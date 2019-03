Chelsea sätter press på konkurrenterna

Värdespiken! - 2. Everton - Chelsea

Chelsea klättrar till femteplatsen

Chelsea är ett av fyra lag som slåss om att knipa de två återstående Champions League-platserna bakom överlägsna duon Manchester City och Liverpool. Vid vinst här går The Blues till uppehåll på samma poäng som fyran Arsenal och en pinne bakom trean Tottenham. För att ta över fjärdeplatsen krävs en sexmåls-seger och det är väl knappast troligt.

I torsdags vann dock London-gänget med 5-0 borta mot Dynamo Kiev och gick därmed vidare till kvartsfinal med totalt förkrossande 8-0. I Ukraina stod Olivier Giroud för ett hattrick och bör ha satt en del myror i skallen på Maurizio Sarri inför helgens ligamatch. Gonzalo Higuaín har inte direkt dominerat sedan han kom till den engelska huvudstaden och en Giroud i målform bör kunna utmana om en startplats. Det verkar dessutom som att argentinaren är småsjuk så fransmannen, som leder skytteligan i Europa League, kan mycket väl få chansen från start.

I övrigt ser de blåkläddas trupp stark ut med alla viktiga spelare friska och hela. Namn som Eden Hazard, Willian, Pedro, Jorginho och N’Golo Kanté gör att det vattnas i munnen. Chelsea har haft en del problem på bortaplan under 2019 där årets tre första ligamatcher samtliga förlorades. Den värsta formsvackan verkar dock vara bortblåst nu, även om förra helgens insats mot Wolverhampton (1-1) inte var något vidare.

Everton har storsatsat och tittar man bara på namnen i truppen ser det otroligt bra ut. Dock har spelare som Theo Walcott och Cenk Tosun med flera floppat rejält. De enda som levererat är Gylfi Sigurdsson och Richarlison som tillsammans stått för mer än hälften av lagets ligamål.

Även bakåt finns det namn som förpliktigar som Michael Keane, Yerry Mina och Phil Jagielka. Detta har dock inte varit deras säsong och samtidigt har landslagsmålvakten Jordan Pickford stått för en del helt oförklarliga misstag. Dessa faktorer har tillsammans lett till att The Toffees faktiskt ligger på den undre halvan av tabellen.

De sex senaste mötena mellan lagen har slutat med två oavgjorda resultat och fyra segrar för Chelsea. Det är inget snack om att gästerna har en bättre trupp som dessutom håller ihop på ett annat sätt än hemmalagets. Tvåan verkar streckas runt 50 procent och håller den sig där är det en väldigt vettig värdespik.

Missar matchen

Osäker till spel

Davide Zappacosta, Chelsea (oklart)

Gonzalo Higuaín, Chelsea (sjukdom)

Gary Cahill, Chelsea (ryggskada)

Phil Jagielka, Everton (oklart)

Leighton Baines, Everton (ryggskada)

Séamus Coleman, Everton (sjukdom)

Derbyt! - 4. Milan - Inter

Europajakt i Milano

Det ska spelas ett Derby della Madonnina i Milano när stadens två stora lag, Milan och Inter, ska göra upp på den gemensamma hemmaarenan San Siro. Inför den 28:e omgången av Serie A ligger faktiskt båda på Champions League-plats. Först är Milan på en tredjeplats medan Inter är en pinne bakom på plats fyra.

De rödsvarta har visat prov på storslagen form en längre period. Ingen förlust på italiensk mark under 2019. Enda torsken detta året var i Supercupfinalen mot Juventus och den matchen spelades logiskt nog i Saudiarabien. Närmast kommer Gattusos manskap från fem raka ligasegrar.

Under vintern försvann Higuaín till Chelsea och istället hämtades polacken Piatek in från Genoa. En chansning kan tyckas med tanke på att anfallaren bara gjort en halv säsong på den här nivån. Det har dock slagit helt rätt ut. Milans nummer 19 har startat åtta matcher för sin nya klubb och gjort åtta baljor på dessa tillställningar. Oerhört imponerande. Han har dock inga bra minnen av Inter då polacken torskade med 0-5 mot de blåsvarta under hösten när han tillhörde Genoa.

