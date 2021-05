"Chelsea säkrar finalplats - Real Madrid förlorar"

Veckans Europatips ser riktigt intressant ut. Vi inleder med semifinalen i Champions League mellan Chelsea och Real Madrid där britterna ska gälla som favoriter. Därefter är det främst fokus på den portugisiska ligan, men även fajter från Danmark, Tyskland och Europa League tar plats på denna tvådagarsbong. Med 4 miljoner kronor i jackpot och ett koppel skevt streckade matcher har jag stora förväntningar på raden. Köp era andelar via länken här nedan för att jobba in 13 tillsammans med mig!

Semifinalen! - 1. Chelsea - Real Madrid

Chelsea till final

Nu ska det avgöras om det blir Chelsea eller Real Madrid som tar sig till Istanbul. Dubbelmötet lever i allra högsta grad efter 1-1 i Madrid. Det borde dock vara ännu större fördel Chelsea med tanke på alla chanser de skapade förra veckan. Bland annat brände Timo Werner ett jätteläge bara några meter från målet. Med lite mer skärpa hade de blåklädda vunnit den matchen.

Vinst blev det istället i helgens ligamatch mot Fulham vilket gör att Londonklubben håller en Champions League-plats i Premier League. Thomas Tuchel roterade en del i sin elva då och gav bland annat Kanté och Jorginho lite välbehövlig vila. Den duon lär komma in på mittfältet igen och därmed ge Mason Mount, som varit lagets bästa spelare under våren, en mer framskjuten plats. Troligen startar Pulisic och Werner bredvid Mount även om Havertz visade klass med sina två mål under lördagen.

Real Madrid dominerade sin helgmatch mot Osasuna fullständigt, men det dröjde tills det bara var 15 minuter kvar att spela innan matchens första mål föll. Då var det de defensiva kuggarna Casemiro och Militao som nätade. Militao lär ta plats i mittförsvaret återigen även fast Sergio Ramos är tillbaka. Varane har nämligen dragit på sig en skada och missar matchen.

Marcelo ser däremot ut att kunna delta tack vare att Real skickar in brassen med ett privatplan. Vänsterspringaren har nämligen blivit utvald till att övervaka ett val, något som ingen spansk medborgare får slippa undan. I övrigt är det som vanligt veteranerna Karim Benzema, Toni Kroos och Luka Modric som ska göra det för Real. Tre spelare av allra högsta klass.

Real Madrid måste göra mål för att kunna ta sig vidare från dubbelmötet och det är inte helt enkelt att näta på detta Chelsea. Benzemas mål är faktiskt det enda som The Blues släppt in på de fem senaste tävlingsmatcherna. Tuchels mannar känns tyngre och jag tror att Real Madrid får svårt att hänga med i svängarna. Stannar ettan under 50 procent backar jag den hela vägen. Spik!

Missar matchen

Mateo Kovacic, Chelsea (knäseneskada)

Dani Carvajal, Real Madrid (knäseneskada)

Federico Valverde, Real Madrid (corona)

Lucas Vázquez, Real Madrid (knäskada)

Raphaël Varane, Real Madrid (muskelskada)

Stormötet! - 7. Benfica - Porto

Benfica närmar sig andraplatsen

Titeln i Primeira Liga är vigd åt Sporting som med fyra omgångar kvar att spela leder med sex pinnar före Porto. Bakom de grönvita går dock Porto och Benfica en hård kamp om andraplaceringen som ger direktplats till nästa års gruppspel i Champions League. Inför torsdagens batalj befinner sig Örnarna från huvudstaden fyra poäng bakom sina blåvita rivaler.

Benfica har dock sett bättre och bättre ut mot slutet. Mot Tondela senast var det inget snack, de rödvita vann då med 2-0. Everton gjorde en av sina bättre matcher i Benfica-tröjan och fick mycket beröm av tränare Jorge Jesus efteråt. När han och Pizzi är på spelhumör och har den hårt arbetande anfallsduon Waldschmidt och Seferovic framför sig är huvudstadslaget svårstoppade.

