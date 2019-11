"Debuten - Ljungberg får en perfekt start"

Veckan avslutas med ett oerhört spännande Europatips där en hel uppsjö av storlag finns att hålla koll på. Dessutom finns svenskintresse i bland annat Ludwig Augustinsson och kanske framförallt Arsenals nya tränare Fredrik Ljungberg. Det ska bli spännande att se hur han klarar sig. Häng med i jakten på 13 rätt tillsammans med oss i vårt andelssystem som ni kan köpa in er i här!

Debuten! - 2. Norwich - Arsenal

Freddie vår drömstart

Det var faktiskt helt oundvikligt. Med tanke på Arsenals resultat under hösten kombinerat med det helt urusla spelet så gick det bara inte att ha kvar Unai Emery som ansvarig tränare längre. Under fredagen fick han sparken och istället går alltså Fredrik Ljungberg, legendar i klubben, in som tillfällig tränare. Hur löser hallänningen den uppgiften?

Truppen Arsenal förfogar över är såklart väldigt stark. Det är inte många andra lag i serien, eller ens i hela Europa, som kan ställa upp med en anfallstrio av samma kaliber som Aubameyang, Lacazette och Pépé. Dessutom finns offensiva hot i Özil, Reiss Nelson och Saka. Ljungberg har tidigare jobbat med ungdomarna och har bra koll på deras kapacitet.

Nu gäller det att prestera på bortaplan. Arsenal har faktiskt endast vunnit fyra bortamatcher i ligan under hela 2019! Det finns dock en del problem i de bakre leden. Både Mustafi och Luiz haltade ut i torsdags och Holding kunde inte ens delta där. Är alla tre borta kommer Chambers och Sokratis bilda mittbackspar och frågan är om de håller.

Norwich besegrade Everton med 2-0 på bortaplan förra veckan vilket var första segern sedan mitten av september. Teemu Pukki gick dock mållös av plan för åttonde ligamatchen i rad. Den finska speedkanonen kommer behöva hitta nätet igen om Kanariefåglarna ska kunna klättra i tabellen för i övrigt är spelarmaterialet ganska tunt.

Hade Emery fortfarande varit ansvarig tränare för Arsenal hade det känts väldigt ovisst detta, men med spanjoren borta känns det som att axlarna sänks hos flera spelare och en positivitet kan infinna sig i klubben. Kan spelarna och fansen samla kraft tillsammans ska gästerna såklart vara ett väldigt mycket bättre lag. Håller sig tvåan runt 50 procent är det en mycket bra spik.

Missar matchen

Josip Drmic, Norwich (knäseneskada)

Timm Klose, Norwich (knäskada)

Grant Hanley, Norwich (ljumskskada)

Dani Ceballos, Arsenal (lårskada)

Osäker till spel

Jamal Lewis, Norwich (knäskada)

Todd Cantwell, Norwich (vristskada)

Héctor Bellerín, Arsenal (lårskada)

Rob Holding, Arsenal (knäskada)

Sead Kolasinac, Arsenal (lårskada)

David Luiz, Arsenal (bröstskada)

Shkodran Mustafi, Arsenal (oklart)

Höjdaren! - 5. Atlético Madrid - Barcelona

Griezmann mot sin gamla klubb

Då både Real Madrid och Barcelona har hackat en del under säsongsinledningen är toppstriden i La Liga oerhört spännande. Det skiljer bara tre poäng mellan de fyra första platserna där Atlético inför helgen är fyra och Barcelona är allra högst upp med en match mindre spelad.

Barcelona inledde väldigt svagt när Lionel Messi var skadad. Det syntes tydligt hur otroligt viktig argentinaren är för detta lag. Sedan hans återkomst har Messi spottat ur sig mål och assist och helt plötsligt ser gästerna ut som ett helt annat lag. Till och med Griezmann var vass mot Borussia Dortmund och nu ska han ställas mot sitt gamla lag på sin gamla arena.

