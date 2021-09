"Den otroliga målskillnaden kan brytas - lurig match väntar Danmark"

Europatipset startar redan på tisdagen denna vecka, men då det är en tvådagarskupong avslutas den under onsdagen. Bland annat ska Sverige upp i ringen igen, men mer om den matchen kan ni läsa i onsdagens Topptipstext. Europatipset består av många väldigt stora favoriter och det gäller att fälla ett par av dessa för att jacka upp utdelningen. Jag försöker bland annat jobba in skrällar i Danmark och Montenegro. Jobba in dem och alla andra drag tillsammans med mig och mitt andelssystem. Klicka vidare via länken här nedan för att köpa andelar.

Skrällchansen! - 1. Danmark - Israel Lurigt Israel ska inte underskattas Kasper Hjulmand är oerhört populär i Danmark, men under lördagen var det nära att hans gloria hamnade lite på sned. Den danske förbundskaptenen valde nämligen att vila de flesta ordinarie spelarna i matchen mot Färöarna och det höll på att kosta. Det tickade 0-0 väldigt länge och först med fem minuter kvar att spela, när Danmark spelade med en man mer, kunde Jonas Wind nicka in matchens enda mål. Därmed har vårt sydvästra grannland maximala 15 poäng i sin kvalgrupp med den otroliga målskillnaden 17-0. Nu lär Kjaer, Christensen och Andersen återigen ta plats i backlinjen med Maehle och Wass springandes på kanterna. Vestergaard saknas på grund av skada och det är ett avbräck. Även framåt känns Danmark försvagat jämfört med EM då Dolberg, Skov och Braithwaite alla tvingades avstå samlingen. Israel mår ganska gott som fotbollsnation för tillfället. Samlingen har gett två segrar och hela nio mål framåt. Mot Färöarna var det Eran Zahavi som visade klassen med ett hattrick och visst satte nationens näst bästa målskytt genom tiderna även dit två baljor på Österrike i 5-2-segern. Totalt har det blivit sex fullträffar i kvalet för PSV-strikern som bara är ett mål ifrån att gå upp på lika många baljor i landslaget som den legendariske Mordechai Spiegler. De blåvita har dock fler hot än bara Zahavi. Mot Österrike startade även Dabbur (Hoffenheim) på topp med Solomon (Shakhtar), Natcho (Partizan) och Bitton (Celtic) strax bakom. Det är en vass uppställning som ska kunna störa även ett lag av Danmarks kaliber. Den stora utmaningen blir att hålla tätt bakåt, något Israel har haft en del problem med genom åren. Där har Hatem Abd Elhamed, som har en sejour i Celtic bakom sig, en viktig roll. Israel ligger tvåa i kvalgruppen halvvägs in och vädrar morgonluft. De har inte varit i ett stort mästerskap sedan VM 1970 så räkna med ett bortalag som ger precis allt för att få med sig ett resultat från Parken. Visst ska Danmark gälla som favoriter i Köpenhamn, men när ettan streckas upp kring 85 procent lockar den inte speciellt mycket. Plocka med alla tecken och håll tummarna för en megaknall redan i den första matchen.

