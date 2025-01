"Därför vinner pressat Arsenal ödesmatchen mot rivalen"

Höjdaren! - 1. Arsenal - Tottenham

Upp till bevis för Arsenal

Ett av Englands allra hetaste rivalmöten, The North London Derby, står på menyn i norra London där två väldigt skadeskjutna lag går i klinch under onsdagskvällen. Arsenal hade ett skapligt truppläge inför vintern där bara White saknades ur den ordinarie startelvan. Därefter gick Saka sönder. I helgens uttåg ur FA-cupen mot Manchester United byttes dessutom Jesus, Jorginho och Timber alla ut med befarade skador.

Calafiori är ett annat osäkert kort och känslan är onekligen att The Gunners behöver öppna plånboken om de ska kunna utmana Liverpool i kampen om ligatiteln. Då är det kanske främst en offensiv pjäs som behövs då värdarna har förtvivlat svårt att sätta bollen i nät just nu. Arsenal har skapat väldigt högt xG mot både Newcastle och Manchester United utan att lyckas kapitalisera på chanserna.

Världsklassanfallare växer dock inte på träd och Mikel Arteta får istället försöka vända på trenden med det material han har när Tottenham står på andra sidan. Med det sagt är detta tveklöst Arsenals match att förlora om de står för en liknande prestation som vid tidigare nämnda matcher. Inte minst då även Tottenham har det oerhört kämpigt vad gäller personalstyrkan.

Romero, Van de Ven, Vicario, Davies, Udogie och Bentancur är inte spelare som ersätts i en handvändning. Nyförvärvet Kinský imponerade mellan stolparna i Ligacupen mot Liverpool, men det går knappast att bedöma tjecken på bara en insats. Ett blytungt rivalmöte blir någonting annat och jag vill påpeka att Spurs hade en dags mindre vila in i helgens FA-cupomgång jämfört med Arsenal.

Det är en detalj som kan betyda mycket och det ska också sägas att Tottenham bara slagit Arsenal tre gånger under hela 2020-talet. Revanschlustan bör således vara enorm men jag menar att det finns en uppenbar risk att de tillresta går bort sig på Emirates Stadium. Här är Arsenal notoriskt starka och jag tror att ettan håller sig under 70 procent hela vägen till spelstopp. Då har vi att göra med en av kupongens mer robusta spikar.

Notabla avbräck

Bukayo Saka, Arsenal (knäseneskada)

Ben White, Arsenal (knäskada)

Gabriel Jesus, Arsenal (knäskada)

Takehiro Tomiyasu, Arsenal (knäskada)

Ethan Nwaneri, Arsenal (muskelskada)

Rodrigo Bentancur, Tottenham (huvudskada)

Destiny Udogie, Tottenham (knäseneskada)

Micky van de Ven, Tottenham (knäseneskada)

Ben Davies, Tottenham (knäseneskada)

Guglielmo Vicario, Tottenham (ankelskada)

Cristian Romero, Tottenham (muskelskada)

Wilson Odobert, Tottenham (knäseneskada)

Osäker till spel

Riccardo Calafiori, Arsenal (muskelskada)

Jorginho, Arsenal (smäll)

Jurriën Timber, Arsenal (knäseneskada)

Richarlison, Tottenham (knäseneskada)

Comebacken! - 2. Everton - Aston Villa

Moyes är tillbaka!

Sean Dyche krämade ur en riktigt stark säsong från sitt Everton i fjol, men den här säsongen har inte varit mycket att hurra över. The Toffees inledde säsongen med en framåtlutad spelstil, men Dyche insåg snabbt att materialet inte var tillräckligt för att ta höga risker i sitt spel. Istället har The Ginger Mourinho varit extremt riskminimerande under vintern, något som blev en del i beslutet att låta Dyche gå för ett par dagar sedan.

Istället har The Friedkin Group tagit in David Moyes på tränarbänken. Sentimentalitet – amerikanerna har även tagit tillbaka Ranieri till Roma – har uppenbarligen spelat en huvudroll i den nya ägargruppens beslut, men jag är helt övertygad att kostnaden hade kunnat undvikas. Jag tror nämligen inte att det blir någon skillnad på Everton under Moyes jämfört med Dyche.

De båda tränarna står för ungefär samma typ av fotboll där styrkorna finns i organisationen av ett försvarsspel. Offensiven kommer dock inte att uppleva någon renässans. Inför Moyes comeback finns frågetecken för Calvert-Lewin, Broja och McNeil medan Garner saknas ett tag till. Det är tunga avbräck men jag vill trots det inte räkna bort de hemmahörande på ett högljutt Goodison Park.

