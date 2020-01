Bortafavoriten! - 2. Sheffield United - Manchester City City får kämpa för poängen Manchester City har gett upp ligatiteln och nu är det enda som betyder något att säkra Champions League-platsen så fort som möjligt så de ljusblå sedan kan fokusera helt och hållet på resterande tävlingar de deltar i. Sheffield United har faktiskt otroligt nog även de lite hugg på en plats i mästarturneringen då de ligger sexa, endast sex poäng bakom Chelsea. Under hela säsongen har Sheffield United presterat storartad fotboll med en spelargrupp som verkligen ger allt i alla situationer. Det räckte till en poäng med mersmak på Emirates i lördags. The Blades har bara förlorat tre matcher sedan september månad och två av dessa var bortamatcher mot Liverpool och Manchester City. Då Chris Wilder har en i stort sett skadefri trupp till förfogande ska inte värdarna underskattas. Manchester City vann alltså mot detta Sheffield för några veckor sedan, men de rödvita stod då emot bra. Det krävs en fullt fokuserad insats från Guardiolas adepter om de ska lösa tre poäng. Även City har dock en i stort sett skadefri trupp (endast Sané och Laporte saknas) och då är det på pappret kanske landets bästa samling spelare. De Bruyne, Sterling och Agüero är i den absoluta världseliten. Mot Crystal Palace i lördags hade The Citizens problem med att bryta ner Londonklubbens säckförsvar. Det dröjde till matchens sista tio minuter innan Agüero hittade rätt två gånger om. Det räckte trots argentinarens mål bara till en poäng då Fernandinho styrde in en boll i eget nät i slutminuterna. Det visar att City trots allt inte är helt omöjliga att rubba. Manchester City mot en nykomling, det är såklart inget snack om att besökarna ska gälla som solklara favoriter här på Bramall Lane. Samtidigt har de under säsongen visat att de går att störa. När den givna utgångstvåan då är på väg att streckas lite väl högt är det inte fel att plocka med en kryssgardering. Missar matchen Leroy Sané, Manchester City (knäskada)

Aymeric Laporte, Manchester City (knäskada)

Streckmötet! - 3. Aston Villa - Watford Viktiga poäng på spel på Villa Park Bottenstriden tätnar allt mer i Premier League. Mellan plats 15 och plats 19 skiljer det bara fem poäng. Precis under giljotinen återfinns Aston Villa med 22 inspelade poäng medan Watford är en pinne och en placering före. Båda lagen är således definitivt i behov av en trea när de drabbar samman i Birmingham. Aston Villa tog en stark poäng borta mot Brighton i lördags efter att kultspelaren Jack Grealish stänkt dit 1-1 i den andra halvleken. Pepe Reina, som värvats in efter att Tom Heaton och Jed Steer båda skadat sig, gjorde då debut mellan stolparna. En okej första match av spanjoren även om han kanske kunde ha tagit Brightons ledningsmål. Defensivt var det ett klart steg upp jämfört med 1-6-förlusten mot Manchester City, även om Brighton såklart inte håller samma klass som de regerande engelska mästarna. Mings, Hause och Konsa är en ganska skicklig försvarstrio och framför dessa löpte Nakamba och Drinkwater oerhört mycket. Det kommer behövas en minst lika stark arbetsinsats här. Watford är nämligen ett av seriens allra formstarkaste lag. Visserligen blev det bara 0-0 i helgens ligafajt mot Tottenham, men där missade Troy Deeney en straff i slutet av matchen. Det var sjunde raka tävlingsmatchen utan förlust för The Hornets som ser ut som ett helt nytt lag under Nigel Pearsons ledning. När dessa lag möttes på Vicarage Road för mindre än en månad sedan vann Watford med 3-0, trots att det stod 1-0 när Mariappa blev utvisad. Deeney dunkade in två av målen då. Det är en pjäs som visat hur viktig han är för sitt lag efter att han kommit tillbaka från sitt skadeuppehåll. Watford känns något mer homogena än Aston Villa och jag utgår från höger. Detta är dock en match som behöver garderas omgående, helst med alla tecken. Missar matchen Wesley, Aston Villa (knäskada)

Tom Heaton, Aston Villa (knäskada)

John McGinn, Aston Villa (vristskada)

Jed Steer, Aston Villa (hälseneskada)

Keinan Davis, Aston Villa (knäseneskada)

Daryl Janmaat, Watford (knäskada)

Tom Cleverley, Watford (hälskada) Osäker till spel Jonathan Kodjia, Aston Villa (sjukdom)

Will Hughes, Watford (höftskada)

Sebastian Prödl, Watford (knäskada)

Kiko, Watford (knäseneskada)

Danny Welbeck, Watford (knäseneskada)

Derbyt! - 5. Bournemouth - Brighton Brighton vinner på sydkusten Det är en liten lös benämning att kalla matchen mellan Brighton och Bournemouth för ett derby då det trots allt skiljer nästan 16 mil mellan städerna, men då båda lagen kommer från sydkusten tar jag mig litterära friheter här. Det är i vilket fall som helst ett av de viktigaste sydkustmötena på länge då båda lagen i allra högsta grad riskerar nedflyttning. Graham Potter har fått Brighton att spela riktigt fin possessionfotboll, något som är en stor bedrift i sig. Tyvärr har det inte lett till så många poäng under säsongen som The Seagulls faktiskt förtjänat. Inför veckans omgång ligger de bara tre poäng från nedflyttningsstrecket och snart måste det fina spelet förvandlas till trepoängare. Burn är fortfarande skadad för Brighton och det är ett defensivt avbräck. Framåt ser det dock bättre ut än på länge. Trossard nätade senast och med Maupay, Connolly, Murray och Jahanbakhsh alla tillgängliga finns det gott om spelare som vet vart målet är beläget. Det behövs för Brighton har bara vunnit en av sina nio senaste tävlingsmatcher, vilket var hemma mot just Bournemouth. Värdarna har även de flera skickliga offensiva spelare även om norrmannen Joshua King är skadad. Harry Wilson och Callum Wilson har hög potential. I övrigt är dock The Cherries trupp tunn och det blir inte bättre av alla skador de rödsvarta drabbats av. Här är dessutom Steve Cook avstängd efter att ha fått ett totalt hjärnsläpp mot Norwich och gjort en målvaktsräddning med handen. Brighton besegrade alltså Bournemouth precis innan jul och det var en match de dominerade med eftertryck. Iraniern Jahanbakhsh inledde då målskyttet med sin första balja för klubben och blev så glad så han grät efter målet. Här ska både han och hela Brighton ha bra chans för fler glädjetårar. Håller sig tvåan runt 40 procent är det en vettig spik. Missar matchen Steve Cook, Bournemouth (avstängd)

David Brooks, Bournemouth (vristskada)

Chris Mepham, Bournemouth (knäskada)

Charlie Daniels, Bournemouth (knäskada)

José Izquierdo, Brighton (knäskada)

Daniel Burn, Brighton (nyckelbensskada)

Biram Kayal, Brighton (ljumskskada) Osäker till spel Junior Stanislas, Bournemouth (vadskada)

Joshua King, Bournemouth (knäseneskada)

Jack Stacey, Bournemouth (knäseneskada)

Arnaut Groeneveld, Bournemouth (fotskada)

Leon Balogun, Brighton (knäseneskada)