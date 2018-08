Aston Villa åker på oväntat poängtapp

The Championship, League One, Svenska Cupen och Champions League-playoff. Det är vad som ska bemästras i jakten mot 13 rätt på onsdagens Europatips. Ett par heta och ovissa möten väntar i den engelska andraligan, medan det både i Svenska Cupen och i CL-kvalet är tydliga favoriter. Jag hittar skrällarna i The Championship. Här är mina drag!