Spiken! - 5. Nederländerna - Turkiet Nederländerna tar över ledningen i gruppen Det är ett riktigt getingbo i Grupp G där Turkiet ligger högst upp med elva pinnar, en poäng före både Nederländerna och Norge. Märkligt nog har turkarna besegrat båda de nationerna men istället tappat poäng mot Lettland och Montenegro. Båda gångerna ledde turkarna dessutom med två bollar. Bortkastade poäng helt klart och det kan stå dem dyrt. Nu hoppas de rödklädda kunna stå för ännu en fulländad insats mot Nederländerna. När länderna möttes i våras vann Turkiet med 4-2 efter ett tjusigt hattrick av Burak Yilmaz. Strikern kommer spela en viktig roll även här och med kvartetten Karaman, Calhanoglu, Yazici och Ünder bakom sig finns kvalitén för att såra Holland. Defensivt läcker det dock som ett såll. I sommarens EM blev det åtta mål i baken på tre matcher och i kvalet har turkarna alltså släppt in fem mål mot Montenegro och Lettland. Det håller inte. Nederländerna styrs numer av Louis van Gaal. Igen ska man kanske säga då det är tredje gången han är förbundskapten för Oranje. Van Gaal fick se sitt lag spela 1-1 mot Norge förra veckan i en match där Holland dominerade kraftigt de första 20 minuterna för att sedan tappa i intensitet efter Haalands ledningsmål för Norge. Klaassen satte dit 1-1 några minuter senare och det blev också slutresultatet. Van Dijk hade då stora problem med Haaland, men det är annars en rejäl boost till laget att Liverpool-stjärnan tillbaka. Troligen bildar han mittlås med De Ligt här och det är en tung duo. Mittfältet är oerhört spelskickligt med Frenkie de Jong som styr tempot i matchen och med Klaassen och Wijnaldum som gärna fyller på i straffområdet. På topp huserar Barcelonas diamant Memphis Depay. Det blev två mål från hans sida när Montenegro kördes över i lördags. Nederländerna bör vara rejält revanschsugna efter debaclet i mars och kommer ta tag i taktpinnen redan från start. Jag tror besökarna får väldigt svårt att hänga med i tempot och även om de möjligen kan kontra in en boll kommer de släppa in desto fler. Ettan är väldigt trolig och stannar den kring 70 procent är det dessutom en värdemässigt helt okej spik.

Krossen! - 12. Island - Tyskland Nytt nederlag för Island Fjärran är tiden när Island gick till två raka mästerskap, efter att halva kvalet är spelat har ö-nationen bara löst fyra poäng och är med det näst sist i gruppen. Visst visade islänningarna moral när de hämtade in 0-2 till 2-2 mot Nordmakedonien, men det ska sägas att det var en match där Island var det klart sämre laget. Truppen ser svag ut och det är inte så konstigt när både Sigthórsson och Sigurdsson saknas på grund av liknande händelser. Det har som bekant varit en stor skandal i veckan där det isländska förbundet verkar ha försökt tysta ner Sigthórssons vilda leverne, något som ledde till att hela förbundet avgick. Det är inte direkt heller något som gynnar landslaget. Kjartansson, Gudmundsson och Bjarnason ska nu leda detta landslag, men kvalitén finns inte längre för att bråka med de stora gossarna. Definitivt inte med ett landslag av Tysklands kaliber. Hansi Flick har tagit över Tyskland efter utskällde Löw och han inledde sin sejour som förbundskapten med knappa 2-0 mot Liechtenstein. Knappast något som fick nationen att ställa sig upp och jubla. Mot Armenien gick det bättre i söndags. Die Mannschaft spelade ut den dåvarande gruppettan efter noter och vann med klara 6-0. Håller tyskarna den nivån blir det inga problem att jogga hem den här gruppen. Flick satsade på mycket fart i den matchen och startade med Timo Werner på topp och trion Sané, Gnabry och Reus bakom. En kvartett som stod för fyra av målen. På mittfältet spelade Bayern-duon Goretzka och Kimmich, två spelare som kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. Dessutom fick ynglingarna Wirtz och Adeyemi hoppa in och att de har en stor framtid i landslaget syntes tydligt när de kombinerade fram till sexan. Adeyemi fick äran att sätta dit bollen och 19-åringen blev därmed målskytt i sin första landskamp. Förutom de redan nämnda spelarna saknade Flick skadade Müller och sjuka Havertz mot Armenien. Den sistnämnda kan möjligen delta här och det är en riktig klasslirare. Det finns ingen i Islands landslag som ens hade tagit plats i den tyska truppen och jag tror att klasskillnaden kommer visa sig med all önskvärd tydlighet. Tvåan lär streckas en bit över 80 procent, men det kan inte hjälpas. Tyskland kör över ett krisande Island fullständigt. Ska vi säga 5-0?