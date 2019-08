"Chelsea tar revansch efter tunga premiären"

Spiken! - 1. Chelsea - Leicester

Chelsea tar revansch på sin snöpliga premiär

Chelsea-legendaren Frank Lampard är ny tränare i The Blues och i sin första stora uppgift som ansvarig ställdes han mot Manchester United på Old Trafford i premiären av Premier League. Det slutade med en hemsk smäll. 0-4 blev slutresultatet och genast började olyckskorparna kraxa. Så illa såg det dock inte ut spelmässigt.

I den första halvleken mot United var Chelsea riktigt bra och hade ett par bollar i virket. Att de låg under redan i paus var främst ett resultat av Kurt Zoumas klumpiga försvarsspel. I veckan var Chelsea i Istanbul och spelade europeisk supercupfinal mot Liverpool. Där stod Lampards mannar för en riktigt fin insats och hade faktiskt två bollar i mål som underkändes för knappa, men klara, offsider. Till sist blev det torsk även där på straffar.

N’Golo Kanté var en gigant i onsdagens tillställning och den ettrige fransmannen saknades i startelvan förra helgen. Det lär han inte göra mot Leicester. Dessutom är Antonio Rüdiger tillbaka och med tysken i backlinjen blir försvaret betydligt säkrare. Visst märks fortfarande avsaknaden av Eden Hazard men unge amerikanen Pulisic såg hyperintressant ut mot Liverpool.

Leicester spelade 0-0 i sin premiär mot Wolverhampton. Det är två lag som har ambitioner om att hamna topp 7 och matchen var sevärd där The Foxes var det klart bästa laget rent spelmässigt. Nyförvärvet Ayoze Pérez såg bra ut tillsammans med Vardy längst fram. Dessutom såg mittfältet med Ndidi, Tielemans, Choudhury och Maddison starkt ut. Svagheten finns i försvaret efter att Harry Maguire sålts till Manchester United och det är något Chelsea ska kunna utnyttja.

Leicester vann faktiskt motsvarande möte i fjol med 1-0 och är en motståndare som måste tas på allvar. Det är dock den enda seger rävarna har mot Chelsea på de nio senaste inbördes. Spelare för spelare är det inget tvivel om att The Blues är bättre och här lär de vara ruskigt revanschsugna. Då ska ettan hållas som trolig.

Missar matchen

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (hälseneskada)

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (hälseneskada)

Osäker till spel

-

Derbyt! - 4. Atlético Madrid - Getafe

Atlético för stora favoriter

Atlético Madrid har stundtals sett helt magnifika ut under försäsongen, inte minst när de fullständigt pulveriserade värsta konkurrenten Real Madrid med galna 7-3. Senast var det Juventus som besegrades med 2-1 på Friends Arena i Solna efter att Thomas Lemar och Joao Felix stått för målen.

Just Felix köptes in för en bit över miljarden och den portugisiska talangen har sett ruskigt fin ut. Det är inget tvivel om att han kommer bli en världsstjärna men frågan är om han är redo att leda Atlético redan från start. Llorente, Hermoso och Trippier är andra spelare som köpts in till Simeones gäng.

Trots att de rödvita köpt spelare för nästan två och en halv miljard har de faktiskt gått plus under sommaren. Griezmann, Rodri, Hernández och Martins har nämligen skeppats iväg för i runda slängar tre miljarder. Truppen ser ändå minst lika stark ut i år, men möjligen kommer det ta ett par omgångar innan vi får se det bästa av Atlético.

Getafe stod för en strålande säsong i fjol och slutade faktiskt femma i La Liga. Det gör att de i år kommer få spela Europa League. Ingen liten framgång för det lilla laget från en av Madrids förorter. Det är säkert en stor anledning till att Pepe Bordalás har fått behålla hela sin trupp. Angel, Molina och Mata är en extremt fin offensiv trio. I sin senaste träningsmatch besegrade faktiskt Getafe Atalanta med hela 4-1.

Atlético ska givetvis vara stora favoriter här och de har faktiskt vunnit de tio senaste derbyna mot Getafe. Ettan streckas dock alldeles för hårt och med tanke på att det är en premiär känns det inte helt rätt. Getafe har ett lag för den övre halvan och får inte underskattas. Plocka med alla tecken där tvåan rensar ruskigt fint.

Missar matchen

Diego Costa, Atlético Madrid (avstängd)

Sime Vrsaljko, Atlético Madrid (avstängd)

Vitorino Antunes, Getafe (knäskada)

Osäker till spel

-

Hemmafavoriten! - 10. AIK - Kalmar FF

Gnaget streckas hårt

Det är tufft matchande just nu för AIK som under torsdagen gick vidare till playoff i kvalet till Europa League efter att ha slagit ut Sheriff Tiraspol med sammanlagt 3-2. Där väntar Celtic. Ingen enkel motståndare för Gnaget. Innan dess gäller det dock att hänga på i tätstriden av Allsvenskan och där går de svartgula ruskigt starkt.

Gnaget har fem raka seriesegrar vilket innebär att de efter 19 spelade omgångar bara har en poäng upp till ettan Djurgården. Truppen är i det närmaste skadefri, endast Chinedu Obasi är tveksam till spel, vilket innebär att Norling har flera alternativ på alla positioner. Speciellt efter att Nabil Bahoui återvänt till huvudstaden. Bahoui har nu stått för tre baljor på sina två senaste framträdanden.

AIK är väldigt bra hemma på Friends och har faktiskt bara förlorat en allsvensk match här sedan juli 2017. Då var det just Kalmar som stod för motståndet. Kan smålänningarna göra om den bedriften? En sak som kan tala för det är just AIK:s Europaäventyr. Det bör sitta i benen att de hade en tuff match för bara några dagar sedan.

Kalmar har dock varit bedrövliga under säsongen. Med raden 2-9-8 ligger de på negativ kvalplats inför helgens matcher. Närmast kommer de åtminstone från två raka oavgjorda fajter mot Hammarby och Örebro. Senast mot ÖSK stod Viktor Elm för ett riktigt drömmål. Hans bror Rasmus har saknats flera veckor med halsfluss men är åter i träning. Skulle mittfältaren kunna delta här vore det en rejäl förstärkning.

Papa Diouf är i alla fall redo för spel igen och kan mycket väl få starta. Det innebär att det egentligen bara är Piotr Johansson och Alexander Ahl Holmström som helt säkert är borta här. På pappret förfogar trots allt Magnus Pehrsson över en ganska duglig trupp och här blir gästerna för stora underdogs. Den högt streckade ettan måste garderas omgående.

Missar matchen

Alexander Ahl Holmström, Kalmar FF (armbrott)

Piotr Johansson, Kalmar FF (lårskada)

Osäker till spel

Chinedu Obasi, AIK (vadskada)

Rasmus Elm, Kalmar FF (sjukdom)

Samuel Adrian, Kalmar FF (knäskada)