Höjdaren! - 1. Liverpool - Arsenal

Arsenal tar ett stort steg mot ligatiteln (till Europatipset)

När Arsenal bara tog en poäng på de tre matcherna mot Everton, Brentford och Manchester City kändes det som att The Gunners säsong var på väg att spåra ur. Sedan dess har de rödvita dock lagt in en överväxel och nu har de sju raka ligasegrar i bagaget. Oerhört imponerande och offensiven är magnifik att titta på. Med Gabriel Jesus tillbaka får Artetas gäng in en helt annan dimension på topp och i sina bästa stunder kan brassen lura skjortan av vem som helst.

Trossard har samtidigt varit en uppenbarelse och konkurrerar i allra högsta grad med Martinelli om en startplats. Till höger får Saka, som kanske varit hela ligans bästa spelare denna säsong, sägas vara opetbar. MIttfältet är också intakt och det enda som oroar är försvaret. Salibas ryggskada ser ut att hålla honom borta från denna match också och då även Tomiyasu är borta kan de inte sätta in japanen till höger och flytta in White ett steg. Rob Holding får helt enkelt fortsätta vikariera som mittback och även om han har gjort det väldigt bra mot Crystal Palace och Leeds blir det tuffare nu.

Liverpool valde att ställa över några ordinarie lirare mot Chelsea och gjorde ingen stor match på Stamford Bridge, Hade Félix och Havertz haft målgörarskorna på kunde det ha blivit ännu ett pinsamt nederlag för Klopp som dessförinnan blev totalt manglad av Pep Guardiolas Manchester City. Liverpool ser trötta ut och frågan är om den tyske tränaren kan kräma ur mer av den befintliga spelartruppen.

Offensivt ser det alltjämt bra ut. Salah, Gakpo och Núnez lär starta nu och det är en trio som i allra högsta grad ska kunna såra gästernas försvar. Övriga lagdelar känns dock svagare. Henderson och Fabinho kommer garanterat förlora slaget om mitten mot Partey och Xhaka och bakåt spelar det mindre roll om Van Dijk (sjuk senast) lirar eller inte. Det ser ihåligt ut. Värst blir det på Liverpools högerkant där Alexander-Arnold hade en mardrömsmatch mot Martinelli när de möttes på Emirates.

Att Liverpool ligger så långt ner i tabellen beror på det svaga bortaspelet. Hemma på Anfield Road är de fortfarande en maktfaktor och med publiken i ryggen kommer de rödklädda knappast göra det enkelt för serieledarna. Det finns dock ett sådant självförtroende i detta Arsenal att de ska kunna rida ut den inledande stormen och sen ta över mer och mer ju längre matchen lider. Besökarna från norra London är ett mycket bättre fotbollslag i dagsläget och det avgör kalaset. Tvåan spikas till vad det verkar hyfsat värde.

Spiken! - 6. Häcken - Hammarby

Häcken visar klassen igen (till Europatipset)

Hammarby fick till sist en perfekt premiärdag på Tele2 Arena när Degerfors slogs tillbaka med 3-1. Det var dock ett värmländskt gäng som bjöd på tufft motstånd och Bajen hade en hel del flyt i avgörande situationer. Bland annat kom 3-1 efter ett ganska svagt avslut från Joel Nilsson som studsade in på en Degerfors-försvarare. Det går att begära mer av de grönvita och det kommer krävas mycket mer nu.

Nilsson startade till höger i den matchen med Djukanovic, som stod för ett drömmål, till vänster och Boudah (tidigare Saidi) i mitten. En löpstark trio, men det saknas den där riktiga målskytten. August Mikkelsen är i träning igen och det kan vara den striker som behövs. Mittfältet med Tekie, Besara och Sadiku har lätta fötter medan Fenger och Kurtulus ska hålla ihop försvaret. Jag är dock inte övertygad om målvakten Dovins kvalitéer och han kommer testas på Bravida Arena.

Häcken tog en komfortabel seger på Borås Arena i sin premiär och har dessutom tagit sig till final i Svenska Cupen. Det finns ingenting som tyder på att de regerande mästarna ska vara ett sämre lag än förra året. Simon Gustafson fanns inte med i det mötet på grund av en skada, men han bör vara tillgänglig nu. Amane Romeo, blott 19 år gammal, klev in i Simons ställe och gjorde en fin match som kröntes med ett mål.

Samuel Gustafson och Rygaard Jensen är de två andra kuggarna på mittfältet och det är en duo som alltid tar tag i taktpinnen. På topp finns inte längre Alexander Jeremejeff, men jag känner mig övertygad om att Ibrahim Sadiq har vad som krävs för att vinna skytteligan. Det blev en fullträff redan i premiären och den blixtsnabbe anfallaren kommer definitivt att hota gästernas försvar nu också.

Båda mötena mellan dessa lag slutade oavgjort förra säsongen, men Hammarby bygger nytt och det kommer att ta ett tag innan de är uppe i samma nivå som då. Häcken är däremot lika bra som förra året redan nu och framför sin allt mer högljudda publik löser de tre tunga poäng. Stannar ettan kring 50-55 procent är det en utmärkt spik att bygga systemet kring.

Skrällchansen! - 8. Sirius - Djurgården

Djurgården streckas för högt (till Europatipset)

Djurgården är ett av de lag som tippas vara med i toppen av Allsvenskan och det är svårt att säga emot efter det fina Europaspelet som Blåränderna stod för under hösten. Det är ett lag som har varit igång i full matchform en längre period och det finns gott om klass på alla positioner. Ihop med Häcken och Malmö FF ska Djurgården vara med och hugga på ett SM-guld.

Premiären är avklarad och där besegrades BP med 3-1. Berg, Edvardsen och Wikheim bildade ett spännande anfall i den bataljen till Asoros förtret och det är en rörlig trio. Bakom hittas ett skickligt mittfält med Schüller, Eriksson och Finndell. Den sistnämnde noterades för dubbla baljor mot BP. Löfgren och Danielson är verkligen inget dåligt mittbackspar, men de är ganska långsamma och det finns ytor bakom backlinjen att utnyttja.

Sirius håller på och bygger nytt under den gamle skyttekungen Christer Mattiasson. Han fick en helt okej start på sitt projekt när de blåsvarta lirade 1-1 borta mot IFK Norrköping. En match som gänget från Uppsala faktiskt dominerade. Bland annat hade de en boll i stolpen när det fortfarande stod 0-0. Alsanati, som är ny från AFC Eskilstuna, noterades för målet och visade att han håller även på den högsta svenska nivån.

Fjolårets målkung Christian Kouakou var skadad i premiären och är ett tveksamt kort här också. I hans frånvaro fick Joakim Persson, ny från Brage, chansen på topp och han sysselsatte Norrköpings försvar helt på egen hand. Med just Alsanati och Matthews bredvid sig lär Persson få en och annan målchans här också. Sylisufaj är ett annat alternativ i offensiven, men han får nöja sig med en plats på bänken.

Djurgården ska såklart gälla som favoriter i detta möte och de är bättre på de flesta positionerna. Samtidigt är Allsvenskan en ganska jämn serie och det är inte så enkelt att bara åka och avfärda en motståndare på bortaplan. Något som Järnkaminerna fick erfara i fjol då de tappade poäng i nio av 15 bortafajter. Tvåan överstreckas rejält här och då är det 1X som lockar mest. På större system väljer jag dock att helgardera.

