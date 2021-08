"Bra skrällchans i europakvalet"

Skrällchansen! - 1. Galatasaray - St. Johnstone Galatasaray överskattas Galatasaray är som bekant en klassisk storklubb som brukar figurera i europeiska sammanhang. Något Champions League blir det dock inte. Turkarna blev nämligen totalt utspelade av PSV och torskade det dubbelmötet med totalt 2-7. Det märkliga var att Cimbom såg helt ointresserade ut. Dessutom startade lirare som Falcao, Feghouli, Babel och Diagne alla på bänken i returen. Den sistnämnda, som återfanns i West Bromwich i våras, hoppade dock in och gjorde mål. Diagne är en striker av hög kvalité och han ska ses med bra chans att starta nu. Defensivt ser det sämre ut. Yedlin var skadefri förra veckan och spelade 90 minuter då, men den tilltänkta ytterbacken på andra sidan, Van Aanholt, är osäker till spel med en känning. Luyindama och Marcao är samtidigt ett ganska osäkert mittbackspar och målvaktsveteranen Muslera har sina bästa dagar bakom sig. St. Johnstone är i detta kval efter att ha vunnit den Skotska Cupen i fjol. Det var ju ett ovanligt år då varken Rangers eller Celtic tog sig till final i den tävlingen. Just St. Johnstone slog ut Rangers i semifinalen och det säger en del om vilken kvalité som trots allt finns i laget. Rangers var för övrigt det lag som skickade ur Galatasaray i kvalet mot Europa League för ett år sedan. James Brown har hämtats in från Millwall och även om han satt på bänken i ligapremiären mot Ross County (0-0) är det en spelare som har mycket att ge. I den matchen var det en annan ytterspringare som fick mycket beröm för sin insats. Manchester United-talangen Reece Devine har lånats in och visade direkt att han kommer vara en viktig del i The Saints Europaäventyr. Galatasaray är såklart stora favoriter hemma i Istanbul och kommer de upp i nivå ska Lejonen ta hem detta. Insatsen mot PSV oroar dock rejält för då var Gala riktigt usla. St. Johnstone är inget extra, men det är ett lag som aldrig ger sig. Skottarna kommer löpa som aldrig förr och när ettan då är uppe i trakterna kring 90 procent och snurrar väljer jag att gardera. Missar matchen Emre Akbaba, Galatasaray (corona)

Omar Elabdellaoui, Galatasaray (ögonskada) Osäker till spel Patrick van Aanholt, Galatasaray (oklart)

Callum Booth, St. Johnstone (oklart)

Storfavoriten! - 5. Rosenborg - Domzale Rosenborg streckas för hårt Det är mycket svenskt i Rosenborg för tillfället. Den före detta Malmö-tränaren Åge Hareide, som visserligen råkar vara norrman, är tränare och i truppen finns Guillermo Molins, Paul Wiedesheim-Paul, Adam Andersson, Stefano Vecchia och Dino Islamovic. Den sistnämnda, som är landslagsman för Montenegro, har nätat i sina fem senaste framträdanden för klubben. Två av dessa var kvalmatcherna mot Hafnarfjördur från Island där RBK inte hade några som helst problem med att gå vidare. I ligan har de vitsvarta gått tyngre och bara lyckats vinna sex av 14 omgångar. Det är inget vidare facit. Mittfältet känns tunt sedan Kristoffer Zachariassen gått till Ferencváros och Markus Henriksen samt Per Ciljan Skjelbred dragit på sig skador. Domzale hade problem mot både Hesperange från Luxemburg och Honka från Finland, men lyckades besegra båda dessa motståndare med liten marginal. Det krävs såklart en bättre insats om slovenerna ska få med sig något från Lerkendal, men det är inga duvungar vi snackar om. För två år sedan blev de utslagna med totalt 4-5 av Malmö FF i kvalet mot Europa League. En minst sagt tuff tillställning. Österrikaren Arnel Jakupovic är en spännande anfallare som fått skolning i både MIddlesbrough och Juventus innan han hamnade i Slovenien. 18 ligamål har det blivit under de två senaste säsongerna och dessutom stod Arnel för båda fullträffarna i senaste kvalomgången mot Honka. Han ska göra det framåt tillsammans med den rutinerade bosniern Senijad Ibricic. Hemma i Trondheim ska såklart Rosenborg hållas högst, men precis som fallet var i Galatasarays match mot St. Johnstone streckas ettan på tok för högt. I skrivande stund är den uppe och snuddar kring 90 procent och det är såklart för mycket. Även om ettan är första tecken att rita ned väljer jag att gardera tidigt med åtminstone krysset. Missar matchen Per Ciljan Skjelbred, Rosenborg (hälseneskada)

Markus Henriksen, Rosenborg (knäskada)

Höjdaren! - 6. Trabzonspor - Molde Bra skrällchans för Molde Trabzonspor är ett topplag i Turkiet och i fjol blev det en fjärdeplats i ligaspelet. Sedan dess har de plockat in ett antal högprofilerade spelare på free transfer. Marek Hamsik, Bruno Peres och Gervinho är lirare med fina karriärer bakom sig. Visst har den trion kanske passerat zenit, men det finns ändå ett stort kunnande i deras kroppar. I övrigt ska målvakten Ugurcan Cakir nämnas. Han har tagit över som nummer 1 i Turkiets landslag och har hög potential. Ghananen Caleb Ekuban och greken Anastasios Bakasetas är två andra lirare som leder detta lag. I sina bästa stunder kan Trabzonspor mäta sig med de allra bästa lagen i Turkiet, men det är ett ojämnt lag. Dessutom ska det sägas att detta är deras första tävlingsmatch för säsongen. Molde gjorde stor succé i Europa förra säsongen då de tog sig hela vägen till åttondelsfinal där norrmännen också pressade Granada hela vägen in i kaklet. Till den här kvalmatchen har Molde tagit sig genom att slå ut Servette med totalt 3-2. Första mötet slutade då 3-0 och Molde tog knappast ut sig i returen i Schweiz. Nu lär det dock vara full fart från start. Besökarna leder den norska ligan efter 14 spelade omgångar och truppen ser lika vass ut som i fjol. Offensiven med Eikrem och Aursnes bakom Omoijuanfo, Brynhildsen och Hestad är svår att hantera. Bakåt gäller det att den svenska målvakten Andreas Linde håller nerverna i styr om Molde ska kunna stå emot Trabzonspors förmodade attack. Spelarna i Trabzonspors trupp har såklart betydligt större meriter än Moldes dito och får de till en riktig fullträff får norrmannen en jobbig kväll. Samtidigt är det säsongens första tävlingsmatch och det är inte så enkelt att nå 100 procent redan från start. Ett Molde som är mitt uppe i sin säsong ska ses med större chans än vad strecken gör gällande. Gaffeln (etta-tvåa) blir en bra lösning. Missar matchen Fredrik Sjölstad, Molde (vristskada)

Martin Ellingsen, Molde (knäskada)

Kristoffer Haraldseid, Molde (knäskada)