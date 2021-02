"Blytung förlust för Zlatan - Inter tar grepp om ligatiteln"

Det är ett högoktanigt Europatips vi har att sätta tänderna i när Europas fem största ligor står för underhållningen. Premier League bjuder på ett stormöte men söndagens höjdpunkt är onekligen derbyt från Milano där Milan och Inter krigar om Scudetton. Jag har synat kupongen ut i sömmarna och hoppas kunna hitta in med 13 friska rätt. Som vanligt bjuder jag på ett Tillsammans-system. Detta kan ni köpa andelar i via länken här nedan. Nu sparkar vi igång denna magiska söndag!

Lärjungen mot läromästaren! - 1. Arsenal - Manchester City

City ångar på mot titeln

Mikel Arteta har gått i den bästa av skolor när det kommer till att bemästra tränaryrket. Att få lära sig under Pep Guardiolas vingar är få förunnat och den blankpolerade hjässans lektioner ledde sedermera till att den klanderfria frisyren på Artetas huvud infann sig på Arsenals tränarbänk.

När de gamla kollegorna nu drabbar samman för femte gången sedan Arteta tog över Arsenal är det klar fördel Pep sett till inbördes möten. 3-0-1 lyder fördelningen sedan slutet på 2019 i alla tävlingar och mycket tyder på att Guardiola och gänget utökar de siffrorna under söndagen.

Manchester City ser nämligen oförskämt bra ut just nu och det tycks inte spela någon roll vilket motstånd som står på andra sidan. 17 (!) raka tävlingssegrar är en rad som får en att fullständigt tappa hakan. Försvaret är Premier Leagues överlägset bästa och offensiven hade också den varit bäst i klassen om inte stadsrivalen United slagit Southampton med 9-0. Potentiell rotation är alltid en faktor att väga in när vi talar om Manchester City, men då truppläget är det bästa på länge är känslan att nästan vem som helst kan spela var som helst, det ser lika bra ut ändå.

Arsenal har börjat prestera allt bättre fotboll i takt med att Arteta blivit varm i kläderna, men upp till Manchester Citys nivå skiljer det ofantligt mycket. Bukayo Saka är möjligtvis den enda spelaren som hade kunnat aspirera på en startplats i motståndarnas elva. Att Arsenal körde över Leeds ska inte vägas in för tungt i denna match, särskilt inte då The Gunners får betydligt kortare vila i benen då de så sent som i torsdags spelade Europa League mot Benfica. Dessutom väntar retur mot portugiserna fyra dagar efter denna match i Grekland.

Med slitna kroppar och en övermäktig motståndare på andra sidan riskerar Londonlaget att få sig en rejäl lektion och hur jag än vrider och vänder på det finns väldigt få, om ens några, argument för att gardera tvåan. City får mitt fulla förtroende!

Missar matchen

Nathan Aké, Manchester City (muskelskada)

Osäker till spel

Thomas Partey, Arsenal (knäskada)

Ilkay Gündogan, Manchester City (ljumskskada)

Derbyt! - 4. Milan - Inter

Inter kopplar greppet om Scudetton!

Derby della Madonnina är alltid speciellt, mycket tack vare den elektriska stämningen på San Siro. Så kommer det bekant inte bli denna eftermiddag men däremot är matchen hetare än på ett decennium. Dessa rivaler har nämligen inte slagits om Scudetton sedan säsongen 2010/11 när Milan drog det längsta strået.

Milan var i Belgrad i torsdags och tappade in en sen kvittering trots att de spelade med en man mer. Prestationen var återigen sisådär även om det ska nämnas att Pioli i viss mån roterade, bland annat vilades Zlatan. Oroväckande där var att ettrige Bennacer återigen gick sönder och inte kommer finnas med här. Det kommer bli tufft för de rödsvarta att vinna mittfältskampen.

Inters centrallinje ser nämligen ruggigt fin ut där Barella och Brozovic är helt givna. Om det blir Eriksen eller Vidal därutöver känns mer öppet. Hur som helst så känns de blåsvarta som klara favoriter till att plocka hem titeln med tanke på det spel de visat upp. 3-1 mot Lazio var en maktdemonstration där Lukaku glänste med två mål men framförallt en magisk assist.

Hans duell mot Zlatan blir extra intressant här med tanke på vad som hände mellan dessa giganter när de drabbade samman i Coppa Italia för en månad sedan. Då visades Zlatan ut och Inter kunde vända på drabbningen. Här lär svensken göra vad han kan för att få Lukaku och övriga blåsvarta lirare ur balans men det känns föga troligt.

Antonio Contes lag har fördel av att de inte längre spelar i Europa och således kunnat ladda till fullo inför detta stekheta derby. Även om Milan kan blixtra till håller jag Inter betydligt högre och statistiken talar tydligt för Nerazzurri de senaste åren. Tvåan är en strålande spik hela vägen upp till 50 procent.

Missar matchen

Brahim Díaz, Milan (lårskada)

Ismaël Bennacer, Milan (lårskada)

Stefano Sensi, Inter (muskelskada)

Spiken! - 5. Atalanta - Napoli

Skadedrabbat Napoli räcker inte till

Napoli var på besök i Andalusien i torsdags och det slutade med en käftsmäll mot Granada. De ljusblå hamnade i ett tidigt 0-2-underläge och kunde sedan inte hitta igenom spanjorernas kompakta försvar. Därmed är uppförsbacken brant inför returmötet på Stadio Diego Armando Maradona på torsdag.

Resultaten för napolitanarna har varit sisådär på slutet till följd av en mängd skador. Viktiga Manolas saknas i de bakre leden och även rollspelaren Demme samt pålitliga strikers som Lozano och Mertens. Glädjande här är åtminstone att Koulibaly ser ut att kunna vara tillbaka efter att ha drabbats av Covid-19. Han lär bilda mittbackspar med Maksimovic.

Det kommer dock bli svettigt för Napoli mot ett utvilat Atalanta som inte lirat sedan förra helgen mot Cagliari. Luis Muriel avgjorde då sent med sitt 13:e ligamål för säsongen. Imponerande med tanke på att han oftast agerat inhoppare. Duván Zapata och Josip Ilicic är svårpetade, och därutöver finns ett gäng ytterligare offensiva hot.

Med tanke på att Real Madrid väntar här på Gewiss Stadium i Champions League redan på onsdag ska det bli intressant att se hur Gasperini formerar sitt manskap. Troligt är ändå att han ställer bästa laget på banan och istället vilar ett gäng spelare till nästa veckas ligamatch mot Sampdoria. Detta möte är trots allt av högsta vikt i kampen om en CL-biljett till nästa säsong.

Lagen möttes faktiskt här i Bergamo för en dryg vecka sedan i Coppa Italias semifinal. Då vann Atalanta med 3-1 även om det spelmässigt var en relativt jämn historia. Med en tung resa i benen och flera spelare frånvarande tror jag Napoli får svårt även denna gång. Ettan är en spik att luta sig emot på denna luriga kupong, åtminstone om den landar under 60 procent.

Missar matchen

Hans Hateboer, Atalanta (fotskada)

David Ospina, Napoli (muskelskada)

Diego Demme, Napoli (muskelskada)

Dries Mertens, Napoli (vristskada)

Andrea Petagna, Napoli (muskelskada)

Elseid Hysaj, Napoli (vadskada)

Hirving Lozano, Napoli (lårskada)

Konstantinos Manolas, Napoli (vristskada)