När publiken sluter upp bakom sitt lag har Everton ett maffigt stöd att luta sig mot och onsdagens motståndare, Aston Villa, är alltjämt ett herrskap jag har svårt att få grepp om. Unai Emerys kompani kommer närmast från två raka 2-1-segrar mot Leicester och West Ham (FA-cupen), men rent spelmässigt ser The Villans inte ut att vara på samma höga nivå som under fjolåret.

En spelare som Watkins är en skugga av sitt forna jag och jag skulle inte bli förvånad om Durán går rakt in i startelvan efter att ha avtjänat sin avstängning. Torres är dessutom ett avbräck medan Martínez och McGinn är osäkra kort. Trots det lämnar jag inte tvåan utanför leken, men ettan agerar snabbt komplement med hänsyn till hur pendlande gästerna är i sin prestationsnivå.

Notabla avbräck

James Garner, Everton (ryggskada)

Youssef Chermiti, Everton (lårskada)

Séamus Coleman, Everton (muskelskada)

Tim Iroegbunam, Everton (fotskada)

Pau Torres, Aston Villa (fotskada)

Osäker till spel

Dominic Calvert-Lewin, Everton (ankelskada)

Armando Broja, Everton (ankelskada)

Dwight McNeil, Everton (knäskada)

Emiliano Martínez, Aston Villa (smäll)

Ross Barkley, Aston Villa (vadskada)

John McGinn, Aston Villa (knäseneskada)

Jaden Philogene, Aston Villa (smäll)

Diego Carlos, Aston Villa (fotskada)

Draget! - 3. Newcastle - Wolverhampton

Jag spikar inte Newcastle till överpris

Newcastle har en minst sagt stark månad i ryggsäcken. Sedan mitten på december har Eddie Howes mannar radat upp åtta raka segrar i alla tävlingar och på allvar blandat sig i kampen om Champions League-platserna. Nytt för den här säsongen är att fem lag från Premier League kvalificerar sig för Mästarturneringen och i rådande slag blir The Magpies onekligen att räkna med.

En detalj som verkligen givit Newcastle ett lyft är Howes val att spela Tonali som sexa och istället flytta upp Bruno Guimarães som en av två åttor. Tonali har ett annat lugn än brassen och täcker större ytor på kortare tid medan Guimarães är extremt skicklig på att sätta den offensiva trion i spel med sina banbrytande passningar. Det har inte minst gynnat Alexander Isak.

Svensken är för närvarande Premier Leagues bästa anfallare och det är inte för inte som Isak kopplas samman med de största klubbarna i världen. När 25-åringen från Solna har sin dag kan han sänka vilken motståndare som helst på egen hand, men det ska också flikas in att Isak dras med skavanker som gör speltiden mot Wolverhampton osäker. Han är heller inte det enda frågetecknet i Howes trupp.

Pope och Wilson saknas sedan tidigare och vill det sig riktigt illa kan även Murphy, Botman, Willock och Barnes få följa onsdagens uppgift från läktaren. Skulle mardrömmen bli sann kan Newcastle inte spikas till runt 85 procent. Wolverhampton har sannerligen inte rosat marknaden, men jag är inte sen att erkänna att det har sett betydligt bättre ut sedan Vítor Pereira tog över skutan.

Wolves dominerade mötet med Nottingham där 0-3 i nacken var allt annat än rättvist. Här är Cunha tillbaka från botbänken och tillsammans med Hwang, Strand Larsen och Gomes kan brassen se till att Newcastle får problem när det vankas defensiva omställningar. Titt som tätt har “Skatorna” problem som spelförande lag och jag gör därför plats för krysset i hopp om en miniknall. Mer än 1X behövs inte.

Notabla avbräck

Nick Pope, Newcastle (knäskada)

Callum Wilson, Newcastle (knäseneskada)

Jamaal Lascelles, Newcastle (knäskada)

Yerson Mosquera, Wolverhampton (knäskada)

Toti Gomes, Wolverhampton (knäseneskada)

Osäker till spel

Alexander Isak, Newcastle (knäseneskada)

Jacob Murphy, Newcastle (vadskada)

Sven Botman, Newcastle (ljumskskada)

Joe Willock, Newcastle (höftskada)

Harvey Barnes, Newcastle (lårskada)

Emil Krafth, Newcastle (axelskada)

Mario Lemina, Wolverhampton (sjukdom)

Nélson Semedo, Wolverhampton (knäseneskada)

Craig Dawson, Wolverhampton (vadskada)