Efter poängtappet mot Moreirense, där Sergio Conceicao attackerade domarna efter matchen och fick rött kort, spelade Porto hemma mot Famalicao i lördags. Det blev seger med 3-2, men spelmässigt imponerade Drakarna inte alls. Möjligen är Porto på väg in i en formsvacka i slutet av säsongen. Jesús Corona tvingades gå av efter en kvarts spel då och är tveksam till spel här.

Mot Famalicao saknades Pepe på grund av avstängning och det är en anledning till att de släppte in två mål. Den 38-årige mittbacken har varit strålande under hela säsongen och brukar tända till lite extra när det vankas stormatcher. Offensivt är det Taremi, Marega och Oliveira som ska göra det och det är en trio som nätat mot både Juventus och Chelsea under våren.

Porto har varit starkare i lagens inbördes möten under de senaste åren. Benfica känns dock snäppet hetare för tillfället och hemma i Lissabon ska de gälla som favoriter, speciellt med tanke på att de rödvita måste vinna för att kunna utmana om andraplatsen. Ettan är därför en given utgång, men på mitt andelssystem är det inte otänkbart att jag garderar med ett kryss, ett resultat som Porto hade varit väldigt nöjda med.

Missar matchen

André Almeida, Benfica (knäskada)

Tiago Araújo, Benfica (oklart)

Ivan Marcano, Porto (muskelskada)

Mouhamed Mbaye, Porto (knäskada)

Osäker till spel

Jesús Corona, Porto (oklart)

Bottenstriden! - 11. Hertha Berlin - Freiburg

Hertha blir övervärderade

Efter att Hertha Berlin spelade 2-2 mot Borussia Mönchengladbach den tionde april har huvudstadslaget suttit i karantän på grund av coronafall i truppen. Det har gjort att Hertha nu ska avsluta Bundesliga med sex matcher på 20 dagar. Den första spelades i måndags när Berlinklubben löste en pinne borta mot Mainz. Det var fjärde raka matchen utan förlust och fler poäng behövs, värdarna befinner sig nämligen på nedflyttningsplats med tre pinnar upp till säker mark, dock med två matcher färre spelade.

Mot Mainz var det Lucas Tousart som satte dit Herthas mål i 1-1-matchen. Det var faktiskt fransmannens första mål för klubben sedan han kom från Lyon. Det är en skicklig mittfältare och med Khedira och Guendouzi bredvid sig borde hemmalaget kunna styra spelet oftare än vad de gör. Framåt är Cunha, Córdoba och Piatek tre starka namn. Lukebakio, Jarstein och Plattenhardt saknas dock fortfarande och det är tre tunga avbräck.

Freiburg har däremot inga skador alls och har betydligt närmare Europaplatserna än nedflyttningsstrecket. Med nio poäng och tre placeringar upp till sexan Bayer Leverkusen lär det dock inte bli något spel ute på kontinenten nästa säsong. Freiburg kan dock spela helt utan press, något som verkligen inte motståndarna kan göra. Gästerna har dessutom ett trevligt lag.

Närmast kommer Streichs mannar från 1-1 mot Hoffenheim efter att den italienska landslagsmannen Vincenzo Grifo fastställt slutresultatet på straff med några minuter kvar att spela. Grifo började annars på bänken, offensivt har Freiburg många alternativ. Demirovic, Petersen, Sallai och Höler är fyra andra vassa lirare som Herthas försvar får se upp med.

När lagen möttes innan jul körde Freiburg över Hertha med 4-1 och faktum är att de bara har förlorat ett av de åtta senaste inbördes mötena. Ändå streckas ettan stenhårt. Visst finns motivationsfaktorn där, men jag tycker ändå att besökarna ska ses med bättre chans än vad strecken antyder. Jag plockar tidigt med rensartvåan även om alla tecken smakar bäst.

Missar matchen

Dodi Lukebakio, Hertha Berlin (corona)

Rune Jarstein, Hertha Berlin (corona)

Marvin Plattenhardt, Hertha Berlin (corona)

Luca Netz, Hertha Berlin (vristskada)

Eduard Löwen, Hertha Berlin (muskelskada)