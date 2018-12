City måste vinna för att hålla kontakten

Höjdaren - 1. Manchester United - Bournemouth

Trolig - men för betrodd hemmaseger

United pallade för trycket i onsdagens möte hemma mot Huddersfield. 3-1 var relativt rättvisande siffror i en match The Red Devils hade kontroll på från start till mål. Två raka segrar för Ole Gunnar Solskjaer vid rodret därmed och arbetsro för norrmannen när kalenderårets sista match väntar hemma mot Bournemouth.

Flera spelare stod för gedigna insatser i veckan. Lindelöf och Jones bildade ett fungerande mittlås, Marcus Rashford och Juan Mata stod för kreativa fötter offensivt, men framförallt var Paul Pogba tillbaka i gammalt gott slag. Fransmannen dominerade på mittfältet och krönte insatsen med två mål. Truppen andas betydligt mycket mer harmoni än tidigare och Pogba är det stora typexemplet på detta.

Bournemouth står alltså för motståndet under söndagen och det är ett lag som går oerhört tungt för stunden. Den spelmässiga prestationen i sig var inte bedrövlig mot Tottenham men de rödsvarta straffades obönhörligen för sina misstag mot ett effektivt Spurs. Det ledde till hela 0-5 i baken och den åttonde förlusten på de tio senaste tävlingsmatcherna.

Än värre var att Simon Francis utgick i slutet av den första halvleken med en korsbandsskada. Högerbacken sållar sig nu till skadelistan med betydande spelare som Lewis Cook, Adam Smith och Dan Gosling. Tungt läge för Eddie Howe i de bakre leden således.

På Old Trafford går The Cherries in som klara underdogs och väntas få det tufft. Återigen streckas dock United upp som om det inte vore någon morgondag. Jag har svårt att köpa 90 procent på The Red Devils när det faktiskt bara skiljer sex poäng mellan lagen. Även om ettan är trolig bör det garderas med krysset på större system för de som jagar storkovan.

Missar matchen

Alexis Sánchez, Manchester United (lårskada)

Chris Smalling, Manchester United (fotskada)

Lewis Cook, Bournemouth (korsbandsskada)

Simon Francis, Bournemouth (korsbandsskada)

Adam Smith, Bournemouth (knäskada)

Dan Gosling, Bournemouth (knäskada)

Osäker till spel

Anthony Martial, Manchester United (illamående)

Romelu Lukaku, Manchester United (personliga problem)

Scott McTominay, Manchester United (smäll mot huvud)

Marcos Rojo, Manchester United (oklart)

Spiken - 2. Southampton - Manchester City

City bryter negativ trend!

För första gången på ett bra tag är det i den röda delen av Manchester supportrarna är gladast. City åkte nämligen på sin andra raka ligaförlust under Boxing Day borta mot Leicester, något som inte hänt sedan februari 2016.

Prestationen mot Leicester var direkt svag och 2-1 till The Foxes var på intet sätt orättvist. Frustrationen syntes inte minst på Fabian Delph som stod för en ful eftersläng i slutet av matchen och helt korrekt visades ut. Han är således avstängd här vilket visserligen inte är något större avbräck.

Med hela sju poäng upp till Liverpool inför den 20:e omgången är det ett pressat City som reser ner till sydkusten. Vinst är mer eller mindre ett måste för att de regerande mästarna inte ska tappa kontakten helt med de rödklädda från Merseyside.

Att det ska bli tre poäng känns dock väldigt troligt. Jag har svårt att se en lika svag prestation från de ljusblå som senast. Pep Guardiola kommer gjuta mod i detta enormt starka lag och då ska ett motstånd som Southampton inte vara några som helst bekymmer.

Hemmalaget har fått en dags kortare vila och insatsen hemma mot West Ham (1-2) i torsdags var inget vidare. The Saints har förlorat de fyra senaste mötena mot City och när lagen möttes på Eastlands för knappt två månader sedan var det kattens lek med råttan. Då vann The Citizens med tennissifforna 6-1 efter att Raheem Sterling och Sergio Agüero haft stor show.

Detta bör sluta med en komfortabel seger för City. Det är trots allt klar klasskillnad mellan dessa lag. Jag ger de regerande mästarna förtroendet på nytt även om de sänkt mig både på Stryktipset förra helgen och på Europatipset i veckan. Tvåa på St Mary’s!

Missar matchen

Fabian Delph, Manchester City (avstängd)

Benjamin Mendy, Manchester City (skadad menisk)

Claudio Bravo, Manchester City (hälskada)

Osäker till spel

Ryan Bertrand, Southampton (ryggskada)

Cedric Soares, Southampton (vadskada)

Gabriel Jesus, Manchester City (oklart)

Vincent Kompany, Manchester City (muskelskada)

Derbyt - 3. Crystal Palace - Chelsea

Chelsea segrar på Selhurst Park!

Selhurst Park är platsen för den första av de fyra Premier League-bataljerna under söndagen. Redan klockan 13.00 svensk tid är det avspark på den mysiga arenan och det är inte vilken match som helst. Chelsea tar tuben ner till South Norwood för ett härligt Londonderby.

Chelsea tog en mycket skön seger senast efter debaclet mot Leicester. Watford besegrades med 2-1 i den tuffa bortamatchen på Vicarage Road efter att Eden Hazard stått för sitt nionde respektive tionde ligamål för säsongen. Belgaren ser därmed ut att ha hittat tillbaka till den fina form han visade i början av säsongen.

Med tanke på de förändringar Chelsea gjort inför säsongen får ändå den första halvan sägas vara klart godkänd. Maurizio Sarri har implementerat ett nytt spelsystem som han kommit en bra bit på vägen med, men där det fortfarande finns massvis att utveckla. Det bådar naturligtvis gott då detta kan bli riktigt bra framöver.

Crystal Palace gör det inte lika bra även om Roy Hodgsons manskap titt som tätt blixtrar till som i vinstmatchen mot Manchester City förra veckan. I onsdags blev det dock bara 0-0 hemma mot Cardiff vilket var ytterligare ett bevis på hur stora problem de blåröda har offensivt. 17 mål de inledande 19 omgångarna är naturligtvis inte godkänt.

Här bör det bli tufft mot ett Chelsea med ligans kanske bästa spelare i fin form. Tvåan är långt ifrån given men till cirka 60 procent är det likväl en av de bättre spikarna på denna mycket luriga kupong. The Blues blir därför ett av mina singelstreck på årets sista Europatips.

Missar matchen

Christian Benteke, Crystal Palace (knäskada)

Osäker till spel

Wayne Hennessey, Crystal Palace (ryggskada)

Martin Kelly, Crystal Palace (ljumskskada)

Álvaro Morata, Chelsea (knäskada)

Victor Moses, Chelsea (ryggskada)

Pedro, Chelsea (lårskada)

Andreas Christensen, Chelsea (lårskada)

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (lårskada)