Inter har haft en hel del problem kring Mauro Icardi som varit skadad och dessutom hamnat i konflikt med klubben. Bland annat blev argentinaren av med sin lagkaptensbindel och det lär bli en flytt i sommar för måltjuven. Här lär han inte delta och även Nainggolan och Miranda är osäkra kort. Tungt för Nerazzurri.

Spalletti har dock en på pappret ganska fin trupp till förfogande. Spelare som Brozovic, Perisic och Candreva håller hög klass. dessutom har unga Lautaro Martínez visat framfötterna i Icardis frånvaro. I torsdags blev det en tung förlust mot Eintracht Frankfurt i Europa League men då saknades Martínez och med honom borta fanns ingen skärpa framåt.

På senare år har det varit fördel Inter när det kommit till derbymatcher i Milano. De sex senaste har slutat med två blåsvarta vinster och fyra oavgjorda tillställningar. Det kommer bli stenhårt och jämnt även denna gång då poängen betyder väldigt mycket i jakten på topp 4. Det streckas dock inte alls speciellt jämnt. Milan ställs ut som stora favoriter och det känns inte helt korrekt. Börja med värdet till höger, men helgardera tidigt.

Missar matchen

Giacomo Bonaventura, Milan (knäskada)

Sime Vrsaljko, Inter (knäskada)

Osäker till spel

Cristián Zapata, Milan (lårskada)

Radja Nainggolan, Inter (vadskada)

Miranda, Inter (bruten näsa)

Mauro Icardi, Inter (knäskada?)

Skrällchansen! - 6. Real Betis - Barcelona

Real Betis pressar Barcelona igen?

På mäktiga Benito Villamarín stundar en väldigt intressant tillställning mellan Real Betis och Barcelona. Gästerna har lyckats med det mesta under säsongen. De är i final i Copa del Rey, i kvartsfinal i Champions League där Manchester United väntar och dessutom leder Blaugrana ligan med sju pinnar före Atlético Madrid. Som om inte det vore nog heter ettan och tvåan i skytteligan Lionel Messi och Luis Suárez.

Det sprakar inte alltid om Barca men de blåröda lyckas alltid vinna fotbollsmatcher. Senaste ligamatchen imponerade de verkligen inte men vände ändå 0-1 till 3-1 mot bottenlaget Rayo Vallecano. Som vanligt är katalanerna oerhört beroende av Messis trollkonster. Coutinho har inte alls lyckats i klubben och har faktiskt stundtals blivit utbuad av publiken. Lite hårt kan tyckas när klubben fortfarande är kvar i alla tävlingar.

Gästerna har inte förlorat en enda ligamatch sedan elfte november. Den gången blev det förlust hemma på Camp Nou med 3-4. Motståndare? Jo, just Real Betis. Nu ska de grönvita från Sevilla försöka göra om bedriften på hemmagräs.

Béticos blev för några veckor sedan utslagna ur Europa League mot Rennes och har därför varit spellediga i veckan. Det bör alltså vara något fräschare ben hos hemmalaget jämfört med gästerna. Truppläget är också bra vilket bör innebära att laget från Sevilla kommer starta med spelare som Carvalho, Lo Celso, Guardado, Canales och inte minst Barcelona-produkten Marc Bartra.

Real Betis har en poäng upp till sjätteplacerade Sevilla inför helgens matcher och behöver öka takten om det ska bli något Europaspel kommande säsong. De brukar ha problem att föra matcher mot lite sämre motstånd och tappar många viktiga poäng i sådana tillställningar. Dock brukar Betis höja sig när svårighetsgraden på motståndet ökar. Bland annat har de besegrat Sevilla och Atlético Madrid på hemmagräs denna säsong. Tar de Barca också? Omöjligt är det inte och när ettan då streckas runt 10 procent är det ett måste att ha med på kupongen. Alla tecken är dock bäst.

Missar matchen

Júnior Firpo, Real Betis (oklart)

Ousmane Dembélé, Barcelona (knäseneskada)

Rafinha, Barcelona (knäskada)

Osäker till spel

Antonio Barragan, Real Betis (fotskada)

Thomas Vermaelen, Barcelona (vadskada)