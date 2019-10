"Chelsea tar revansch efter ligapremiären"

Spiken! - 1. Chelsea - Manchester United

Chelsea tar revansch på ligapremiären

Det ska spelas åttondelsfinaler i den engelska Ligacupen och på Stamford Bridge hittas ett av två riktiga stormöten när Chelsea tar emot Manchester United. Dessa två lag möttes i premiären av Premier League och då vann Solskjaers mannar med hela 4-0 på Old Trafford. Sedan dess har dessa två lags säsonger gått åt vitt skilda håll.

Chelsea har spelat upp sig och har efter 4-2-segern mot Burnley i lördags faktiskt sju raka segrar i alla tävlingar. Offensiven med Abraham, Pulisic, Mount och Willian har fungerat strålande. Här lär en del av dessa få vila men det öppnar bara upp för Batshuayi, Giroud, Hudson-Odoi och Pedro att få speltid. Inga dåliga namn det heller.

Manchester United vann borta mot Norwich med 3-1 trots att de rödklädda faktiskt missade två straffar i matchen. Därmed har United bränt fyra av sex elvametare i Premier League denna säsong. Ironiskt nog är de i denna åttondelsfinal efter att ha besegrat Rochdale på just straffar i sextondelen. Räkna med att gästerna helst vill ha ett avgörande efter 90 minuter här.

Marcus Rashford stod för ett av målen mot Norwich och ser vass ut. Här behöver dock anfallaren förmodligen vilas. Han har redan deltagit i 17 matcher med klubb- och landslag sedan säsongen började och har haft en del problem med sina ljumskar. Gästernas trupp är dock ganska tunn och det finns inte så många andra alternativ längst fram förutom möjligen Martial och Greenwood.

United har roterat truppen under Europa League denna höst och då har de faktiskt inte alls sett speciellt bra ut. Skulle de ställa upp med en likadan elva på Stamford Bridge finns risken att de blir blåsta av stolen. Bortalaget har bara vunnit här en gång på de senaste sju åren och arrangörsklubben, som gick till final i Ligacupen i fjol, får gälla som favoriter. Ettan spikas.

Missar matchen

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (hälseneskada)

Andreas Christensen, Chelsea (knäseneskada)

Paul Pogba, Manchester United (vristskada)

Eric Bailly, Manchester United (knäskada)

Osäker till spel

Ross Barkley, Chelsea (vristskada)

N’Golo Kanté, Chelsea (ljumskskada)

Antonio Rüdiger, Chelsea (ljusmskskada)

Diogo Dalot, Manchester United (benskada)

Demetri Mitchell, Manchester United (knäskada)

Nemanja Matic, Manchester United (oklart)

Axel Tuanzebe, Manchester United (höftskada)

Timothy Fosu-Mensah, Manchester United (knäskada)

Luke Shaw, Manchester United (knäseneskada)

Höjdaren! - 2. Liverpool - Arsenal

Stormöte på Anfield

Även Liverpool och Arsenal har redan mötts en gång denna säsong. Den gången var det Premier League som gällde och Salah lurade bort David Luiz fullständigt ett par gånger och avgjorde den matchen. Nu lär vi dock få se två rejält roterade elvor så troligen kommer varken Salah eller Luiz till start. Vem fäller då avgörandet?

För Arsenal är detta en otroligt viktig match för att vända vansinnet bland supportrarna. De flesta har fått nog av Unai Emerys andefattiga spel och när Crystal Palace hämtade in 0-2 till 2-2 på Emirates visste ilskan inga gränser. Det hela kulminerade i att Xhaka buades av planen och svarade med att kasta lagkaptensbindeln på marken och skrika “f**k off” till supportrarna. Otroliga scener.

Xhaka lär garanterat vilas här för att lugna känslorna något och ärligt talat är det ingen förlust rent spelmässigt. Arsenal har gjort sina bästa insatser i år när det är just “reserverna” som spelat, i Europa League och i Ligacupen. Här lär Saka, Torreira, Kolasinac, Martinelli, Bellerín, Holding och Mustafi alla starta. Inga dåliga spelare alls.

Liverpool har som uttalat mål denna säsong att ta sin första Premier League-titel genom historien. Därför lär Klopp ge välbehövlig vila till Mané, Firmino, Salah, Robertson och Van Dijk, bland andra. Visst håller även ersättarna hög klass och Oxlade-Chamberlain är en spelare som säkerligen vill visa vad han går för mot sitt gamla lag. Det skiljer dock mindre mellan lagens så kallade reserver än vad det gör om de ställer upp med sina “ligaelvor”.

Sett till de förväntade elvorna här ser faktiskt Arsenals lag lika starkt ut som Liverpools. När gästerna dessutom lär ta den här matchen på betydligt större allvar än vad The Reds gör ska The Gunners ses med hyfsad chans att ta sin första bortavinst på Anfield Road på sju år. När ettan streckas dunderhårt blir valet att söka utdelning och istället tippa X2.

Missar matchen

Reiss Nelson, Arsenal (knäskada)

Xherdan Shaqiri, Liverpool (vadskada)

Nathaniel Clyne, Liverpool (knäskada)

Osäker till spel

Virgil van Dijk, Liverpool (benskada)

Mohamed Salah, Liverpool (vristskada)

Joel Matip, Liverpool (knäskada)





Helgarderingen! - 6. Lazio - Torino

Överstreckat Lazio får problem

Det har inte sett direkt övertygande ut för Lazio rent spelmässigt på sistone. 2-2 mot Bologna, 3-3 mot Atalanta samt 1-2 mot Celtic i Europa League är inga resultat som blidkar fansen direkt. Därför var det oerhört viktigt för Inzaghis gäng att de lyckades plocka tre poäng borta mot Fiorentina. Segern säkrades som vanligt av skyttekungen Ciro Immobile som nickade in sitt tionde mål för säsongen.

Med 15 inspelade poäng ligger Lazio sexa efter nio spelade omgångar och det skiljer bara två pinnar upp till Napoli på fjärdeplatsen som ger spel i Champions League kommande säsong. Känslan är dock att Lazio inte riktigt har tillräckligt bra trupp för att utmana om topp 4 hela vägen in i kaklet. Bakom Immobile ser det något tunt ut.

Mot Fiorentina var Luis Alberto direkt misslyckad och Milinkovic-Savic har inte fått ut all kapacitet under hösten. Correa, som gjorde ett mål mot Viola, har däremot sett ganska fin ut och där finns det ett partnerskap med Immobile att bygga vidare på. Defensivt har endast tio mål släppts in i ligan men Acerbi, Radu och Gabarron är kanske inte någon supersäker backtrio.

Något för Andrea Belotti att utnyttja. Torinos striker har bara hittat nätet fem gånger hittills, men har under hösten varit bofast i Mancinis landslag och där visat vilken stor spelare han är. Tillsammans med Verdi, Falque och Zaza finns här “fire power” som kommer ställa Lazios försvar på stora prov. Mittfältet är inte heller så pjåkigt med Rincón, Baselli och Ansaldi bland andra.

De sju senaste gångerna dessa två lag mötts har de vunnit två gånger vardera medan resterande tre fajter slutat oavgjort. Ändå streckas ettan upp runt 80 procent av svenska folket som i vanlig ordning främst kollar tabell. Så stor är inte vinstchansen för värdarna. Plocka med samtliga tecken och jobba in bortaskrällen i Rom.

Osäker till spel

Alejandro Berenguer, Torino (vristskada)