"City kopplar greppet - ett steg närmare final"

Det blev 12 rätt på söndagens Europatips där Atalanta förstörde festen för oss. Samtidigt var det många som gick starkt på den raden vilket gör att vi bara två dagar senare bjuds på en 4,5 miljoner kronor stor jackpot. För att ta del av den skattkistan ska två matcher från Champions League analyseras där engelsmännen ser ut att bli svåra att rubba. I övrigt är det engelsk ligaboll för hela slanten.

Höjdaren! - 1. Manchester City - Atlético Madrid

Manchester City kopplar greppet

Atlético Madrid ska ännu en gång stöta på motstånd från Manchester när de kliver in i kvartsfinalen av Champions League. I den förra omgången slog spanjorerna som bekant ut United efter att ha vunnit returen på Old Trafford. Överhuvudtaget mår Madrassmakarna ganska bra för tillfället. Sex raka segrar i alla tävlingar finns på kontot och i helgen besegrades Alavés med 4-1 i La Liga.

Joao Félix noterades för två av målen i den bataljen och portugisen har varit magnifik under stora delar av våren. Antoine Griezmann startade bredvid Félix i den tillställningen och det är en anfallsduo som kan hota även på Etihad. Luis Suárez finns också att tillgå och uruguayanen hoppade in och satte dit två bollar mot Alavés. Simeones gäng har alltså spets och är i vanlig ordning välorganiserade, men här kommer de ändå få bekänna färg.

Manchester City besegrade Burnley med 2-0 i sin helgmatch och de ljusblåa gick på halvfart i den bataljen och var ändå helt överlägsna. Raheem Sterling låg bakom det mesta då och hamnade i protokollet med två framspelningar. Mittfältarna Kevin De Bruyne och Ilkay Gündogan stod för målen och City behöver mål från mitten då de inte har någon riktig nia i laget.

Istället jobbar Guardiolas gäng mycket med ett stort bollinnehav och ständiga platsförflyttningar Något som gör laget mer eller mindre omöjligt att försvara sig mot. Bakåt saknas Kyle Walker, men Joao Cancelo kan kliva över på högerbacken vilket lämnar utrymme åt Zinchenko till vänster. I mittförsvaret lär Stones och Laporte starta då Dias har problem med ett lår. Ett komplett lag.

Manchester City har bara förlorat en av sina 21 senaste tävlingsmatcher och är en riktig maskin som bara kommer trumma på i 90 minuter. Hemma på Etihad dominerar de alltid händelserna och jag har väldigt svårt att se hur Atlético ska kunna stå emot i 90 minuter. Ettan lär streckas hårt, men det kan inte hjälpas. Manchester City tar ännu ett steg mot sin första Champions League-titel. Spika på!

Storfavoriten! - 2. Benfica - Liverpool

Liverpool streckas lite väl hårt

Liverpool har gått som tåget under egentligen hela 2022. De 17 senaste tävlingsmatcherna har gett 16 segrar (inklusive straffvinsten över Chelsea i finalen av Ligacupen) och Klopps mannar har fortfarande chansen på en historisk kvadrupel. Med en i stort sett skadefri trupp finns det goda förutsättningar för att Liverpool ska få lyfta fler bucklor innan säsongen summeras.

För några dagar sedan spelade The Reds ligamatch mot Watford. En tillställning de vann med 2-0. Spelare som Alexander-Arnold, Mané och Fabinho började på bänken då och kan mycket väl kliva in från start här. Annars är det i vanlig ordning fullt ljus på Mo Salah som rapporteras vara nära på att skriva nytt kontrakt med Liverpool. Egyptiern har varit en av världens allra bästa spelare den senaste säsongen och är givetvis en man att hålla ögonen på.

Benfica får något att bita i, men Örnarna kommer inte rulla över och ge sig frivilligt. Storklubben från Lissabon slog överraskande nog ut Ajax i åttondelsfinalen och det var det inte många som trodde skulle ske på förhand. I gruppen var Benfica visserligen chanslösa mot Bayern München, men de kom före Barcelona vilket ändå säger en del om den kvalité som finns i truppen.

I fredags spelade Benfica ett toppmöte i Primeira Liga och torskade då mot Braga med 2-3. Det är dock inget resultat som det ska dras för stora växlar av. Benfica hade i praktiken inget att spela för då allt pekar mot att det blir en tredjeplats i ligan denna säsong. Bland annat vilades Darwin Núnez från start och det har varit lagets bästa spelare. Det dröjer inte länge innan 22-åringen spelar i en av världens bästa klubbar.

Benfica kommer i vanlig ordning ha ett mäktigt publikstöd och detta är verkligen en match utöver det vanliga för hemmalaget. Núnez kan få hjälp av Ramos eller Seferovic på topp och de ska kunna utmana Van Dijk och company i Liverpools försvar. Visst är det svårt att se Vertonghen, Otamendi och de andra hålla tätt mot Liverpools virvlande anfall, men att hemmalaget ska kunna lösa ett kryss på det egna gräset är inte helt otänkbart. Den överstreckade ettan garderas därför redan från start.

Playoff-jakten! - 7. Sheffield United - QPR

Blytungt möte på Bramall Lane

Kampen kring playoff-strecket i The Championship är stenhård och två lag som i allra högsta grad är inblandade i den striden möts på Bramall Lane under tisdagen. QPR var under en period uppe och nosade på direktuppflyttning, men fem förluster på de sex senaste ligamatcherna gör att The Hoops har trillat ner till en niondeplats i tabellen. Det skiljer dock bara tre pinnar upp till sexan Blackburn så det finns fortfarande allt att spela för.

Närmast kommer de blåvita från en derbyförlust mot Fulham (0-2) där de i ärlighetens namn inte var speciellt nära att få med sig något. Dykes startade på topp då med Amos och Thomas strax bakom. Chair och Austin hoppade in i den matchen och det är en duo som bör få speltid här också. I övrigt behöver Stefan Johansen höja sitt spel. När norrmannen är bra är QPR bra.

Sheffield United ligger en placering och två poäng före QPR vilket gör att de bara har en pinne upp till sjätteplatsen. I lördags stod The Blades för en stabil bortamatch mot Stoke, men fick till sist stryk med 0-1 efter att John Egan noterats för ett självmål. Trist resultat för United, men prestationen var inte så tokig. Möjligen att det skapades lite för få chanser framåt. 18-årige Daniel Jebbison gjorde sin första start för klubben då och även om det är en stortalang är han kanske inte riktigt färdig för ett topplag i The Championship än.

Danske 18-åringen William Osula hoppade in i samma match och visst ser framtiden ljus ut för Sheffield United. Morgan Gibbs-White, som är rena rama veteranen med sina 22 år, startade strax bakom Jebbison mot Stoke och är en nyckelfigur i det offensiva spelet. Annars är det mittfältet som imponerar mest. Fleck, Norwood och Berge är en trio av hög klass som definitivt hade klarat sig bra i Premier League.

Sheffield United har varit urstarka på hemmagräset hela säsongen lång och har raden 10-4-4 här. De har faktiskt inte tagit stryk i en hemmamatch sedan oktober månad. När QPR dessutom visar usel form är ettan såklart troligast. Den ser dock ut att streckas lite väl hårt och The Championship är trots allt en jämn serie. Jag väljer därför att gardera redan från start.

