söndags och här får Aston Villa se upp. Inte minst då The Villans saknar mittbackar som kan matcha Haalands fysik och djupledsspel. Med det sagt har värdföreningen gjort det otroligt bra så här långt. Enligt underliggande statistik är Villa i toppen för att stanna och med hänsyn till Citys rådande avbräck kommer de hemmahörande att gå in i uppgiften med tre poäng i sikte.

Lyckas Emery och company vara effektiva i sitt omställningsspel är mycket vunnet, men jag tror trots allt att City är alldeles för bra. Guardiola ser inte mellan fingrarna på poängtappen och jag är övertygad om att spanjoren ser till att hans adepter presterar nära sitt max i Birmingham. Då finns det få lag i världen som kan matcha gästerna. Tvåan spikas till runt 60 procent.

Notabla avbräck

Tyrone Mings, Aston Villa (knäskada)

Emiliano Buendía, Aston Villa (knäskada)

Rodri, Manchester City (avstängd)

Jack Grealish, Manchester City (avstängd)

Kevin De Bruyne, Manchester City (knäseneskada)

Osäker till spel

Jérémy Doku, Manchester City (smäll)

Matheus Nunes, Manchester City (muskelskada)

Draget! - 3. Brighton - Brentford

Glöm inte tvåan på sydkusten - till Europatipset

Mötet mellan Brighton och Brentford är intressant ur väldigt många olika synvinklar. Respektive ägare – Bloom och Benham – kommer båda från liknande bakgrunder och bägge lagen styrs dessutom enormt mycket av olika former av data. En annan faktor som verkligen ska tas i beaktande är att båda herrskapen dras med väldigt många skador inför onsdagen.

Dunk, Dahoud, Estupinán, Fati, Webster och March saknas alla för Brighton. Toney, Nörgaard, Collins, Hickey, Schade och Henry saknas i sin tur för Brentford. Ytterligare frågetecken finns i båda läger men det råder ändå inget tu tal om att underhållning ligger i korten på sydkusten. Brighton spelar alltid en framåtlutad fotboll framför sin publik medan Brentford trivs ypperligt med att ligga lågt och spela på omställningar.

Fjolårets motsvarande möte slutade 3-3 i en tillställning som Brighton dominerade stort, men under onsdagen är jag tveksam till att den spelmässiga skillnaden blir lika markant. The Seagulls tog sig förvisso vidare i Europa League förra veckan, men jag tycker att det är uppenbart att dubbelspelandet har påverkat prestationsnivån i Premier League. Värdarna har faktiskt bara vunnit en av sina åtta senaste ligamatcher.

Brentford har i sin tur fyra segrar på de sex senaste. Efter de tunga förlusterna mot Liverpool och Arsenal studsade The Bees tillbaka med besked hemma mot Luton. 3-1 var siffror i underkant där Franks gäng visade att de kan fungera i favorit-kostymen. Något som gästerna tidigare haft problem med. Även om en helt annan matchbild är att vänta på Amex Stadium tror jag att Mbeumo med kamrater blir att räkna med.

En sluggerfest där lagen frekvent byter målchanser med varandra är ingen vild gissning. Brightons antal hållna nollor är lätträknade och för Brentfords del har Flekken inte hållit samma nivå som Raya. Avsaknaden av tidigare lagkaptenen, Pontus Jansson, tycker jag dessutom är påtaglig. I kraft av hemmaplan ska ettan finnas med, men när den övervärderas råder samtidigt garderingskrav. Den lågt streckade tvåan är ett måste som sällskap.

Notabla avbräck

Lewis Dunk, Brighton (avstängd)

Mahmoud Dahoud, Brighton (avstängd)

Pervis Estupinán, Brighton (muskelskada)

Ansu Fati, Brighton (muskelskada)

Adam Webster, Brighton (smäll)

Tariq Lamptey, Brighton (muskelskada)

Danny Welbeck, Brighton (muskelskada)

Solly March, Brighton (knäskada)

Julio Enciso, Brighton (knäskada)

Ivan Toney, Brentford (avstängd)

Christian Nörgaard, Brentford (avstängd)

Nathan Collins, Brentford (ankelskada)

Aaron Hickey, Brentford (knäseneskada)

Kevin Schade, Brentford (muskelskada)

Rico Henry, Brentford (knäskada)

Osäker till spel

Kristoffer Ajer, Brentford (fotskada)

Mathias Jensen, Brentford (lårskada)

Mikkel Damsgaard, Brentford (matchotränad)

Josh Dasilva, Brentford (knäseneskada)