Griezmanns återkomst är givetvis en stor samtalspunkt inför matchen. Ur ett taktiskt perspektiv är det dock mer intressant att se hur Valverde ställer upp sitt mittfält nu när Busquets är avstängd. Kommer Vidal eller Arthur ta platsen bredvid De Jong och Rakitic på mittfältet och hur förändras balansen? Där har gästerna en nöt att knäcka.

Atlético Madrid har alltid varit svåra att få hål på men denna höst har de varit extremt målsnåla åt båda hållen. Det har gjort att endast sex av 14 ligamatcher har slutat med vinst och i Champions League har “madrassmakarna” triumferat i två av fem omgångar. Costa är skadad och tungt ansvar faller då på Morata som visserligen gjort det bra, men som ändå kanske inte riktigt är den målsprutan som behövs.

Atlético är alltid svårspelade hemma i Madrid och de två senaste åren har de spelat 1-1 mot Barcelona. Bättre än så blir det dock inte. Gästerna har faktiskt 18 raka ligamöten inbördes utan förlust. Ett vansinnigt facit. Kan Blaugrana bara komma upp i samma höga nivå som i veckan får de gälla som favoriter. X2 på större system.

Missar matchen

Sime Vrsaljko, Atlético Madrid (knäskada)

Diego Costa, Atlético Madrid (nackskada)

Sergio Busquets, Barcelona (avstängd)

Ousmane Dembélé, Barcelona (lårskada)

Nélson Semedo, Barcelona (vadskada)

Jordi Alba, Barcelona (knäseneskada)

Osäker till spel

Stefan Savic, Atlético Madrid (knäseneskada)

José Giménez, Atlético Madrid (lårskada)

Spiken! - 13. Monaco - PSG

PSG visar styrka

Trots att PSG inte såg helt välsmorda ut i inledningen av säsongen leder de Ligue 1 överlägset och kommer givetvis ta hem titeln ännu en säsong. Monaco inledde uruselt, mycket på grund av att de drog på sig röda kort i tid och otid, men har spelat upp sig något de senaste månaderna. 18 poäng räcker dock bara till en plats på den undre halvan.

PSG spelade en tuff match borta mot Real Madrid i veckans Champions League. Då hämtade de in 0-2 till 2-2 sista tio minuterna och samtliga offensiva kanoner förutom Cavani fick speltid. Det är inte lätt att välja hur laget ska formeras när Neymar, Mbappé, Icardi och Di María alla vill starta. Dessutom stod Sanabria för ett mycket vackert mål mot Real Madrid.

På mittfältet lär gästerna ställa upp med Verratti, Marquinhos och Gana Gueye och det är en trio som är väldigt svårt att passera. På 14 omgångar har faktiskt huvudstadslaget bara släppt in åtta mål. Nu ställs de dock inför ett ganska svårt test då Monaco har gjort tredje flest mål av samtliga lag i serien.

Flest av alla har Wissam Ben Yedder stått för som med sina nio baljor ligger tvåa i skytteligan. Uppbackad av Fàbregas, Golovin och Martins finns här offensiv potential, men tyvärr är Islam Slimani avstängd och kommer inte delta. Ska de rödvita ha någon chans alls gäller det att hålla elva man på banan, de har nämligen redan dragit på sig sex röda kort under säsongen!

PSG har såklart ett förkrossande övertag i den inbördes statistiken, precis som de har mot nästan alla andra lag i Frankrike. Nio raka segrar är närmaste facit. Det är bara att konstatera att gästerna är ett nummer för stort för Monaco och om de står för en normal insats bör de vinna detta med ett par mål. Tvåan blir lite väl hårt streckad men är ändå en okej spik på denna kluriga kupong.

Missar matchen

Islam Slimani, Monaco (avstängd)

Osäker till spel

Willem Geubbels, Monaco (knäseneskada)

Stevan Jovetic, Monaco (knäskada)

Diego Benaglio, Monaco (ljumskskada)

Lavyin Kurzawa, PSG (oklart)

Eric Choupo-Moting, PSG (ryggskada)

Ander Herrera, PSG (lårskada)

Thilo Kehrer, PSG (fotskada)