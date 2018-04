Arsenal kan åka på oväntat poängtapp

Varningen - 1. Arsenal - Southampton

Kan The Saints störa formstarkt Arsenal?

Efter en katastrofal säsong har det blåst något positivare vindar kring Emirates Stadium den senaste tiden. Arsenal har vunnit sina fem senaste tävlingsmatcher och gör här sin femte raka match inför hemmapubliken i norra London.

I torsdags gästade Pontus Wernblooms CSKA Moskva och det blev en munsbit för The Gunners. Segersiffrorna skrevs till 4-1 men kunde faktiskt ha varit större. Det ska således inte vara några bekymmer för Londonlaget att ta sig vidare till semifinal i Europa League när de beger sig till den ryska huvudstaden för returen på torsdag.

En seger i Europa League är Arsenals enda möjlighet att ta sig till Champions League till hösten. I Premier League gör den anrika klubben sin sämsta säsong tabellmässigt under Arsene Wenger (sedan 1996) och ser ut att sluta på en sjätteplats. Att nå topp 4 är kört sedan länge och PL-matcherna är inte alls av lika stor betydelse som tidigare.

För Southampton är dock varje match på liv eller död. Har Arsenal haft en katastrofal säsong är det inget emot The Saints. Sydkustlaget ligger med sju omgångar kvar att spela på en nedflyttningsplats och har underpresterat grovt. Enbart en seger har plockats på de 18 senaste ligamatcherna.

Prestationerna har dock varit som bäst mot topplagen under säsongen. Bland annat fick Southampton en poäng på Old Trafford och pressade även City på Eastlands. Mellan dessa lag slutade höstens möte 1-1 på St Mary’s efter att Olivier Giroud kvitterat sent för Arsenal.

Skadeläget har länge sett bra ut hos Londonlaget, men under fredagen kom ett tungt besked. Henrikh Mkhitaryan, som kommit igång på allvar i den rödvita dressen, missar resten av säsongen efter att ha ådragit sig en skada mot CSKA.

Utifrån hur lagen presterat den senaste tiden ska Arsenal naturligtvis gälla som favoriter. Med tanke på den kvalitet som finns hos Southampton, samtidigt som de har allt att spela för, har dock ettan blivit alltför högt streckad här. Söks fin utdelning bör åtminstone krysset plockas med omgående.

Missar matchen

Henrikh Mkhitaryan, Arsenal (ligamentskada)

David Ospina, Arsenal (vristskada)

Santiago Cazorla, Arsenal (hälskada)

Osäker till spel

Steven Davis, Southampton (lårskada)

Spiken - 4. Djurgården - Trelleborg

Djurgården vinner och håller nollan på nytt!

AIK och Östersund har snackats som de största utmanarna till Malmö FF om SM-guldet den här säsongen, men efter en strålande start på 2018 har Djurgården börjat nämnas på allvar i diskussionerna.

Blåränderna inledde Allsvenskan med en riktigt stark seger uppe på Jämtkraft Arena mot den förmodade toppkonkurrenten Östersund. Sundsvall-förvärvet Marcus Danielsson gjorde sin första allsvenska start för Djurgården med bravur när han stod för matchens enda mål framåt och tillsammans med övriga försvaret spikade igen bakåt.

Just försvaret tycks ha stadgats upp rejält inför den här säsongen. På sex tävlingsmatcher under 2018 har Andreas Isaksson ännu inte fått släppa någon boll förbi sig och det ska sägas att båda de ordinarie mittbackarna, Jonas Olsson och Jacob Une Larsson, saknades mot Östersund. Om dessa två spelare kommer finnas med mot Trelleborg är i skrivande stund osäkert.

Nykomlingarna Trelleborg inledde svagt under påskhelgen och åkte på en tung 1-3 förlust mot IFK Göteborg hemma på Vångavallen. Det slarvades en hel del i försvaret och framåt såg skåningarna trubbiga ut. Avsaknaden av skadade Salif Camara Jönsson och Mattias Håkansson ser, som befarat, ut att vara ytterst betydande.

På Tele2 Arena väntar en av Trelleborgs tuffaste uppgifter under säsongen och utanför Vångavallen imponerade de inte nämnvärt i fjol. Här ska det otroligt mycket till om de ska kunna störa ett för dagen stabilt och starkt Djurgården. Stockholmarna vinner detta komfortabelt och håller nollan på nytt. Ettan kan spikas trots hård streckning!

Missar matchen

Salif Camara Jönsson, Trelleborg (hälskada)

Mattias Håkansson, Trelleborg (knäskada)

Osäker till spel

Jonas Olsson, Djurgården (bristning)

Jacob Une Larsson, Djurgården (illamående)

Höjdaren - 6. Real Madrid - Atlético Madrid

Ronaldo skjuter Real till derbyseger?

Från Santiago Bernabéu i Madrid hittar vi söndagens stora match. Den spanska huvudstaden bjuder upp till ett laddat derby när två av Europas mest formstarka lag, Real och Atlético, drabbar samman.

Real Madrids säsong har varit allt annat än bra. Den senaste tiden har dock Los Blancos höjt sig och visat varför de vann både La Liga och Champions League i fjol. Elva av de tolv senaste tävlingsmatcherna har slutat med seger.

Den senaste togs i Turin i tisdags efter en riktigt stark insats. Real avgjorde den prestigefyllda kvartsfinalen redan i det första mötet genom att vinna med 3-0 mot den gamla damen på Juventus Stadium. Cristiano Ronaldo stod där för två ytterligare mål, varav hans kanske snyggaste någonsin, en perfekt tajmad bicicleta.

Portugisen har visat upp sagolik form den senaste tiden och varit den stora faktorn till att Real Madrid har ryckt upp sig. På Ronaldos tolv senaste starter i den vita dressen har han gjort mål i elva och totalt stått för 23 mål framåt.

Mot Diego Simeones Atlético gäller det för Marängerna att fortsätta segertåget om de ska kunna komma ikapp sina konkurrenter och knipa andraplatsen bakom Barcelona. Inför söndagens möte skiljer det fyra poäng till de rödvitrandiga lagets fördel.

Atlético kommer närmast från en stabil seger, som så ofta, mot Sporting Lissabon i Europa League. Portugiserna besegrades i torsdags med 2-0 hemma på Wanda Metropolitano efter mål av Koke och Griezmann. Det var lagets trettonde seger på de 15 senaste. De två senaste bortamatcherna har dock förlorats mot Barcelona och Villarreal.

Även om de rödvitrandiga brukar trivas ganska bra mot Real talar mycket för att det blir ännu en förlust. Zinedine Zidanes mannar ser otroligt bra ut för stunden och med en Ronaldo i högform är de extremt svåra att stoppa. Ettan är gångbar här och erbjuder fint spelvärde. Till under 60 procent spikas den på samtliga system!

Missar matchen

Nacho Fernandez, Real Madrid (lårskada)

Filipe Luis, Atlético Madrid (brutet ben)

Osäker till spel

Sime Vrsaljko, Atlético Madrid (lårskada)

José Maria Giménez, Atlético Madrid (vristskada)

