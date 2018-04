Bortasvagt Roma förlorar mot Liverpool

Höjdaren - 1. Liverpool - Roma

Liverpool kopplar greppet om en finalplats!

Vi är framme i semifinal i Europas största klubblagsturnering och här möts två stora överraskningar. Liverpool har inte varit kvar som en av de fyra i Champions League sedan 2008, medan Roma aldrig nått så här långt i turneringens historia.

Liverpool har övertygat stort på vägen till denna semifinal. I åttondelsfinalen kördes Porto över med totalt 5-0 och i kvartsfinalen gjorde de röda processen kort med Premier League-vinnarna Manchester City och segrade med klara 5-1.

Roma har gått två betydligt hårdare möten där de vänt förlust på bortaplan till avancemang hemma på Olimpico via bortamål, först mot Shakhtar Donetsk och sedan mot Barcelona. Att vända på steken efter 1-4 borta mot Barca på Camp Nou får sägas vara en av de största skrällarna genom tiderna i Champions League.

Här får Roma chansen på nytt att avsluta i den eviga staden när det första mötet mot Liverpool går på Anfield. The Reds har varit omutbara på sin hemmaplan den här säsongen. Enda förlusten har kommit mot West Bromwich i FA-cupen. I Champions League har Jürgen Klopps mannar inte förlorat på Anfield och har dessutom inte släppt in något mål sedan mötet mot Sevilla i september.

Roma har gjort det riktigt bra i turneringen, men det är på Olimpico italienarna imponerat. På resande fot har Giallorossi förlorat tre av fem matcher och enbart lyckats besegra azerbajdzjanska Qarabag.

Mot ett stekhett Liverpool med Premier Leagues bästa spelare den här säsongen, Mohamed Salah, ger jag inte Roma några större chanser på Anfield. I dubbelmötet kan möjligen de gulröda störa, men de kommer troligen återigen få försöka vända på steken hemma i Rom. Först om ettan stiger upp över 70 procent bör gardering övervägas.

Missar matchen

Emre Can, Liverpool (ryggskada)

Adam Lallana, Liverpool (lårskada)

Joël Matip, Liverpool (lårskada)

Rick Karsdorp, Roma (korsbandsskada)

Osäker till spel

Nathaniel Clyne, Liverpool (muskelskada)

Aleksandar Kolarov, Roma (muskelskada)

Gregoire Defrel, Roma (vristskada)

Toppmötet - 2. Derby - Cardiff

Ovisst på Pride Park Stadium

Högintressant möte från The Championship mellan två lag som fortsatt har extremt mycket att spela för. Derby krigar för att ta en playoff-plats, medan Cardiff kämpar för att behålla andraplatsen, bakom Wolverhampton, som ger en direktplats till Premier League.

Cardiff har bara gjort en säsong (2013/14) i Englands finrum sedan 60-talet, men ser nu ut att kunna ta klivet upp till Premier League igen. Walesarna har en poäng ner till Fulham på tredjeplatsen och dessutom en match mindre spelad. En trepoängare på Pride Park Stadium under tisdagskvällen skulle således innebära att en seger till i de avslutande två omgångarna skulle räcka för uppflyttning.

Derby ligger just nu utanför playoff efter att ha haft greppet om en sådan plats under en längre tid. Formen har dock varit lite sisådär hos The Rams och närmast kommer de från tre raka förluster. Poäng mot Cardiff skulle dock innebära att Derby tar sig upp förbi Millwall på den så viktiga sjätteplatsen.

Även om formen är halvdan hos hemmalaget känns det på förhand inte alls som någon omöjlighet. Det finns klasspelare hos Derby där den landslagsmeriterade målvakten Scott Carson, den före detta Tottenham-spelaren Tom Huddlestone och skytteligaledaren Matej Vydra sticker ut lite extra.

Cardiff har egentligen inte spelare av samma klass, men däremot kanske The Championships allra bästa tränare. Neil Warnock har gjort underverk med den walesiska klubben och majoriteten av spelarna har tagit stora steg den här säsongen. Laget har en stark defensiv stabilitet, vilket 36 insläppta mål på 43 matcher vittnar om.

Detta känns på förhand helt öppet och kan egentligen sluta precis hur som helst. Helgardering är således att föredra här. Sett till streckning finns dock spelvärdet på ettan och krysset. Dessa tecken ska plitas ner först.

Missar matchen

Sam Winnall, Derby (korsbandsskada)

Ikechi Anya, Derby (vadskada)

Osäker till spel

Jazz Richards, Cardiff (vristskada)

Lee Peltier, Cardiff (smäll mot huvud)

Skrällen? - 5. Bristol Rovers - Wigan

Baksmälla för Wigan?

Wigan är tillbaka i The Championship! Efter lagets klara 4-0 seger mot Fleetwood Town i lördags stod det klart att The Latics återvänder till den engelska andradivisionen. Med flest gjorda mål framåt och minst insläppta är det inget snack om att de blåvita varit League Ones bästa lag den här säsongen.

Redan tre dagar efter det blev klart med avancemanget stundar dock nästa match för Wigan när de beger sig till västkusten för match mot Bristol Rovers. Att Wigan är ett bättre lag råder det självfallet ingen tvekan om, däremot om baksmällan från lördagens match har släppt och hur stor fokuseringen kommer vara de avslutande tre omgångarna.

Bristol Rovers är nykomlingar i League One och har stått för en stabil säsong. Piraterna, som de kallas, ligger på en stark mittenplacering och har ställt till det för en rad topplag, inte minst hemma på Memorial Stadium. Där har Rovers bara förlorat sex av 21 matcher och för en dryg vecka sedan tog de bland annat poäng mot andraplacerade Blackburn.

Med tanke på förutsättningarna har Wigan blivit på tok för högt streckade här. Det är svårt att sia om hur Wigans tränare, Paul Cook, kommer att mönstra sitt lag och även hur motivationen kommer att vara hos bortaspelarna. Närmare 80 procent på tvåan är således obefogad och här bör det därför garderas illa kvickt. Samtliga tecken och att försöka jobba in skrällen är rätt väg att gå!







Här nedan hittar ni tre spelförslag:

Hundringen - 1 hel, 5 halv (96kr): En bra men inte alltför dyr rad som kan ge klirr i kassan.

Henkes Favorit - 3 hel, 4 halv (432kr): Den rad jag själv genomgående spelar och har vunnit stora summor med genom åren.

Chansningen - (216kr): För dig som vill vinna de riktigt stora pengarna vid 13 rätt

(Vill du göra egna ändringar i Europatipset får du göra det här innan du trycker på "Spela Europatipset".)